أعد استخدام علب الحليب الفارغة للمساعدة في حماية أرضيتك من الجرجر

إن حماية أرضياتك هي حماية استثمار كبير في منزلك. تؤثر الخدوش والضربات والجرجر جميعها على شكل وقيمة أرضياتك، مما يكون له تأثير ممتد على بقية منزلك. المشكلة هي أن الأرضيات يجب أن تتحمل الكثير في جميع أنحاء المنزل، بدءًا من الانسكابات والسقوط والحوادث، إلى حركة السير المستمرة وتحمل الأثاث الثقيل يومًا بعد يوم.
لذا فإن أي خدعة تساعد في حماية الأرضيات، خاصة تلك التي يمكن أن تكون بمثابة اختراق منزلي مستدام، هي الفائزة في كتابنا. إعادة استخدام علب الحليب للمساعدة في حماية أرضياتك يناسب الفاتورة. بما أن علب الحليب مصنوعة من البلاستيك المتين، فإنها يمكن أن تكون بمثابة حاجز وقائي بين أرجل الأثاث والأرضية. من خلال توفير حاجز سميك، تتحمل علب الحليب وزن الأثاث والأجهزة الثقيلة، وتمنع الخدوش والخدوش والانطباعات على الأرضيات. إنها طريقة عبقرية لإعادة استخدام أباريق الحليب القديمة، والأفضل من ذلك كله أنها مجانية!
كيفية صنع واقيات الأرضيات من كرتونة الحليب
كل ما عليك فعله هو قطع الكرتون وفقًا للحجم الذي تحتاجه لتغطية قاعدة أقدام الأثاث الخاص بك. قم بتمرير الواقيات المنزلية الصنع تحت كل قدم، وها هو الأمر! ستتمتع أرضياتك بطبقة إضافية من الحماية من الأثاث الثقيل.
يمكنك جعل هذه الحيلة بسيطة مثل قطع الجزء السفلي من علبة الحليب لتكون بمثابة واقي للأرضية، أو يمكنك تجميلها لمزيد من الحماية. إذا كنت تعتقد أن أرضياتك يمكن أن تستخدم وسادة إضافية صغيرة، فيمكنك لصق حشوة الرغوة على جانب الكرتون الذي سيلامس الأثاث. يمكنك أيضًا جعل واقيات الأثاث من كرتون الحليب سرية كما تريد عن طريق تغيير حجمها لتناسب أرجل الأثاث الخاصة بك تمامًا بحيث لا تكون مرئية.
يمكن أن تعمل علب الحليب أيضًا كمنزلق للأثاث على السجاد كحيلة مفيدة لتسهيل نقل الأثاث الأكبر حجمًا. ما عليك سوى قطع الجزء السفلي من إبريق الحليب الكرتوني ووضعه أسفل كل ساق من أثاثك. سوف يحاكي الصندوق الكرتوني مزلقات أثاث السجاد التي يتم شراؤها من المتجر، وسيسمح لك بتحريك الأثاث بسهولة أكبر مع حماية السجاد.