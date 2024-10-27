أعد استخدام أكياس الشاي القديمة لصنع فوانيس جميلة مخصصة لمنزلك

إنها طبيعة ثانية… فأنت تنهي كيس الشاي وترميه بعيدًا، ولا تفكر أبدًا مرتين في الاستخدامات الأخرى التي يمكن أن يقدمها. لأنه لماذا؟ بعد كل شيء، بمجرد نقعه وترطيبه، ما هو الغرض الآخر الذي يمكن أن يخدمه؟
ماذا لو كان بإمكانك تحويل أكياس الشاي المستخدمة إلى فوانيس مخصصة والتي عادةً ما تكلف جزءًا كبيرًا من التغيير من متجر جديد أو متجر عبر الإنترنت؟ إنها ليست حتى عملية معقدة. ما عليك سوى قضاء بضع دقائق لتنظيف أكياس الشاي وإضافة بعض الغراء والديكور والحدود لإنشاء هذه الأضواء الغريبة. إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة جمالية أكثر نعومة على منزلك مع لمسة من الطبيعة، فهذه الفوانيس هي طريقة رائعة لرفع مساحتك بأقل قدر من الإنفاق وبضعة لوازم فقط. من إنشاء ديكور Cottagecore الخاص بك إلى جلب الهواء الطلق إلى الداخل باستخدام Forestcore، تضفي مصابيح DIY هذه كل المشاعر وهي طريقة رائعة لإعادة استخدام أكياس الشاي في منزلك.
يمكنك إنشاء هذه الحرفة بمجرد غمر عدد قليل من أكياس الشاي: ستحتاج إلى ثمانية أكياس على الأقل إذا كنت تريد إنشاء “شاشة” قوية يمكنها أيضًا حمل إضافاتك الزخرفية. بعد إخراج أكياسك من الماء الساخن، اتركها تبرد قبل فتحها بلطف. قم بذلك على طبق أو حوض لتجنب حدوث فوضى كبيرة عند خروج أوراق الشاي. اشطف الأوراق الفعلية والبقايا قبل وضع حقائبك (الآن ورقة) على سطح مستو غير لاصق.
استخدم أكياس الشاي الخاصة بك لإنشاء شاشات فانوس مع إدخالات زخرفية
بمجرد الانتهاء من وضع جميع أكياس الشاي، قم بدهن طبقة من الغراء فوق كل واحد منها. بعد ذلك، ضع القطع الزخرفية فوق الورق والمواد اللاصقة. يمكن أن تكون هذه أي شيء بدءًا من الزهور والأوراق المجففة وحتى الصور اللامعة أو حتى الصور المجسمة الصغيرة. ستكون هذه الخيارات الأخيرة عبارة عن تجربة وخطأ، لأنه إذا لم تكن أكياس الشاي شفافة جدًا، فقد تكون بعض الصور داكنة جدًا بحيث لا يمكن إظهارها من خلالها، خاصة عندما تكون شمعة الشاي المزيفة بالداخل، لذلك قد يكون من المثالي التمسك بمواد أرق. . أضف ورقة الشاي الثانية فوق الحشوات الزخرفية، ثم قم بالفرشاة على طبقة أخرى من الغراء لتثبيتها. اسمح لها أن تجف تمامًا أثناء التركيز على هيكل الفانوس الخاص بك.
الجزء الممتع من هذه الأضواء السحرية هو أنه يمكنك استخدام أي شيء تريده لحمل إدخالات الورق. في حين أن المسامير الخشبية من Dollar Tree أو Walmart ستعمل، فلماذا لا تكون مبدعًا وتجد بعض العصي في الخارج التي يمكنك قطعها إلى ارتفاع مماثل؟ ليس من الضروري أن تكون سميكة جدًا، أو للحصول على لمسة نهائية أكثر صلابة، قم بإلصاق جذوع خشبية صغيرة من أمازون معًا، ثم قم بإرفاقها بأوراق أكياس الشاي الخاصة بك. بمجرد اختيار الخشب، ما عليك سوى لصق قطعتين طويلتين على الجوانب الأطول من أوراق الفانوس (قصهما إذا لزم الأمر بنفس ارتفاع الورقة). قم بلصق قطع خشبية أقصر في الأعلى والأسفل للحصول على دعم إضافي. سيتبقى لديك أربع شاشات مؤطرة، والتي سوف تقوم بعد ذلك بلصقها معًا في شكل مستطيل. لقد اكتمل الفانوس الخاص بك ويمكنك إضافة شمعة خفيفة من الشاي الصناعي لإضاءته!