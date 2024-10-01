أفضل الأسعار لموسم 2024-25

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كان المكتب الأمامي لنيويورك نيكس مزدحمًا في الخارج.

بعد زوبعة 2023-24 التي انتهت بخسارة مفجعة في نصف نهائي المؤتمر الشرقي من سبع مباريات أمام بيسرز، قام الفريق بالتداول مع النجوم الصاخبين ميكال بريدجز وكارل أنتوني تاونز.

سيبدأون في التشكيلة الأساسية التي تضم قائد فريق كل النجوم جالين برونسون، وشمعة الإشعال جوش هارت وأو جي أنونوبي، صاحب أكبر عقد في تاريخ نيكس.

مع وجود لقب في مرمى نظرهم، لا يزال نيكس يعلم أن أمامهم عملاً للقيام به إذا أرادوا الفوز بأول بطولة لاري أوبراين منذ 52 عامًا.

وقال المدرب توم ثيبودو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن تغييرات القائمة: “أنت لا تشعر بالرضا أبدًا”. “أنت تريد دائمًا محاولة التحسن، لذلك عندما تظهر الفرص وتشعر أن ذلك يمكن أن يحسن الفريق، فأنت تريد محاولة الاستفادة من ذلك.”

إذا كنت ترغب في مشاهدة نيكس الجديد والمحسن على الهواء مباشرة، فإن التذاكر متاحة لجميع المباريات المنزلية الضخمة بما في ذلك المباريات البارزة مثل المباراة الافتتاحية على أرضه ضد بيسرز (25 أكتوبر)، ومسابقة عيد الميلاد مع توتنهام (25 ديسمبر)، والمعركة مع فريق نيكس (25 ديسمبر) ليكرز (1 فبراير) ومواجهات سيلتيكس المتعددة (8 فبراير، 8 أبريل).

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده على أي تذكرة مباراة للموسم العادي لنيكس هو 102 دولارًا أمريكيًا قبل الرسوم على Vivid Seats.

تحتوي الألعاب الأخرى على مقاعد تبدأ من 108 دولارًا إلى 325 دولارًا قبل الرسوم.

لمزيد من المعلومات، لدينا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول تذاكر MSG 2024-25 لنيكس أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلبات.

نيويورك نيكس 2024-25 جدول المباريات على أرضه

يمكن العثور على تقويم كامل لجميع الألعاب المنزلية مقسمة حسب الشهر – من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025 – بالإضافة إلى أفضل الأسعار أدناه.

مباريات أكتوبر 2024 قبل الموسم في MSG

مباريات نيكس أكتوبر 2024 قبل الموسم أسعار التذاكر

تبدأ في ويزاردز ضد نيكس

الأربعاء 9 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً 55 دولارًا تمبروولفز ضد نيكس

الأحد 13 أكتوبر الساعة 6 مساءً 57 دولارًا هورنتس ضد نيكس

الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً 44 دولارًا

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وتخضع للتقلب، وإذا لم تتم الإشارة إليها، فسوف تشمل رسومًا إضافية عند الخروج.)

Vivid Seats عبارة عن منصة معتمدة لحجز التذاكر في السوق الثانوية، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية، اعتمادًا على الطلب.

أنها توفر ضمان المشتري بنسبة 100٪ ينص على أن معاملتك ستكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم التذاكر الخاصة بك قبل الحدث.

هل ما زلت تشعر بالفضول بشأن المقاعد الزاهية؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

مباريات الموسم العادي لشهر أكتوبر 2024 في MSG

نيكس أكتوبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في بيسرز ضد نيكس

الجمعة 25 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً 242 دولارًا كافالييرز ضد نيكس

الاثنين 28 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً 167 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر نوفمبر 2024 في MSG

نيكس نوفمبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في باكس ضد نيكس

الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً 185 دولارًا بولز ضد نيكس

الأربعاء 13 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً 119 دولارًا نتس ضد نيكس

الجمعة 15 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً 136 دولارًا نتس ضد نيكس

الأحد 17 نوفمبر الساعة 7 مساءً 119 دولارًا ويزاردز ضد نيكس

الإثنين 18 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً 102 دولار

*الألعاب المكتوبة بالخط المائل هي جزء من بطولة الدوري الاميركي للمحترفين في الموسم.

مباريات الموسم العادي لشهر ديسمبر 2024 في MSG

نيكس ديسمبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في البجع ضد نيكس

الأحد 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً 133 دولارًا ماجيك ضد نيكس

الثلاثاء 3 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً 115 دولارًا هورنتس ضد نيكس

الخميس 5 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً 112 دولارًا بيستونز ضد نيكس

السبت 7 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً 131 دولارًا رابتورز ضد نيكس

الاثنين 23 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً 196 دولارًا توتنهام ضد نيكس

الأربعاء 25 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا 304 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر يناير 2025 في MSG

نيكس يناير 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في موسيقى الجاز مقابل نيكس

الأربعاء 1 يناير الساعة 7:30 مساءً 214 دولارًا ماجيك ضد نيكس

الاثنين 6 يناير الساعة 7:30 مساءً 113 دولارًا رابتورز ضد نيكس

الأربعاء 8 يناير الساعة 7 مساءً 108 دولار الرعد ضد نيكس

الجمعة 10 يناير الساعة 7:30 مساءً 136 دولارًا باكس ضد نيكس

الأحد 12 يناير الساعة 3 مساءً 152 دولارًا بيستونز ضد نيكس

الاثنين 13 يناير الساعة 7:30 مساءً 102 دولار تمبروولفز ضد نيكس

الجمعة 17 يناير الساعة 7:30 مساءً 147 دولارًا هوكس ضد نيكس

الاثنين 20 يناير الساعة 3 عصرا 142 دولارًا الملوك مقابل نيكس

السبت 25 يناير الساعة 7:30 مساءً 128 دولارًا غريزليز ضد نيكس

الاثنين 27 يناير الساعة 7:30 مساءً 110 دولار ناجتس ضد نيكس

الأربعاء 29 يناير الساعة 7:30 مساءً 130 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر فبراير 2025 في MSG

نيكس فبراير 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في ليكرز ضد نيكس

السبت 1 فبراير الساعة 8:30 مساءً 325 دولارًا الصواريخ مقابل نيكس

الاثنين 3 فبراير الساعة 7:30 مساءً 108 دولار سلتكس ضد نيكس

السبت 8 فبراير الساعة 8:30 مساءً 170 دولارًا هوكس ضد نيكس

الخميس 13 فبراير الساعة 7:30 مساءً 124 دولارًا بولز ضد نيكس

الخميس 20 فبراير الساعة 7:30 مساءً 140 دولارًا 76ers مقابل نيكس

الأربعاء 26 فبراير الساعة 7 مساءً 150 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر مارس 2025 في MSG

نيكس مارس 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في ووريورز ضد نيكس

الثلاثاء 4 مارس الساعة 7:30 مساءً 220 دولارًا هيت ضد نيكس

الإثنين 17 مارس الساعة 7:30 مساءً 148 دولارًا ويزاردز ضد نيكس

السبت 22 مارس الساعة 8 مساءً 132 دولارًا مافريكس ضد نيكس

الثلاثاء 25 مارس الساعة 7:30 مساءً 145 دولارًا كليبرز ضد نيكس

الأربعاء 26 مارس الساعة 7:30 مساءً 122 دولارًا بليزرز ضد نيكس

الأحد 30 مارس الساعة 6 مساءً 120 دولارًا

مباريات الموسم العادي لأبريل 2025 في MSG

نيكس أبريل 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر

تبدأ في 76ers مقابل نيكس

الثلاثاء 1 أبريل الساعة 7:30 مساءً 155 دولارًا صنز ضد نيكس

الأحد 6 إبريل الساعة 7 مساءً 158 دولارًا سلتكس ضد نيكس

الثلاثاء 8 أبريل الساعة 7:30 مساءً 197 دولارًا كافالييرز ضد نيكس

الجمعة 11 أبريل الساعة 7:30 مساءً 160 دولارًا

نيويورك نيكس جدول 2024-25

هل تأمل في اللحاق بنيكس على الطريق هذا العام؟

هنا يمكنك العثور على الفريق عندما لا يكون موجودًا في MSG طوال موسم 2024-25.

كيف تشاهد نيويورك نيكس على شاشة التلفزيون

هناك عدد من الخيارات للجماهير الذين يفضلون مشاهدة المباريات وهم مرتاحين في منازلهم.

من المحتمل أن تكون شبكة MSG وABC وESPN وNBA TV وTNT هي أفضل رهاناتك.

بالنسبة لأدوات قطع الأسلاك، نوصي بالبحث في Fubo أو Hulu + Live TV أو Sling أو YouTube TV.

كل ما سبق تجده على DIRECTV.

فقط تأكد من مراجعة قوائمك المحلية قبل ضبطها.

حفلات ضخمة في MSG عام 2024

هل ترغب في مشاهدة عرض في مركز الترفيه Big Apple؟

فيما يلي خمسة فقط من أكبر العروض المتوجهة إلى MSG خلال الأشهر القليلة المقبلة.

• ستيفي وندر (10 أكتوبر)

• ديفيد غيلمور من بينك فلويد (4-6 نوفمبر، 9-10 نوفمبر)

• فرقة ديف ماثيوز (18-19 نوفمبر)

• أندريا بوتشيلي (18-19 ديسمبر)

• ماري جي بليج (10 أبريل 2025)

من آخر في جولة؟ تحقق من قائمتنا لأكبر 50 جولة موسيقية في عام 2024 للعثور على العرض المناسب لك.

كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.