أعد استخدام أغطية البرطمانات لصنع حامل شموع جميل من خشب الجوز

أولاً، اغسل غطاء الجرة بالماء والصابون وأخرج الجوز، مثل هذا الكيس الذي يبلغ وزنه رطلًا واحدًا من الجوز الكامل بقشره. ضع لمسة صغيرة من الغراء الساخن على الجوز ثم ضعه بشكل جانبي أو مستقيم على حافة غطاء الجرة. يمكنك وضع الغراء على درز الصدفة أو الجانب الأكثر سلاسة حسب الشكل الذي تفضله. كرر هذه العملية مع كل حبة جوز بينما تتجول حول الغطاء، مع توجيه المكسرات في نفس الاتجاه لجعل مشروعك يبدو موحدًا.

بمجرد تغطية حافة غطاء الجرة، ابدأ في إنشاء صف ثانٍ من الجوز فوق الصف الأول. أضف الغراء إلى الجانب الآخر من الجوز كما كان من قبل، ثم ضع كل منها مباشرة فوق جوزة واحدة. بدلًا من ذلك، يمكنك ترتيب الصف العلوي قليلاً من الأسفل للحصول على مظهر جمالي مختلف. مع الشموع الأطول، يمكنك إضافة صف ثالث، لكنك لن ترغب في أن يكون الجوز أو أي جزء من الحامل قريبًا من اللهب. عند الانتهاء من صفوفك، يمكنك إضافة القليل من أنفاس الطفل الزائف أو الأوراق الخضراء، مثل باقة أوراق الأوكالبتوس المختلطة من وينلين، على أمازون مقابل 10 دولارات. قد تبدو زخارف الخريف الأخرى رائعة مع الجوز، مثل أوراق الخيش الخاصة بشجرة الدولار. يمكن أيضًا لصق الخرز على الحامل لإضفاء المزيد من الذوق. الآن، يمكنك صنع ديكور منزلي رائع باستخدام أغطية الجرار المتبقية للحصول على شموع الخريف الأكثر راحة.