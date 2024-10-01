أفضل الأسعار لموسم 2024-25

رياضة
أفضل الأسعار لموسم 2024-25

كان المكتب الأمامي لنيويورك نيكس مزدحمًا في الخارج.

بعد زوبعة 2023-24 التي انتهت بخسارة مفجعة في نصف نهائي المؤتمر الشرقي من سبع مباريات أمام بيسرز، قام الفريق بالتداول مع النجوم الصاخبين ميكال بريدجز وكارل أنتوني تاونز.

سيبدأون في التشكيلة الأساسية التي تضم قائد فريق كل النجوم جالين برونسون، وشمعة الإشعال جوش هارت وأو جي أنونوبي، صاحب أكبر عقد في تاريخ نيكس.

مع وجود لقب في مرمى نظرهم، لا يزال نيكس يعلم أن أمامهم عملاً للقيام به إذا أرادوا الفوز بأول بطولة لاري أوبراين منذ 52 عامًا.

وقال المدرب توم ثيبودو في مؤتمر صحفي عندما سئل عن تغييرات القائمة: “أنت لا تشعر بالرضا أبدًا”. “أنت تريد دائمًا محاولة التحسن، لذلك عندما تظهر الفرص وتشعر أن ذلك يمكن أن يحسن الفريق، فأنت تريد محاولة الاستفادة من ذلك.”

إذا كنت ترغب في مشاهدة نيكس الجديد والمحسن على الهواء مباشرة، فإن التذاكر متاحة لجميع المباريات المنزلية الضخمة بما في ذلك المباريات البارزة مثل المباراة الافتتاحية على أرضه ضد بيسرز (25 أكتوبر)، ومسابقة عيد الميلاد مع توتنهام (25 ديسمبر)، والمعركة مع فريق نيكس (25 ديسمبر) ليكرز (1 فبراير) ومواجهات سيلتيكس المتعددة (8 فبراير، 8 أبريل).

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده على أي تذكرة مباراة للموسم العادي لنيكس هو 102 دولارًا أمريكيًا قبل الرسوم على Vivid Seats.

تحتوي الألعاب الأخرى على مقاعد تبدأ من 108 دولارًا إلى 325 دولارًا قبل الرسوم.

لمزيد من المعلومات، لدينا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول تذاكر MSG 2024-25 لنيكس أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلبات.

نيويورك نيكس 2024-25 جدول المباريات على أرضه

يمكن العثور على تقويم كامل لجميع الألعاب المنزلية مقسمة حسب الشهر – من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025 – بالإضافة إلى أفضل الأسعار أدناه.

مباريات أكتوبر 2024 قبل الموسم في MSG

مباريات نيكس أكتوبر 2024 قبل الموسم أسعار التذاكر
تبدأ في
ويزاردز ضد نيكس
الأربعاء 9 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً		 55 دولارًا
تمبروولفز ضد نيكس
الأحد 13 أكتوبر الساعة 6 مساءً		 57 دولارًا
هورنتس ضد نيكس
الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً		 44 دولارًا

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وتخضع للتقلب، وإذا لم تتم الإشارة إليها، فسوف تشمل رسومًا إضافية عند الخروج.)

Vivid Seats عبارة عن منصة معتمدة لحجز التذاكر في السوق الثانوية، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية، اعتمادًا على الطلب.

أنها توفر ضمان المشتري بنسبة 100٪ ينص على أن معاملتك ستكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم التذاكر الخاصة بك قبل الحدث.

هل ما زلت تشعر بالفضول بشأن المقاعد الزاهية؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

مباريات الموسم العادي لشهر أكتوبر 2024 في MSG

نيكس أكتوبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
بيسرز ضد نيكس
الجمعة 25 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً		 242 دولارًا
كافالييرز ضد نيكس
الاثنين 28 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً		 167 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر نوفمبر 2024 في MSG

نيكس نوفمبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
باكس ضد نيكس
الجمعة 8 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً		 185 دولارًا
بولز ضد نيكس
الأربعاء 13 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً		 119 دولارًا
نتس ضد نيكس
الجمعة 15 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً		 136 دولارًا
نتس ضد نيكس
الأحد 17 نوفمبر الساعة 7 مساءً		 119 دولارًا
ويزاردز ضد نيكس
الإثنين 18 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً		 102 دولار

*الألعاب المكتوبة بالخط المائل هي جزء من بطولة الدوري الاميركي للمحترفين في الموسم.

مباريات الموسم العادي لشهر ديسمبر 2024 في MSG

نيكس ديسمبر 2024 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
البجع ضد نيكس
الأحد 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً		 133 دولارًا
ماجيك ضد نيكس
الثلاثاء 3 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً		 115 دولارًا
هورنتس ضد نيكس
الخميس 5 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً		 112 دولارًا
بيستونز ضد نيكس
السبت 7 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً		 131 دولارًا
رابتورز ضد نيكس
الاثنين 23 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً		 196 دولارًا
توتنهام ضد نيكس
الأربعاء 25 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا		 304 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر يناير 2025 في MSG

نيكس يناير 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
موسيقى الجاز مقابل نيكس
الأربعاء 1 يناير الساعة 7:30 مساءً		 214 دولارًا
ماجيك ضد نيكس
الاثنين 6 يناير الساعة 7:30 مساءً		 113 دولارًا
رابتورز ضد نيكس
الأربعاء 8 يناير الساعة 7 مساءً		 108 دولار
الرعد ضد نيكس
الجمعة 10 يناير الساعة 7:30 مساءً		 136 دولارًا
باكس ضد نيكس
الأحد 12 يناير الساعة 3 مساءً		 152 دولارًا
بيستونز ضد نيكس
الاثنين 13 يناير الساعة 7:30 مساءً		 102 دولار
تمبروولفز ضد نيكس
الجمعة 17 يناير الساعة 7:30 مساءً		 147 دولارًا
هوكس ضد نيكس
الاثنين 20 يناير الساعة 3 عصرا		 142 دولارًا
الملوك مقابل نيكس
السبت 25 يناير الساعة 7:30 مساءً		 128 دولارًا
غريزليز ضد نيكس
الاثنين 27 يناير الساعة 7:30 مساءً		 110 دولار
ناجتس ضد نيكس
الأربعاء 29 يناير الساعة 7:30 مساءً		 130 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر فبراير 2025 في MSG

نيكس فبراير 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
ليكرز ضد نيكس
السبت 1 فبراير الساعة 8:30 مساءً		 325 دولارًا
الصواريخ مقابل نيكس
الاثنين 3 فبراير الساعة 7:30 مساءً		 108 دولار
سلتكس ضد نيكس
السبت 8 فبراير الساعة 8:30 مساءً		 170 دولارًا
هوكس ضد نيكس
الخميس 13 فبراير الساعة 7:30 مساءً		 124 دولارًا
بولز ضد نيكس
الخميس 20 فبراير الساعة 7:30 مساءً		 140 دولارًا
76ers مقابل نيكس
الأربعاء 26 فبراير الساعة 7 مساءً		 150 دولارًا

مباريات الموسم العادي لشهر مارس 2025 في MSG

نيكس مارس 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
ووريورز ضد نيكس
الثلاثاء 4 مارس الساعة 7:30 مساءً		 220 دولارًا
هيت ضد نيكس
الإثنين 17 مارس الساعة 7:30 مساءً		 148 دولارًا
ويزاردز ضد نيكس
السبت 22 مارس الساعة 8 مساءً		 132 دولارًا
مافريكس ضد نيكس
الثلاثاء 25 مارس الساعة 7:30 مساءً		 145 دولارًا
كليبرز ضد نيكس
الأربعاء 26 مارس الساعة 7:30 مساءً		 122 دولارًا
بليزرز ضد نيكس
الأحد 30 مارس الساعة 6 مساءً		 120 دولارًا

مباريات الموسم العادي لأبريل 2025 في MSG

نيكس أبريل 2025 مباريات الموسم العادي أسعار التذاكر
تبدأ في
76ers مقابل نيكس
الثلاثاء 1 أبريل الساعة 7:30 مساءً		 155 دولارًا
صنز ضد نيكس
الأحد 6 إبريل الساعة 7 مساءً		 158 دولارًا
سلتكس ضد نيكس
الثلاثاء 8 أبريل الساعة 7:30 مساءً		 197 دولارًا
كافالييرز ضد نيكس
الجمعة 11 أبريل الساعة 7:30 مساءً		 160 دولارًا

نيويورك نيكس جدول 2024-25

هل تأمل في اللحاق بنيكس على الطريق هذا العام؟

هنا يمكنك العثور على الفريق عندما لا يكون موجودًا في MSG طوال موسم 2024-25.

كيف تشاهد نيويورك نيكس على شاشة التلفزيون

هناك عدد من الخيارات للجماهير الذين يفضلون مشاهدة المباريات وهم مرتاحين في منازلهم.

من المحتمل أن تكون شبكة MSG وABC وESPN وNBA TV وTNT هي أفضل رهاناتك.

بالنسبة لأدوات قطع الأسلاك، نوصي بالبحث في Fubo أو Hulu + Live TV أو Sling أو YouTube TV.

كل ما سبق تجده على DIRECTV.

فقط تأكد من مراجعة قوائمك المحلية قبل ضبطها.

حفلات ضخمة في MSG عام 2024

هل ترغب في مشاهدة عرض في مركز الترفيه Big Apple؟

فيما يلي خمسة فقط من أكبر العروض المتوجهة إلى MSG خلال الأشهر القليلة المقبلة.

• ستيفي وندر (10 أكتوبر)

• ديفيد غيلمور من بينك فلويد (4-6 نوفمبر، 9-10 نوفمبر)

• فرقة ديف ماثيوز (18-19 نوفمبر)

• أندريا بوتشيلي (18-19 ديسمبر)

• ماري جي بليج (10 أبريل 2025)

من آخر في جولة؟ تحقق من قائمتنا لأكبر 50 جولة موسيقية في عام 2024 للعثور على العرض المناسب لك.

كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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