أضف سعة تخزين إضافية كونترتوب في أي مكان تحتاجه مع شجرة الدولار الأنيقة DIY

هل كونترتوبك عبارة عن مزيج من الجرار والتوابل وغيرها من العناصر المتنوعة التي تستخدمها يوميًا ولكن ليس لديك مساحة لتخزينها في خزائنك؟ بالنسبة للكثيرين منا ، فإن مساحة كونترتوب هي في قسط. إذا كنت قد جربت بالفعل اختراق التمديد الذي يضيف مساحة إضافية إلى مطبخك الصغير وما زلت تجد نفسك محبطًا في محاولة للعثور على بقعة أنيقة لكوب القهوة المفضل لديك أو الفاكهة الطازجة ، فقد حان الوقت للتفكير رأسياً. بالتأكيد ، يمكنك تعليق محلول تخزين مزخرف مثل Fox Run Copper Basking من السقف. ولكن إذا لم تكن مسرورًا بفكرة حفر ثقوب فوق رأسك ، أو ما تحتاجه حقًا ، فهو مساحة أكثر مسطحة في أطراف أصابعك ، فهناك اختراق على الرف الخشبي المتدرج الذي يمكنك إكماله باستخدام بعض العناصر غير المكلفة من شجرة الدولار لإضافة المزيد تخزين كونترتوب في أي مكان تحتاجه.

لا تقلق إذا كنت من الأذال في المطبخ ولكن ليس لديك أي تجربة النجارة. لا تحتاج إلى أي مهارات متقدمة لإكمال هذا المشروع ، وتكلف المواد أقل بكثير من وجبة الذواقة. ابدأ بالتوجه إلى شجرة الدولار المحلية لبعض إمدادات الخشب الحرفية. التقط ثلاثة من Crafter’s Square 2 × 18 بوصة. ألواح الخشب ، وصندوق خشبي منتظمان مع مقابض ، وثلاثة ألواح ديكور مربعة من الخشب المربع ، يكلف كل منها 1.25 دولار. ستحتاج أيضًا إلى جرة من الغراء الخشبي الشاق ، وبعض المشابك ، والأظافر المطلقة الصغيرة لتجميع رفك.