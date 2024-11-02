أضف جاذبية الخريف إلى باب منزلك باستخدام شماعة شجرة الدولار الرائعة التي تصنعها بنفسك

بمجرد أن تبدأ الأوراق بالتساقط من الأشجار ويدخل البرد إلى الهواء، فقد حان وقت التزيين استعدادًا للسقوط. من أهم الأماكن التي عليك تزيينها هو باب منزلك الأمامي، فهو يضبط الحالة المزاجية لمنزلك بأكمله. ومع ذلك، قد تكون تعبت من مظهر اكاليل الزهور التقليدية. لحسن الحظ، يمكنك استبدالها بفكرة خريفية أنيقة لتجميل باب منزلك. مع مشط شجرة الدولار، يمكنك إنشاء علاقة باب فريدة تحتضن موسم الخريف بالكامل. من خلال إزالة رأس المشعل، سيكون لديك قاعدة لتزيينها بأزهار الخريف وغيرها من قطع الخريف المثيرة للاهتمام للحصول على ديكور الباب المثالي لمنزلك.

في حين أن بعض مواقع Dollar Tree قد تحتوي على مشعلات في المخزون، إذا لم يكن لديك مشعلًا، يمكنك استخدام مشعل قديم صدئ من السقيفة الخاصة بك أو حاول التحقق من متاجر التوفير لعمل ديكور خريفي بميزانية محدودة. ستحتوي شجرة الدولار المحلية لديك أيضًا على عناصر حرفية أخرى لتعزيز شماعة مشعل النار الخاصة بك، وقد يمنحك البحث عنها مصدر إلهام لمشروعك. اعتمادًا على الشكل الجمالي الذي تريده، يمكنك تزيين رأس المشط رأسًا على عقب بحيث تكون قاعدة المقبض في الأعلى أو في الجانب الأيمن لأعلى. بمجرد الانتهاء، سيتمتع باب منزلك الأمامي بأجواء خريفية رائعة وسيبرز من بين جميع أكاليل الزهور الموجودة في منطقتك.