أضف سعة تخزين إضافية كونترتوب في أي مكان تحتاجه مع شجرة الدولار الأنيقة DIY

هل كونترتوبك عبارة عن مزيج من الجرار والتوابل وغيرها من العناصر المتنوعة التي تستخدمها يوميًا ولكن ليس لديك مساحة لتخزينها في خزائنك؟ بالنسبة للكثيرين منا ، فإن مساحة كونترتوب هي في قسط. إذا كنت قد جربت بالفعل اختراق التمديد الذي يضيف مساحة إضافية إلى مطبخك الصغير وما زلت تجد نفسك محبطًا في محاولة للعثور على بقعة أنيقة لكوب القهوة المفضل لديك أو الفاكهة الطازجة ، فقد حان الوقت للتفكير رأسياً. بالتأكيد ، يمكنك تعليق محلول تخزين مزخرف مثل Fox Run Copper Basking من السقف. ولكن إذا لم تكن مسرورًا بفكرة حفر ثقوب فوق رأسك ، أو ما تحتاجه حقًا ، فهو مساحة أكثر مسطحة في أطراف أصابعك ، فهناك اختراق على الرف الخشبي المتدرج الذي يمكنك إكماله باستخدام بعض العناصر غير المكلفة من شجرة الدولار لإضافة المزيد تخزين كونترتوب في أي مكان تحتاجه.
لا تقلق إذا كنت من الأذال في المطبخ ولكن ليس لديك أي تجربة النجارة. لا تحتاج إلى أي مهارات متقدمة لإكمال هذا المشروع ، وتكلف المواد أقل بكثير من وجبة الذواقة. ابدأ بالتوجه إلى شجرة الدولار المحلية لبعض إمدادات الخشب الحرفية. التقط ثلاثة من Crafter’s Square 2 × 18 بوصة. ألواح الخشب ، وصندوق خشبي منتظمان مع مقابض ، وثلاثة ألواح ديكور مربعة من الخشب المربع ، يكلف كل منها 1.25 دولار. ستحتاج أيضًا إلى جرة من الغراء الخشبي الشاق ، وبعض المشابك ، والأظافر المطلقة الصغيرة لتجميع رفك.
ختم الرف الخاص بك بالطلاء أو البقع قبل البدء في البناء
يعد بناء هذا الرف وسيلة بسيطة لإنشاء مساحة مضادة إضافية في مطبخك. بعد أن جمعت المواد الخاصة بك ، لديك قرار مهم لاتخاذه: ما هو رف اللون الذي سيبدو أفضل؟ على الرغم من أنه يمكنك تركها غير مكتملة ، إلا أنه يمكن بسهولة رسم الخشب الحرفي أو ملطخه بمنتج سريع الجفاف مثل Minwax Early American Finish Counting Wood Wood من Amazon. نظرًا لأن رفك من المحتمل أن يتعرض للرطوبة من البقع أو حادث الطهي العرضي ، فمن الجيد حمايته بنوع من الحاجز. إذا كان لديك قلبك على مظهر خشب عاري ، فقم بإغلاق كل قطعة مع منتج مثل الزيت المعدني للمواد الأكثر مبيعًا للوحدة. تأكد من إزالة أي علامات أو ملصقات قبل البدء ، وإزالة سلك النايلون من الديكور المعلق لأنه غير ضروري لهذا المشروع.
بعد السماح للطلاء أو وصمة عار بالتجف جيدًا ، حان الوقت للبدء في البناء. أولاً ، قم بتطبيق كمية ليبرالية من الغراء الخشبي على طول كامل لوح ديكور الخشب المعلق. تأكد من القيام بذلك على الجانب غير الملطخ. ثم ، ضع بعناية واحدة من ألواح الخشب بشكل عمودي على الغراء. امسك القطع في مكانها بحزم مع المشابك الخشبية الصغيرة مثل مشابك الربيع البلاستيكية الشاقة الصغيرة التي تبلغ قيمتها 3.5 بوصة من Amazon حتى تجف الغراء تمامًا.
استخدم الصناديق أو كتب الطبخ لدعم أرفف كونترتوب DIY
لاكتساب ارتفاع الرف الخاص بك ، ستستمر في لصق ألواح الخشب الخاصة بك وتعليق الديكور معًا بطريقة ذات درج. للقيام بذلك ، ضع كمية ليبرالية من الغراء الخشبي على طول لوح الخشب الخاص بك قبل وضع لوح آخر معلق من الخشب على رأسه بشكل عمودي. استخدم كتب الطبخ أو غيرها من العناصر المسطحة التي يتم دفعها مقابل “الخطوة” الأولى لدعم اللوح الخشبي من تحتها أثناء تجفيفها. ثم ، كرر العملية لإضافة صف ثالث.
بمجرد أن يجفوا تمامًا ، ستحتاج إلى إضافة بعض الدعم تحت أرففك للحفاظ عليها منتصبة على كونترتوبك. على الرغم من أن الصناديق الخشبية لشركة Dollar Tree هي وسيلة غير مكلفة للقيام بذلك ، يمكنك إضافة المزيد من الاهتمام البصري عن طريق إعادة صناديق الفاكهة التي لديك في متناول اليد. يمكنك أيضًا استخدام كومة من كتب الطبخ القديمة. وفي كلتا الحالتين ، فإن العملية سهلة. ما عليك سوى قلب الصناديق على أقصر جانبها ، وتطبيق المزيد من الغراء الخشبي على قمم ، واضغط على الرف العلوي ضدهم. للحصول على أقصى قدر من الدعم ، من الجيد استخدام قفص خشبي واحد على كل جانب من رفك واستخدام مسمار تشطيب صغير في كل زاوية. فكر في وضع الرف الخاص بك على سطح صغير غير انزلاق مثل حصيرة غوريلا غير اللغوية غير اللغوية لتثبيتها في مكانها. ضع عناصر أثقل على الرفوف العلوية أو السفلية لتجنب أي ركبة في الصف الأوسط. لمزيد من التخزين ، استخدم صناديق خشبية إضافية على كل رف للحفاظ على الفواكه أو غيرها من العناصر المنفصلة عن بعضها البعض.