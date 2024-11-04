أضف لمسة موسمية إلى جدرانك باستخدام حصيرة حوض شجرة الدولار التي يمكنك صنعها بنفسك

في حين أن فن الجدران يمكن أن يغير مساحتك ويساعد في تزيين أي موسم، إلا أنه قد يكون باهظ الثمن في بعض الأحيان. لحسن الحظ، يمكنك تحويل حصيرة حوض Dollar Tree إلى ديكور مثالي لموسم الخريف المريح. باستخدام حصيرة حوض شجرة الدولار ل استبدل الجزء الخلفي من إطار الصورة، ويمكنك إنشاء ديكور حائط موسمي فريد بأي تصميم تريده. ستضفي الخلفية المربعة غير اللامعة على مشروعك مظهرًا ريفيًا إلى حد ما ويمكن تخصيصها بشكل أكبر كيفما تشاء. في حين أن حصائر الحوض الشفافة قد تكون أسهل لهذا المشروع، يمكنك استخدام أي شيء متوفر في مخزون Dollar Tree المحلي لديك أو أي شيء يبدو أفضل بالنسبة لك. على سبيل المثال، إذا لم يعجبك المظهر المربع، يمكنك تجربة استخدام ممسحة الحمام بدلاً من ذلك. للحصول على قطعة أكبر من ديكور الحائط، قم بلصق عدة إطارات معًا باستخدام حصيرة حوض داخل كل منها.
بالنسبة لداخل إطارك، يمكنك استخدام علامة زخرفية من Dollar Tree. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يحتوي ورق سجل القصاصات على صور موسمية لطيفة يمكن قصها وإضافتها إلى مشروعك. على الرغم من أن هذا لا يتم بيعه في متاجر التجزئة منخفضة التكلفة، إلا أنه يمكنك استخدام الورق المتبقي من مشروع آخر، أو تجربة شاحنات Paper Studio وورق اليقطين من Hobby Lobby بأقل من دولار واحد. مع القليل من الخيال، ستجعل هذه الشجرة الرائعة التي يمكنك صنعها بنفسك من Dollar Tree منزلك جاهزًا للخريف.
اصنع ديكورًا موسميًا بنفسك باستخدام حصيرة الحوض
أولاً، عليك أن تقرر نظام الألوان لمشروعك. إذا كان تصميم ورق سجل القصاصات الخاص بك ملونًا إلى حد ما، فقد تختار طلاء حصيرة الحوض باللون الأبيض أو البني الداكن أو الرمادي أو أي لون محايد آخر. تذكر أن بساط الحوض الخاص بك سيكون بمثابة خلفية لتصميمك ويجب أن يساعد في ظهوره. قد ترغب أيضًا في طلاء إطار الصورة الخاص بك ليتناسب مع بقية مشروعك، على الرغم من أنه قد يبدو أفضل إذا كان لونه مختلفًا قليلاً عن لون حصيرة الحوض. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء إطار رمادي وحصيرة بيضاء أو العكس. الإطارات مقاس 8 × 10 بوصة هي الأفضل لهذا المشروع، حيث سيكون لديك مساحة أكبر لعمل تصميمك في المنتصف. بمجرد أن يجف الطلاء، ستحتاج إلى تثبيت السجادة البلاستيكية على إطارك.
تأكد من إزالة جميع الأجهزة من الإطار، بما في ذلك الزجاج والجزء الخلفي وأي أوتاد معدنية صغيرة تثبت الصور في مكانها. لن تكون هناك حاجة لهذه القطع لهذا DIY. الآن، اقلب الإطار وضع حصيرة الحوض فوقه. قم بقص البلاستيك بحيث يكون أكبر قليلاً من الفتحة الموجودة في الإطار وألصقه بالغراء الساخن في مكانه. أثناء لصق كل جانب، قم بتمديد حصيرة الحوض بحيث لا يكون هناك ارتخاء عند الانتهاء ويكون البلاستيك مشدودًا. الآن بعد أن اكتملت قاعدتك، استخدم لوحة Crafter’s Square White Artist Canvas (ثلاثة مقابل 1.25 دولار) لإضافة تصميم الورق الخاص بك.
إضفاء الطابع الشخصي على ديكور الحائط الخريفي الخاص بك
بعد تجهيز مفرش الحوض والإطار، يمكنك إما إنشاء تصميم على لوحة قماش فارغة أو إضافة لافتاتك إلى المشروع. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تصميمات ورق القصاصات، ستحتاج إلى Mod Podge لإرفاقها باللوحة القماشية الخاصة بك. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك طلاء اللوحة القماشية أولاً. قم بتطبيق طبقة من Mod Podge على القماش الفارغ، ثم قم بمحاذاة قطع الورق بالطريقة التي تريدها. للحصول على نمط المزرعة، أضف خطوطًا مستقيمة بالقلم الرصاص على قماش أبيض لإنشاء مظهر مزخرف. بمجرد وضع تصميمك بشكل مثالي، قم بإضافة المزيد من Mod Podge في الأعلى لإغلاقه. يمكن الآن لصق القماش الخاص بك على حصيرة الحوض الموجودة في وسط الإطار الخاص بك لتكوين ديكور منزلك الريفي الفريد والجميل.
وبدلاً من ذلك، ستبدو علامات الخريف الخشبية من Dollar Tree رائعة باعتبارها محور هذا المشروع. يمكنك تفكيك لافتات سطح الطاولة الخشبية المنقوشة من Fall Harvest Pumpkin ولصق قطعة واحدة على بساط الحوض. سيبدو ديكور Pumpkin Spice Latte الذي يحمل عنوان الحصاد رائعًا أيضًا للوحة الجدارية الخاصة بك. لإضفاء مزيد من الشخصية على مشروعك، فكر في لصق المساحات الخضراء الاصطناعية أو أوراق الخيش أو القوس الشريطي على إطار حصيرة الحوض. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتعليقه على الحائط الخاص بك أو ادعمه على رف الموقد الخاص بك للحصول على لمسة موسمية مثالية.