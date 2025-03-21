أفضل طريقة لتنمية الدالياس في الحاويات (والأخطاء الشائعة لتجنبها)

إذا كنت ترغب في زراعة داهلياس نابضة بالحياة ، ولكن ليس لديك مساحة للحديقة أو إذا كان لديك حديقة وتريد لمسة من اللون داخل منزلك ، فيمكنك دائمًا زراعة داهلياس في حاويات. لدى Dahlias موسمًا طويلًا يزهر ويحقق جيدًا في الهواء الطلق في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. لضمان ازدهارها في وعاء ، ستحتاج إلى اختيار الحاوية المناسبة ، والسماح لهم بالكثير من الشمس ، والتأكد من أن لديهم العناصر الغذائية المناسبة. على غرار الأخطاء الحاسمة عند زراعة Dahlias في حديقتك ، ستحتاج إلى تجنب أخطاء تحت الماء أو لا تدعم أصناف أكبر مع المخاطر.
تتمتع Dahlias بجذور درنية قوية ، لذلك تحتاج إلى حاوية عميقة وواسعة ، بعرض 12 إلى 16 بوصة على الأقل وعمق 12 إلى 18 بوصة ، لاستيعاب توسعها بمرور الوقت. الحاويات التي هي صغيرة جدًا تقيد نمو الجذر ، مما يؤثر سلبًا على صحة النبات وإنتاج الزهور العام. حتى مع رعاية إضافية ، فإن الدالياس المرتبط بالجذر في الأواني الصغيرة سوف ينمو أبطأ ، وستبدو أوراقهم ذبابة.
قم بتنظيف الحاوية بشكل جيد لمنع التلوث ، وزرع الدالياس في مزيج بوتينج جيد الإنتاج. أنت لا تريد زرع البرعم عميقًا جدًا أو ضحلًا جدًا في التربة. البقعة الحلوة 2 بوصة ، لذلك سيكون لديها مساحة كافية لدفع جذورها. في التربة ، تأكد من أن عين الدرنات تواجه. للحصول على إمدادات المغذيات المناسبة ، ضع الأسمدة عالية في البوتاسيوم والفوسفور وانخفاض في النيتروجين بعد 30 يومًا من الزراعة.
يحتاج الدالياس المحفوظ بوعاء إلى تربة رطبة ، والكثير من الشمس ، والدعم
عند اختيار أفضل مكان لزرع الدالياس في الحاويات ، لديك خيارات لا حصر لها. إنهم يعملون جيدًا على الباحات والشرفات المضاءة جيدًا أو الزوايا المشمسة داخل المنزل ، طالما أن الدرن المتنامي لديه ما لا يقل عن ست إلى ثماني ساعات من أشعة الشمس المباشرة يوميًا. يمكنك حتى تحريك نباتك من بقعة إلى أخرى لزيادة الوصول إلى أشعة الشمس.
يجب عليك أيضًا مراقبة مستويات رطوبة التربة بانتظام لضمان أن البراعم المتنامية لا تجف أو تعفن بعيدًا. يسبب الإفراط في الماء تعفن الجذر ، وفي النهاية ، موت النبات ، بينما يسبب الأوراق الجافة والصفراء. من المحتمل أن تحتاج إلى سقي Dahlias كل يوم ، ولكن إذا كنت غير متأكد ، فقم بتغمس إصبعك في التربة أعلى المفصل الأول للتحقق من الجفاف. إذا شعرت بالرطوبة ، فبقيرة بالاستيلاء على علبة الري.
إذا زرعت مجموعة متنوعة من الداليا التي ستنمو لتكون أكثر من 3 أقدام ولديها أزهار كبيرة ، فستحتاج إلى الدعم. داليا تنبع ، في حين هاردي ، هي أيضا جوفاء وهشة. الوزن الذي دفعهم عليهم من قبل أزهار كبيرة سوف يتسبب لهم في التقاط. توفر حصص الخيزران الدعم الإضافي اللازم للسيقان لرفع أزهارها ، وإذا كنت في قرصة ، فيمكنك دائمًا استخدام أقفاص الطماطم. يسمح Staking أيضًا بدوران الهواء داخل المصنع وحوله. تداول الهواء الجيد يمنع الأمراض الفطرية الناجمة عن الرطوبة. مع تقنيات زراعة Dahlia الصحيحة ، ستحصل على أزهار جميلة طوال الموسم.