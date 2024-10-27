أعد استخدام أكياس الشاي القديمة لصنع فوانيس جميلة مخصصة لمنزلك

إنها طبيعة ثانية… فأنت تنهي كيس الشاي وترميه بعيدًا، ولا تفكر أبدًا مرتين في الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن يقدمها. لأنه لماذا؟ بعد كل شيء، بمجرد نقعه وترطيبه، ما هو الغرض الآخر الذي يمكن أن يخدمه؟

ماذا لو كان بإمكانك تحويل أكياس الشاي المستخدمة إلى فوانيس مخصصة والتي عادةً ما تكلف جزءًا كبيرًا من التغيير من متجر جديد أو متجر عبر الإنترنت؟ إنها ليست حتى عملية معقدة. ما عليك سوى قضاء بضع دقائق لتنظيف أكياس الشاي وإضافة بعض الغراء والديكور والحدود لإنشاء هذه الأضواء الغريبة. إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة جمالية أكثر نعومة على منزلك مع لمسة من الطبيعة، فهذه الفوانيس هي طريقة رائعة لرفع مساحتك بأقل قدر من الإنفاق وبضعة لوازم فقط. من إنشاء ديكور Cottagecore الخاص بك إلى جلب الهواء الطلق إلى الداخل باستخدام Forestcore، تضفي مصابيح DIY هذه كل المشاعر وهي طريقة رائعة لإعادة استخدام أكياس الشاي في منزلك.

يمكنك إنشاء هذه الحرفة بمجرد غمر عدد قليل من أكياس الشاي: ستحتاج إلى ثمانية أكياس على الأقل إذا كنت تريد إنشاء “شاشة” قوية يمكنها أيضًا حمل إضافاتك الزخرفية. بعد إخراج أكياسك من الماء الساخن، اتركها تبرد قبل فتحها بلطف. قم بذلك على طبق أو حوض لتجنب حدوث فوضى كبيرة عند خروج أوراق الشاي. اشطف الأوراق الفعلية والبقايا قبل وضع حقائبك (الآن ورقة) على سطح مستو غير لاصق.