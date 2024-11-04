أضف لمسة موسمية إلى جدرانك باستخدام حصيرة حوض شجرة الدولار التي يمكنك صنعها بنفسك

في حين أن فن الجدران يمكن أن يغير مساحتك ويساعد في تزيين أي موسم، إلا أنه قد يكون باهظ الثمن في بعض الأحيان. لحسن الحظ، يمكنك تحويل حصيرة حوض Dollar Tree إلى ديكور مثالي لموسم الخريف المريح. باستخدام حصيرة حوض شجرة الدولار ل استبدل الجزء الخلفي من إطار الصورة، ويمكنك إنشاء ديكور حائط موسمي فريد بأي تصميم تريده. ستضفي الخلفية المربعة غير اللامعة على مشروعك مظهرًا ريفيًا إلى حد ما ويمكن تخصيصها بشكل أكبر كيفما تشاء. في حين أن حصائر الحوض الشفافة قد تكون أسهل لهذا المشروع، يمكنك استخدام أي شيء متوفر في مخزون Dollar Tree المحلي لديك أو أي شيء يبدو أفضل بالنسبة لك. على سبيل المثال، إذا لم يعجبك المظهر المربع، يمكنك تجربة استخدام ممسحة الحمام بدلاً من ذلك. للحصول على قطعة أكبر من ديكور الحائط، قم بلصق عدة إطارات معًا باستخدام حصيرة حوض داخل كل منها.

بالنسبة لداخل إطارك، يمكنك استخدام علامة زخرفية من Dollar Tree. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يحتوي ورق سجل القصاصات على صور موسمية لطيفة يمكن قصها وإضافتها إلى مشروعك. على الرغم من أن هذا لا يتم بيعه في متاجر التجزئة منخفضة التكلفة، إلا أنه يمكنك استخدام الورق المتبقي من مشروع آخر، أو تجربة شاحنات Paper Studio وورق اليقطين من Hobby Lobby بأقل من دولار واحد. مع القليل من الخيال، ستجعل هذه الشجرة الرائعة التي يمكنك صنعها بنفسك من Dollar Tree منزلك جاهزًا للخريف.