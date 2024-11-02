أضف جاذبية الخريف إلى باب منزلك باستخدام شماعة شجرة الدولار الرائعة التي تصنعها بنفسك

بمجرد أن تبدأ الأوراق بالتساقط من الأشجار ويدخل البرد إلى الهواء، فقد حان وقت التزيين استعدادًا للسقوط. من أهم الأماكن التي عليك تزيينها هو باب منزلك الأمامي، فهو يضبط الحالة المزاجية لمنزلك بأكمله. ومع ذلك، قد تكون تعبت من مظهر اكاليل الزهور التقليدية. لحسن الحظ، يمكنك استبدالها بفكرة خريفية أنيقة لتجميل باب منزلك. مع مشط شجرة الدولار، يمكنك إنشاء علاقة باب فريدة تحتضن موسم الخريف بالكامل. من خلال إزالة رأس المشعل، سيكون لديك قاعدة لتزيينها بأزهار الخريف وغيرها من قطع الخريف المثيرة للاهتمام للحصول على ديكور الباب المثالي لمنزلك.
في حين أن بعض مواقع Dollar Tree قد تحتوي على مشعلات في المخزون، إذا لم يكن لديك مشعلًا، يمكنك استخدام مشعل قديم صدئ من السقيفة الخاصة بك أو حاول التحقق من متاجر التوفير لعمل ديكور خريفي بميزانية محدودة. ستحتوي شجرة الدولار المحلية لديك أيضًا على عناصر حرفية أخرى لتعزيز شماعة مشعل النار الخاصة بك، وقد يمنحك البحث عنها مصدر إلهام لمشروعك. اعتمادًا على الشكل الجمالي الذي تريده، يمكنك تزيين رأس المشط رأسًا على عقب بحيث تكون قاعدة المقبض في الأعلى أو في الجانب الأيمن لأعلى. بمجرد الانتهاء، سيتمتع باب منزلك الأمامي بأجواء خريفية رائعة وسيبرز من بين جميع أكاليل الزهور الموجودة في منطقتك.
صناعة شماعة شجرة الدولار
أولاً، ستحتاج إلى إزالة رأس المجرفة من المقبض. قد يكون هذا بسيطًا مثل سحبه، ولكن إذا كان عنيدًا، فحاول قطع المقبض الموجود في قاعدة الرأس. قبل تزيين أشعل النار الخاص بك، ضع في اعتبارك طلاءه بلون محايد يسمح لديكور الخريف الخاص بك بالظهور. سيبدو اللون الأبيض أو البني الفاتح رائعًا، وقد يؤدي تخفيف الطلاء قليلًا إلى إضافة مظهر ريفي للمزرعة. من ناحية أخرى، قد تترك مشعل النار الخاص بك كما هو، خاصة إذا كان معدنيًا ويبدو عتيقًا. بمجرد أن يعجبك مظهر رأس المشط، فقد حان الوقت لتحويله إلى علاقة باب مذهلة.
قرر كيف تريد توجيه مشعل النار الخاص بك قبل البدء في إرفاق الأزهار والزخارف الأخرى. سيحدد هذا أيضًا كيفية تعليق أشعل النار. إذا كنت ترغب في تعليق الديكور الخاص بك من المقبض، فحاول لف الخيوط حوله، ثم اصنع حلقة للتعليق. الآن، ابدأ بلصق الأزهار الصناعية على أشعل النار. إذا لم يصمد الصمغ، فحاول حفر ثقوب في المشعل وربطها به بدلًا من ذلك. يمكنك التركيز على المركز أو الحصول على تصميم يملأ جانبًا واحدًا من المشعل ويترك الجانب الآخر مكشوفًا. ستبدو شجيرات الأزهار المتساقطة على أوراق شجرة الدولار مذهلة، وكذلك شجيرات القمح الخريفية. عباد الشمس والقرع المزخرف الصغير والأشرطة (مثل شريط Crafter’s Square Harvest Style Ribbon) ستمنح أيضًا شماعات أشعل النار الخاصة بك شعورًا مثاليًا ومريحًا بالسقوط. يمكن استخدام القوس لإخفاء مقبض المجرفة إذا كنت ترغب في ذلك أيضًا.
طرق بديلة لتزيين باب أشعل النار بنفسك
يمكنك أيضًا اختيار إضافة علامة زخرفية إلى منتصف أشعل النار لإضفاء لمسة نهائية لطيفة عليها. ستكون علامات ديكور حصاد شجرة الدولار رائعة لهذا الغرض. يمكن لصق أحد هذه الخيارات مباشرة على أشعل النار الخاص بك للمساعدة في إخفاء أي سيقان زهرة أو غراء ساخن لا تريد إظهاره. إذا كنت تعلق مشعل النار في وضع مستقيم، فاربط قطعة من الخيوط بالأسنان المركزية.
أو، إذا كنت تفضل تضمين مقبض مشعل النار في التصميم، فاستخدم مشعلًا صغيرًا للأطفال للحصول على الحجم المناسب لبابك. على سبيل المثال، يمكنك شراء مشط ومجرفة المرح في الهواء الطلق من Dollar Tree – يمكنك إما استخدام مشطين أو مشط واحد ومجرفة واحدة. قم بطلاء المقابض والرؤوس كما تريد، ثم قم بلف القضبان بحبل بحري من Floral Garden. قم بتمرير إحدى الأدوات فوق الأخرى، ثم اربطها في مكانها، ثم ثبتها بالغراء الساخن. سيكون هذا هو الأساس للديكور الخاص بك. الآن، قم بوضع زهور الخريف الخاصة بك ورتبها بحيث تكون بطول قضبان الألعاب تقريبًا. تأكد من أن الجزء السفلي والعلوي من تصميمك يبدوان متساويين، ثم اربط السيقان معًا وألصق القطعة بأكملها على أدواتك. يمكن وضع القوس أو الشريط في المنتصف لتغطية ربطة العنق المضغوطة. أخيرًا، اربط قطعة من الخيوط بين كلا المقبضين لشماعاتك، وضعها على بابك لتزيين الشرفة الأمامية الخاصة بك في الخريف والحصول على الزخرفة الأكثر تميزًا على الكتلة.