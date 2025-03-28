أعد استخدام قشر البيض لصنع أروع مزهرية زمنية الربيع

الربيع موجود هنا ، وبقايا العجة الخاصة بك على وشك أن تصبح أبرز ما في ديكورك الموسمي. وإذا كنت تنغمس في هذا البروتين ، فاستخدم كل جزء منه ، بما في ذلك قشر البيض لحرفة موسمية للخلبة البيض. لماذا لا تحولها إلى حاملي صغار حساسين؟ بفضل سحرها الطبيعي وحجمها الصغير تمامًا ، تصنع مزهريات قشر البيض أحلى المنازل للأزهار الصغيرة أو الأعشاب الطازجة أو حتى الشتلات التي تنبت. والأفضل من ذلك كله ، هذه حرفة ممتعة كما هي بسيطة – لا تتطلب مهارات فنية! احصل على كرتون من البيض (أو فقط بقايا التدافع في الصباح) ، ودعنا نتعرض للثني ، إيه …
إذا كنت تفكر في ذلك ، فإن قشر البيض هي أعجوبة تصميم الحد الأدنى للطبيعة – خفيفة الوزن ، قابلة للتحلل ، ومنحني بشكل جميل. يمتزجون دون عناء في أي مخطط تصميم تقريبًا بما في ذلك جماليات Cottagecore الحديثة أو حتى Cottagecore ، مما يجعلهم خيارًا متعدد الاستخدامات للديكور المنزلي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنك قد تشعر بالذنب لرمي قشر البيض بعد الحصول على ما كان عليه الأمر الأساسي ، فإن هذا المشروع يكمل نفسه بشكل عملي. كل ما تحتاجه هو القليل من الإبداع ، وبعض الإزهار الطازجة ، ومكان لعرض هذه الروائع اللذيذة. سواء كنت تتجول في طاولة الربيع أو تضيف سحر إلى حافة النافذة ، فإن مزهريات قشر البيض هذه دليل على أنه حتى أكثر الأشياء حساسة يمكن أن تحدث تأثيرًا كبيرًا.
فن صنع مزهرية من قشر البيض
على الأرجح ، لديك بالفعل كل ما تحتاجه في حرفة مزهرية من قشر البيض. هذا المشروع على الجانب الرخيص ، مع سكين صغير فقط ، قشر البيض ، بعض الغراء الحرفي ، وأزهارك الأكثر حساسية اللازمة. تحطيم البيض هو شيء من الماضي ، واضغط بلطف على الجزء العلوي ، وكسره بلطف مفتوح ، وصب البيض نفسه لاستخدامه لاحقًا. باستخدام حركات صغيرة ، قم بإزالة ما يصل إلى ثلث القذيفة ، ثم قم بتشغيلها برفق. هذا كل ما في الأمر – لقد حصلت على مزهرية.
إذا كنت تشعر بالخيال ، فإن رسمًا من الطلاء الأكريليكي أو التأثير الدقيق الذي يمكن أن يحولها إلى الكمال الباستيل. يمكنك حتى التفكير في صبغها في حمام من تلوين الطعام والخل للحصول على درجات ناعمة جاهزة للنابض ، أو ربما تريد تجربة طريقة طبيعية لتزيين بيضك دون استخدام الصبغة. بمجرد أن تجف ، يمكنك ترتيبها كما يحلو لك. حتى جرب يدك في صنع إكليل من الزهور المصغرة عن طريق لصق القذائف لتشكيل دائرة.
الآن للجزء الممتع: ترتيب زهورك. املأ الأصداف بالماء والبوب في بضع أزهار صغيرة – فكر في أنفاس الطفل ، أو حتى قصاصات من حديقة الأعشاب. لا توجد حاجة إلى رغوة زهرية ، حيث أن شكل قشر البيض الطبيعي يمسك بشكل جميل باقةك الصغيرة. تريد أن تذهب خطوة إلى الأمام؟ حاول تعليقها بخيوط لتأثير الأزهار العائمة أو وضع إكليل البيض الدائري حول مركزي الرئيسي لتناول العشاء الليلة.
المزيد من الأفكار الرائعة من قذيفة البيض إلى الفقس
مع بعض الخيال ، فإن مزهريات قشر البيض هي مجرد تكسير سطح الاحتمالات التي لا نهاية لها. إذا كنت في البستنة ، فاستخدمها كمبتدئين بذور قابلة للتحلل. ما عليك سوى زراعة القشرة بأكملها في التربة عندما تنطلق براعم ، حيث ستنهار بشكل طبيعي وإثراء التربة ، على الرغم من أنك قد ترغب في التمسك بإضافة قشر البيض إلى حديقة الورود الخاصة بك. بالنسبة لعيد الفصح ، قم بتخصيص الأصداف باستخدام الخط أو أوراق الذهب أو حتى الزهور المضغوطة لمحبي أنيق مصنوع يدويًا. استضافة وجبة غداء؟ قم بربطهم على طول الطاولة بمزيج من الإزهار لخلافة محادثة محادثة. يمكنك حتى أن تطفو على بطاقات الأسماء في الأجزاء المصغرة إذا كنت تشعر بالتوهم الإضافي. وإذا كان لديك القليل من المساعدين ، فدعهم يرسمون وتزيينهم ، مما يجعل هذا حرفة صديقة للعائلة مع سحر لتجنيبها.
لجعل إبداعات قشر البيض تدوم لفترة أطول ، امنحها زيادة في المتانة مع طبقة من mod podge أو مانعة مانعة للتسرب من الأكريليك. امزج أجزاء متساوية من mod podge والماء وغطى من الداخل والخارج مع طبقتين من المحلول. يجب أن يكون من الصعب كسر قشر البيض الشبيه بالبلاستيك. سيعزز خليط Mod Podge الأصداف الحساسة ، مما يجعلها أكثر ثباتًا لإعادة الاستخدام أو حتى الديكور الدائم. يمكنك أيضًا تغليف الدواخل مع شمع العسل لتأثير مقاوم للماء بدلاً من استخدام مانع التسرب. سواء كانت مزهريات قشر البيض ريفيًا أو رديئًا ، توفر عذرًا مثاليًا لتناول المزيد من العجة. وهذا دائمًا فائز!