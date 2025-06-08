أفضل مكان لتثبيت غسالة ومجفف إذا لم يكن لديك غرفة غسيل

إذا كان لديك غرفة غسيل مخصصة ، فمن الواضح أن تحديد مكان تثبيت الغسالة والمجفف التالي أمر غير عقلاني. خلاف ذلك ، لديك قرار كبير للقيام به. يحدث موقع غسالة ومجففك فرقًا كبيرًا في مدى سهولة القيام بالغسيل ، الأمر الذي يحدث بدوره فرقًا كبيرًا في عدد المرات التي تشعر فيها بذلك بالفعل. مع عدم وجود غرفة غسيل ، فإن أفضل مكان لتوصيل غسالة ومجفف في المرآب.
في حين أن الراحة هي أحد العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار ، إلا أن هناك اعتبارات عملية أخرى أيضًا. من المهم تجنب الأرضية المقاومة للماء ، ومن المثالي أن يكون لديك المجفف في مكان يمكنك فيه التنفيس إلى الخارج. (تكون المجففات التي لا تنفذ أقل كفاءة وتستغرق وقتًا أطول لإكمال دورة التجفيف ، لذلك من الأفضل حفظها للسيناريوهات التي ليس لديك فيها خيار آخر.) بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى منفذي ، عادةً 120 فولت و 240 فولت ، في متناول الآلات. ستحتاج أيضًا إلى توصيل خط مياه ، وهو أمر أسهل عندما يكون هناك بالفعل سباكة في الغرفة. غالبًا ما تلبي المرائب معظم هذه المعايير.
قد يساعد مقدار المساحة التي تتوفرها أيضًا في تضييق خياراتك – إذا كان لديك مرآب أصغر أو أن بعض المساحة قد تم احتلالها بالفعل ، فقد تحتاج إلى زوج قابل للتكديس. لهذا السبب ، قبل شراء غسالة أو مجفف جديد ، معرفة المكان الذي قد تضعه فيه هو المفتاح.
لماذا يعتبر المرآب مكانًا مناسبًا لغسالة ومجففك
كثير من الناس من عشاق الحفاظ على الغسالة والمجفف في المرآب. إنهم بعيدا عن الطريق ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الضوضاء الهادئة لكل دورة غسيل ، ولن يصادف الضيوف عن غير قصد. باختصار ، يكون المرآب قريبًا بما يكفي ليكون متاحًا بشكل مريح ولكن بعيدًا بما فيه الكفاية حتى لا تقاطع حياتك اليومية. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل رمي الملابس القذرة مباشرة في الغسيل عندما تأتي إلى الداخل ، بدلاً من تتبعها عبر المنزل ؛ هذا مثالي للرياضة أو العمل الفناء أو غيرها من الأنشطة الفوضوية.
تميل المرائب إلى مساحة كبيرة لك لتثبيت آلات كاملة الحجم ، ويمكنك حتى تحويل المرآب الخاص بك إلى غرفة غسيل ذات مظهر فاخر مع القليل من العمل. نظرًا لأن لديهم جدران خارجية ، يمكنك بسهولة تنفيس المجفف إلى الخارج. من المحتمل أن تكون الأرضية مقاومة للمياه بالفعل ، وإذا حدثت أي تسريبات ، فسيحدث ذلك خارج المنزل. إن الخداع الوحيد لتثبيت غسالة ومجفف في المرآب هو عدم التحكم في درجة الحرارة ، والتي قد تجعل الغسيل في فصل الشتاء أو الصيف أقل متعة ، ولكن يمكن معالجتها إذا كانت مشكلة بالفعل. أيضًا ، إذا لم يكن لدى المرآب الخاص بك بالفعل خط مياه مثبت ، فإن هذا سيكلف أكثر من ذلك قليلاً.
خيارات أخرى يجب مراعاتها
إذا لم يكن لديك مرآب ، فإن موقعًا شائعًا آخر لمنطقة الغسيل المؤقتة هو المطبخ. قد يستغرق الأمر بعضًا من التعود عليه في البداية ، لكنه مناسب لأنك من المحتمل أن تقضي الكثير من الوقت في المطبخ على أي حال ، بحيث يمكنك بسهولة البقاء على رأس كل حمولة. ربما تكون الأرضيات مقاومة للماء ، والسباكة موجودة بالفعل هناك. يوصي العديد من المصممين بإضافة منطقة غسيل بجوار المطبخ إذا كان لديك مساحة ؛ إذا كان هذا بعيدًا عن القابلين للتنفيذ ، فيمكنك تثبيت وحدة أسفل المنضدة. الخداع الرئيسي هنا هو الضوضاء الإضافية.
يشارك الحمام بعض فوائد المطبخ-إنه بالفعل أرضيات مقاومة للسباكة ومقاومة للماء ، مما يجعلها خيارًا فعالًا من حيث التكلفة. لكن العديد من الحمامات ضيقة في المساحة ، وقد يكون الأمر محبطًا إذا كان الحمام بحاجة إلى استخدام أشياء متعددة في وقت واحد. قد يكون استخدام حمام احتياطي حلًا عمليًا. يمكن أن تكون غرفة النوم أيضًا حلاً مثاليًا إذا كان لديك ميزانية لتشغيل المياه وإضافة منافذ ، ولكن مرة أخرى ، قد يكون استخدام الغيار أكثر منطقية ؛ سيكون لديك مساحة أكبر بكثير ولا مخاوف للضوضاء.