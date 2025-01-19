أفضل طريقة لتحديث أجهزتك لبدء العام الجديد بشكل صحيح

لإحياء صحة غسالتك في بداية العام، ابدأ بتنظيفها جيدًا وعميقًا. اقرأ دائمًا دليل المالك الخاص بك للحصول على إرشادات حول أفضل طريقة لتنظيف طراز الغسالة. ومع ذلك، بشكل عام، يجب أن تبدأ بوضع قرص تنظيف غسالة الأطباق في الحلة وضبط الغسالة على دورة عادية مع الماء الساخن. اترك باب الغسالة مفتوحًا حتى تجف في الهواء عند انتهاء الدورة. إذا كان هناك تراكم في أدراج الموزع، فامسحها بقطعة قماش مبللة. لا تنس مسح الباب وختم الباب والجزء الخارجي من غسالتك أيضًا.

بعد تنظيف الجهاز، قم بإجراء فحص سريع. سيسمح لك ذلك بتحديد وإصلاح أي شيء يحتاج إلى الإصلاح قبل أن يؤدي إلى ضرر أسوأ. تأكد من أن أختام الأبواب المطاطية سليمة تمامًا. بعد ذلك، ألقِ نظرة على تلك الخراطيم والوصلات الموجودة في الخلف. في حالة وجود شقوق أو تمزق أو أي ضرر آخر، استبدل هذه الأجزاء وفقًا لتوجيهات دليل المالك. انتبه لتسربات المياه حول الجهاز أيضًا.

أما بالنسبة للمجفف الخاص بك، فافصل الجهاز حتى تتمكن من إزالة شاشة الوبر وتنظيف المصيدة بالمكنسة الكهربائية بأمان. يمكن أن تبدو العملية مختلفة اعتمادًا على ما إذا كان لديك مجفف كهربائي أو غاز، لذا راجع دليل المالك للحصول على إرشادات. لا تنس تنظيف فتحة التهوية ومسح الجزء الخارجي. افحص فتحة التهوية الخارجية بعد ذلك وأكمل الإصلاحات إذا لزم الأمر.