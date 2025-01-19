أفضل طريقة لتحديث أجهزتك لبدء العام الجديد بشكل صحيح

أنت تستخدم أجهزتك المنزلية طوال العام لتسهيل أعمالك المنزلية قليلاً. يتم تشغيل بعض العناصر، مثل غسالات الأطباق والثلاجات، يوميًا. كل هذا الاستخدام يتطلب منك صيانة الأجهزة بشكل صحيح حتى تستمر لأطول فترة ممكنة. قد يبدو هذا أمرًا مربكًا، لكنه ليس سيئًا للغاية إذا استباقيت الأمور في بداية العام الجديد. الطريقة الصحيحة لتحديث أجهزتك لبدء العام بنجاح هي تنظيفها جيدًا وإجراء فحصها.
بالنسبة للغسالات والمجففات، سوف تحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق للخراطيم، والموصلات، وأختام الأبواب، والفتحات، والطبول. هناك أيضًا خطوات مهمة للعناية بأدوات مطبخك والتي لا ينبغي إغفالها. إذا كانت الثلاجة مدرجة في قائمة الصيانة الخاصة بك، فيجب عليك إفراغ الجهاز وإيقاف تشغيله قبل فحص فتحات التهوية وأختام الأبواب والملفات. أما بالنسبة للفرن الخاص بك، فكر في التحقق من دقة درجة حرارته لتقييم ما إذا كان يحتاج إلى إعادة معايرته. يجب عليك أيضًا فحص ختم الباب والمكونات الكهربائية وفتحة التهوية. أضف هذه المهام إلى قائمة التحقق السنوية لتحديث أجهزتك لضمان تشغيل هذه الأجهزة بسلاسة خلال نهاية العام وما بعده.
كيفية فحص وتنظيف الغسالة والمجفف
لإحياء صحة غسالتك في بداية العام، ابدأ بتنظيفها جيدًا وعميقًا. اقرأ دائمًا دليل المالك الخاص بك للحصول على إرشادات حول أفضل طريقة لتنظيف طراز الغسالة. ومع ذلك، بشكل عام، يجب أن تبدأ بوضع قرص تنظيف غسالة الأطباق في الحلة وضبط الغسالة على دورة عادية مع الماء الساخن. اترك باب الغسالة مفتوحًا حتى تجف في الهواء عند انتهاء الدورة. إذا كان هناك تراكم في أدراج الموزع، فامسحها بقطعة قماش مبللة. لا تنس مسح الباب وختم الباب والجزء الخارجي من غسالتك أيضًا.
بعد تنظيف الجهاز، قم بإجراء فحص سريع. سيسمح لك ذلك بتحديد وإصلاح أي شيء يحتاج إلى الإصلاح قبل أن يؤدي إلى ضرر أسوأ. تأكد من أن أختام الأبواب المطاطية سليمة تمامًا. بعد ذلك، ألقِ نظرة على تلك الخراطيم والوصلات الموجودة في الخلف. في حالة وجود شقوق أو تمزق أو أي ضرر آخر، استبدل هذه الأجزاء وفقًا لتوجيهات دليل المالك. انتبه لتسربات المياه حول الجهاز أيضًا.
أما بالنسبة للمجفف الخاص بك، فافصل الجهاز حتى تتمكن من إزالة شاشة الوبر وتنظيف المصيدة بالمكنسة الكهربائية بأمان. يمكن أن تبدو العملية مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان لديك مجفف كهربائي أو غاز، لذا راجع دليل المالك للحصول على إرشادات. لا تنس تنظيف فتحة التهوية ومسح الجزء الخارجي. افحص فتحة التهوية الخارجية بعد ذلك وأكمل الإصلاحات إذا لزم الأمر.
كيفية تحديث الثلاجة والفرن
نظرًا لأن ثلاجتك تعمل يوميًا، فمن المهم بشكل خاص فحصها في بداية العام. قم بإجراء تنظيف عميق للبدء، وإزالة أي فتات أو انسكابات. هناك بعض مهام الصيانة والفحص الإضافية التي ستحتاج إلى الاهتمام بها أيضًا. لا تنس مراجعة دليل المالك الخاص بك للحصول على إرشادات وتحذيرات خاصة بجهازك أولاً.
فحص فتحات التهوية بحثًا عن أي تراكمات أو انسدادات. بعد ذلك، تحقق من أختام الباب بحثًا عن أي شقوق أو فجوات واستبدلها إذا لزم الأمر. إذا كان هناك فلتر مياه في ثلاجتك، فتحقق لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى استبداله أم لا. تقوم الملفات الموجودة في الجزء الخلفي من ثلاجتك بتجميع الغبار والتراكم الذي يجب إزالته أيضًا. ما عليك سوى فصل الجهاز وسحبه بعيدًا عن الحائط لإزالة الغبار عن تلك المكونات الموجودة في الخلف. وأخيرًا، يجب عليك أيضًا إزالة الجليد من الثلاجة إذا لاحظت تراكم الجليد بداخلها. للقيام بذلك، افصل الجهاز وافتح الأبواب للسماح للثلج بالذوبان. احتفظ بالمناشف والممسحة في متناول اليد لتجفيف الماء.
أما بالنسبة للفرن، فقم بتنظيف الجهاز بعمق باستخدام منظف خفيف وقطعة قماش مبللة. استخدم منظف الفرن المناسب لمعالجة البقع الصعبة. بمجرد أن يصبح الفرن نظيفًا، قم بإجراء فحص. ألقِ نظرة على أختام الأبواب والمكونات الكهربائية وأواني الشعلات وخطوط الغاز إن أمكن. أخيرًا، اختبر دقة منظم حرارة الفرن باستخدام مقياس حرارة الفرن وأعد معايرته وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المالك إذا لزم الأمر.