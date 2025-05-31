أفضل ألوان الجدار لتبريد الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر

حصلت الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر مثل القيقب والصنوبر والبلوط الأبيض على الكثير من حركة المرور “القدم” في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. في حين أن هذا الاتجاه بمثابة مقدمة لأرضيات الخشب الصلب ، فإن الخروج عن الأرضيات المغطاة بالسجاد من السنوات الماضية ، إلا أن الأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر أصبحت عفا عليها الزمن في العصر الحديث. في حين يمكن تجديد معظم البدع المنزلية بسهولة ، مثل إزالة خلفية Kitschy في السبعينيات أو تحديث خزائن البلوط القديمة عن طريق طلاء جدران المطبخ الخاصة بك ، فإن استبدال جميع الأرضيات الحالية هي مهمة ضخمة. ليس فقط مكلفًا ، ولكن إعادة صياغة أو استبدال الأرضيات هو مشروع ضخم لأي مالك للمنزل. إذا كنت تشعر بالقلق من الأرضيات الحالية بسبب قيود الميزانية ، فلا تستسلم. يمكن أن يمنح إيجاد لون طلاء الجدران الأيمن أن يمنحهم أرضيات الخشب الأصفر ذو اللون الأصفر حياة جديدة وإنشاء مظهر مذهل معاصر.
غالبًا ما يحتوي الخشب الأصفر ذو النغمات الدافئة مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر ، لذا فإن إقرانه بألوان أكثر برودة على جدرانك سيساعد على تخفيف مظهر الأرضيات. من الجيد اختيار نغمات باردة متناقضة مثل الأزرق أو الرمادي للتخلص من أي رتابة بصرية أو ألوان دافئة مشبعة بشكل مفرط. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الألوان التكميلية للأصفر ، مثل ظلال من الظلال الأرجواني أو العميقة من الأزرق ، والتي تجلس مقابل الأصفر على عجلة الألوان. نظرًا لأن اللون الأصفر هو لون أخف ، فإن الخشب الأصفر ذو اللون الأصفر غالبًا ما يكون أفضل مع ألوان جدارية خفيفة على قدم المساواة ، صامتة ، وأكثر دقة في اللون ، مثل Taupe أو Beige أو Greige.
ما هي الألوان الأفضل مع الأرضيات الصفراء ولماذا؟
يعد فهم نغمات الألوان أمرًا حيويًا لإيجاد أفضل إقران لأرضيات الخشب الصفراء. لحسن الحظ ، هناك اختبار سهل سيساعدك على تحديد مستحضر لون الطلاء الخاص بك: قارنه بالأبيض الصارخ مع ورقة من الورق. ستساعد ألوان الطلاء الرمادية والأزرق الرمادي ، مثل SW 9561 “Guild Gray” من قبل Sherwin-Williams أو S450-2 “سرعة الرياح” من قبل Behr (المتوفرة في Home Depot) ، على تبريد مظهر الخشب الأصفر الدافئ. تعد ظلال من اللون الأبيض والرمادي والخضر مع النغمات الخضراء مثالية أيضًا للأرضيات الخشبية ذات اللون الأصفر.
النغمات الباردة ، بشكل عام ، يمكن أن تساعد في تخفيف المظهر الدافئ للأرضيات الصفراء. على سبيل المثال ، الأزرق الداكن والبحرية هي أزواج كلاسيكية للأصفر. يمكن أن يساعد الرمادي الرمادي ذو اللون البارد أيضًا على كتم الأصفر النابض بالحياة والدفء. يمكن أن تكمل بعض النغمات والنغمات الأرجواني أيضًا الأصفر ، وخاصة الرمادي مع النغمات الأرجواني أو الأشكال الأرجواني الباستيل الناعمة. المفتاح هو تحقيق التوازن بين شدة ونغمات كلا اللونين.
تجنب هذه الألوان إذا كان لديك أرضيات خشبية صفراء
بشكل عام ، سترغب في تجنب الألوان والدهانات الدافئة ذات النغمات الأكثر دفئًا ، مثل اللون الأحمر أو الحمراء أو اللون البني الغني بأحمر حمراء أو أصفر أو برتقالي. كما يجب ألا تقترن باللون الأصفر مع نفسه. على الرغم من أن الأصفر يمكن أن يكون رائعًا لتصميمات غرفة النوم التي تهتف على الفور ، فإن إقرانها بأرضيات خشبية صفراء غير مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعل Brown and Beige غرفة ذات أرضيات صفراء تبدو مملة وباهتة. على الرغم من أنه من الممكن إقران البني الأخف وزنا ، مثل Taupe أو Greige ، مع الأرضيات الصفراء ، فإن النغمات الباردة هي التي تسمح لهذا الاقتران بالألوان.
كما ينبغي تجنب ألوان الاشتباك. ويشمل ذلك الأرجواني النابض بالحياة ، والأرجواني المحمر ، والأسود الغني ، أو الأزرق الأساسي المشرق ، أو الأخضر المشبع. تعتبر شدة الألوان هي العامل الأساسي لهذا الصدام الملون ، لذا فإن اختيار هذه الأشكال ليس خارج الحدود تمامًا. إذا كنت تتوق إلى أي من هذه الألوان ، فإننا نقترح اختيار نغمات صامتة أو تعبيرات خفية بدلاً من تلك النابضة بالحياة. إن اختيار الألوان الناعمة والخفيفة والطغمات الباردة سيقرن بأرضياتك الصفراء ذات اللون الأصفر.