أفضل طريقة لإصلاح إطار الخزانة المتصدع

تخيل أنك حصلت على جميع النصائح لاختيار أسلوب خزانة المطبخ المناسب ، وقضى ساعات في اختيار خزائن أحلامك ، وانتظرت بقلق وصولها ، ومثلما تستعد لتثبيتها ، تلاحظ صدعًا في أحد الإطارات. قد تكون مستعدًا لاستدعاء الشركة والطالب بديلاً ، لكن ليس من غير المعتاد حدوث تلف أثناء الشحن. وقد يكون الإصلاح بسيطًا مثل استخدام الغراء الخشبي لوضع القطع معًا. يقول بوب بيتشام ، خبير النجارين في البيت في هاوس في مقابلة حصرية: “يمكن التعامل مع الانقسامات الصغيرة في الخشب الصلب (عن طريق) الحصول على الغراء الخشبي في الفجوة ، ثم التغلب بشريط الرسام أو شريط التقنيع أثناء تجفيفه”.
بالطبع ، ليست جميع الخزانات من الخشب الصلب ، وخاصة من النوع الذي يميل إلى الوصول إلى البريد جاهزًا لك لتجميعه. لحسن الحظ ، فإن عملية خزانات التصفيح أو القشرة متشابهة. “حاول أن تفتح الكراك قليلاً بسكين نقاش ، ينزلق في بعض الغراء الخشبي (Titebond III ، على سبيل المثال) ، اضغط لأسفل بأصابعك ومسح أي ضغط بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية ، ثم وزنها في منطقة الإصلاح بينما يجف الغراء” ، ينصح Beacham.
الأخطاء التي يجب تجنبها عند إصلاح خزانة متشققة
إذا كنت تريد أن يستمر إصلاحك لأطول فترة ممكنة ، فهناك بعض الأخطاء الحرجة التي يجب تجنبها خلال هذه العملية. كما هو الحال في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بمشاريع DIY ، فإن اتخاذ خطوات التحضير المناسبة أمر أساسي ، ويمكن أن يكون التسرع مشكلة. وفقًا لبوب بيتشام ، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس ، مثل: “عدم تحضير الأسطح بشكل صحيح. عدم قراءة التعليمات على الطلاء أو الغراء المستخدمة للإصلاح. لا تنتظر طويلاً بما يكفي لتجفيف الطلاء أو الغراء”.
يمكن أن يؤدي استخدام المنتجات اللاصقة الخاطئة أيضًا إلى مشاكل أخرى. يقول بيتشام لـ House Digest على وجه الحصر: “يجرب الناس أحيانًا إيبوكسيان من جزأين (مثل Araldite) على الخشب. إنهم فوضويون ، كابوس للتنظيف ، ونادراً ما يصمد لفترة طويلة”. علاوة على ذلك ، من المهم إعطاء الإصلاح الخاص بك الوقت لضبطه في ظل ظروف مناسبة. على سبيل المثال ، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام المشابك أو إضافة القليل من الوزن إلى خزاناتك أثناء مجموعات الإصلاح.
عند العمل مع مرسوم مسبقًا أو صفحًا (بعض من أكثر تشطيبات خزانة المطبخ شيوعًا) ، هناك مشكلات أخرى مثل ألوان المطابقة للطلاء للنظر فيها. بعد الانتهاء من الإصلاح ، استخدم قطعة قماش مبللة لمسح الفائض و 320 إلى 400 ورق الصنفرة الحبيبة لرمل المنطقة بخفة للاستعداد للطلاء. قد تكون بعض الشركات قادرة على توفير الطلاء اللمس للمساعدة في إخفاء الخزانة المتصدع. خلاف ذلك ، قد تحتاج إلى التفكير في إعادة الطلاء.
استعداد خزانة متشققة لمزيد من الدعم
لا يمكن إصلاح كل الشقوق بفعالية مع عدد قليل من dabs من الغراء. يقول بوب بيتشام: “أثاث RTA الرخيص ليس قويًا بشكل خاص”. “إذا تم تقسيمها طوال الطريق ، فمن غير المرجح أن يكون الغراء وحده سيجمعه معًا.” في هذه الحالة ، قد يكون الخيار الأكثر اقتصادا هو استبدال الخزانة ، كما ينصح. إذا كنت قد استثمرت في خزائن أكثر ثباتًا ، فقد تعرضوا لسيناريو أسوأ الحالات على طول الطريق ، فهناك خيارات أخرى.
يقول بيتشام: “يميل الأثاث الخشبي الصلب إلى أن يكون أكثر تكلفة ، لذا فهو يستحق الأمر في كثير من الأحيان”. حتى لو لم ينجح الإصلاح ، فإنه يستحق اللقطة. مع بعض الأدوات البسيطة ، يمكنك محاولة حفظ الخزانة تلك من كومة القمامة. تستمر نصيحة Beacham الحصرية لقراء House Digest: “إذا كان تقسيمًا كبيرًا في الداخل ويؤثر على الهيكل ، فقد يكون من الممكن استخدام صفيحة معدنية ذات ثقوب إما تنتهي إلى تجزئة أو تستعيد الضرر ، وذلك باستخدام مسامير للاحتفاظ بها معًا ، مثل الجراحين الذين يشبهون الفواصل العظمية!” تأتي هذه الألواح المعدنية في العديد من الأشكال والأحجام ، مما يجعل من السهل العثور على الحجم المناسب لاحتياجاتك.
يقول بيتشام: “ستكون المشكلة إذا أفسدت الإصلاح الأبواب أو الأدراج”. في هذه المرحلة ، قد يكون من الحكمة الاتصال بالمحترفين ، ولكن فقط إذا كان الخزانة يستحق الادخار. بالطبع ، ليست جميع الخزانات التي تحتاج إلى إصلاح جديد. يأخذون الكثير من البلى. كن مستعدًا ، وتعلم كيفية إصلاح أضرار البخار على خزائن المطبخ أو الطريقة السهلة لإصلاح مفصلات الخزانة الخاصة بك.