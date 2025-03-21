أفضل طريقة لتنمية الدالياس في الحاويات (والأخطاء الشائعة لتجنبها)

إذا كنت ترغب في زراعة داهلياس نابضة بالحياة ، ولكن ليس لديك مساحة للحديقة أو إذا كان لديك حديقة وتريد لمسة من اللون داخل منزلك ، فيمكنك دائمًا زراعة داهلياس في حاويات. لدى Dahlias موسمًا طويلًا يزهر ويحقق جيدًا في الهواء الطلق في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. لضمان ازدهارها في وعاء ، ستحتاج إلى اختيار الحاوية المناسبة ، والسماح لهم بالكثير من الشمس ، والتأكد من أن لديهم العناصر الغذائية المناسبة. على غرار الأخطاء الحاسمة عند زراعة Dahlias في حديقتك ، ستحتاج إلى تجنب أخطاء تحت الماء أو لا تدعم أصناف أكبر مع المخاطر.

تتمتع Dahlias بجذور درنية قوية ، لذلك تحتاج إلى حاوية عميقة وواسعة ، بعرض 12 إلى 16 بوصة على الأقل وعمق 12 إلى 18 بوصة ، لاستيعاب توسعها بمرور الوقت. الحاويات التي هي صغيرة جدًا تقيد نمو الجذر ، مما يؤثر سلبًا على صحة النبات وإنتاج الزهور العام. حتى مع رعاية إضافية ، فإن الدالياس المرتبط بالجذر في الأواني الصغيرة سوف ينمو أبطأ ، وستبدو أوراقهم ذبابة.

قم بتنظيف الحاوية بشكل جيد لمنع التلوث ، وزرع الدالياس في مزيج بوتينج جيد الإنتاج. أنت لا تريد زرع البرعم عميقًا جدًا أو ضحلًا جدًا في التربة. البقعة الحلوة 2 بوصة ، لذلك سيكون لديها مساحة كافية لدفع جذورها. في التربة ، تأكد من أن عين الدرنات تواجه. للحصول على إمدادات المغذيات المناسبة ، ضع الأسمدة عالية في البوتاسيوم والفوسفور وانخفاض في النيتروجين بعد 30 يومًا من الزراعة.