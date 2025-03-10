أفضل طريقة لإصلاح إطار الخزانة المتصدع

إذا كنت تريد أن يستمر إصلاحك لأطول فترة ممكنة ، فهناك بعض الأخطاء الحرجة التي يجب تجنبها خلال هذه العملية. كما هو الحال في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بمشاريع DIY ، فإن اتخاذ خطوات التحضير المناسبة أمر أساسي ، ويمكن أن يكون التسرع مشكلة. وفقًا لبوب بيتشام ، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس ، مثل: “عدم تحضير الأسطح بشكل صحيح. عدم قراءة التعليمات على الطلاء أو الغراء المستخدمة للإصلاح. لا تنتظر طويلاً بما يكفي لتجفيف الطلاء أو الغراء”.

يمكن أن يؤدي استخدام المنتجات اللاصقة الخاطئة أيضًا إلى مشاكل أخرى. يقول بيتشام لـ House Digest على وجه الحصر: “يجرب الناس أحيانًا إيبوكسيان من جزأين (مثل Araldite) على الخشب. إنهم فوضويون ، كابوس للتنظيف ، ونادراً ما يصمد لفترة طويلة”. علاوة على ذلك ، من المهم إعطاء الإصلاح الخاص بك الوقت لضبطه في ظل ظروف مناسبة. على سبيل المثال ، ستحتاج على الأرجح إلى استخدام المشابك أو إضافة القليل من الوزن إلى خزاناتك أثناء مجموعات الإصلاح.

عند العمل مع مرسوم مسبقًا أو صفحًا (بعض من أكثر تشطيبات خزانة المطبخ شيوعًا) ، هناك مشكلات أخرى مثل ألوان المطابقة للطلاء للنظر فيها. بعد الانتهاء من الإصلاح ، استخدم قطعة قماش مبللة لمسح الفائض و 320 إلى 400 ورق الصنفرة الحبيبة لرمل المنطقة بخفة للاستعداد للطلاء. قد تكون بعض الشركات قادرة على توفير الطلاء اللمس للمساعدة في إخفاء الخزانة المتصدع. خلاف ذلك ، قد تحتاج إلى التفكير في إعادة الطلاء.