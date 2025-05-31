أفضل ألوان الجدار لتبريد الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر

حصلت الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر مثل القيقب والصنوبر والبلوط الأبيض على الكثير من حركة المرور “القدم” في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. في حين أن هذا الاتجاه بمثابة مقدمة لأرضيات الخشب الصلب ، فإن الخروج عن الأرضيات المغطاة بالسجاد من السنوات الماضية ، إلا أن الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر أصبحت عفا عليها الزمن في العصر الحديث. في حين يمكن تجديد معظم البدع المنزلية بسهولة ، مثل إزالة خلفية Kitschy في السبعينيات أو تحديث خزائن البلوط القديمة عن طريق طلاء جدران المطبخ الخاصة بك ، فإن استبدال جميع الأرضيات الحالية هي مهمة ضخمة. ليس فقط مكلفًا ، ولكن إعادة صياغة أو استبدال الأرضيات هو مشروع ضخم لأي مالك للمنزل. إذا كنت تشعر بالقلق من الأرضيات الحالية بسبب قيود الميزانية ، فلا تستسلم. يمكن أن يمنح إيجاد لون طلاء الجدران الأيمن أن يمنحهم أرضيات الخشب الأصفر ذو اللون الأصفر حياة جديدة وإنشاء مظهر مذهل معاصر.

غالبًا ما يحتوي الخشب الأصفر ذو النغمات الدافئة مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر ، لذا فإن إقرانه بألوان أكثر برودة على جدرانك سيساعد على تخفيف مظهر الأرضيات. من الجيد اختيار نغمات باردة متناقضة مثل الأزرق أو الرمادي للتخلص من أي رتابة بصرية أو ألوان دافئة مشبعة بشكل مفرط. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الألوان التكميلية للأصفر ، مثل ظلال من الظلال الأرجواني أو العميقة من الأزرق ، والتي تجلس مقابل الأصفر على عجلة الألوان. نظرًا لأن اللون الأصفر هو لون أخف ، فإن الخشب الأصفر ذو اللون الأصفر غالبًا ما يكون أفضل مع ألوان جدارية خفيفة على قدم المساواة ، صامتة ، وأكثر دقة في اللون ، مثل Taupe أو Beige أو Greige.