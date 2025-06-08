أفضل مكان لتثبيت غسالة ومجفف إذا لم يكن لديك غرفة غسيل

إذا كان لديك غرفة غسيل مخصصة ، فمن الواضح أن تحديد مكان تثبيت الغسالة والمجفف التالي أمر غير عقلاني. خلاف ذلك ، لديك قرار كبير للقيام به. يحدث موقع غسالة ومجففك فرقًا كبيرًا في مدى سهولة القيام بالغسيل ، الأمر الذي يحدث بدوره فرقًا كبيرًا في عدد المرات التي تشعر فيها بذلك بالفعل. مع عدم وجود غرفة غسيل ، فإن أفضل مكان لتوصيل غسالة ومجفف في المرآب.

في حين أن الراحة هي أحد العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار ، إلا أن هناك اعتبارات عملية أخرى أيضًا. من المهم تجنب الأرضية المقاومة للماء ، ومن المثالي أن يكون لديك المجفف في مكان يمكنك فيه التنفيس إلى الخارج. (تكون المجففات التي لا تنفذ أقل كفاءة وتستغرق وقتًا أطول لإكمال دورة التجفيف ، لذلك من الأفضل حفظها للسيناريوهات التي ليس لديك فيها خيار آخر.) بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى منفذي ، عادةً 120 فولت و 240 فولت ، في متناول الآلات. ستحتاج أيضًا إلى توصيل خط مياه ، وهو أمر أسهل عندما يكون هناك بالفعل سباكة في الغرفة. غالبًا ما تلبي المرائب معظم هذه المعايير.

قد يساعد مقدار المساحة التي تتوفرها أيضًا في تضييق خياراتك – إذا كان لديك مرآب أصغر أو أن بعض المساحة قد تم احتلالها بالفعل ، فقد تحتاج إلى زوج قابل للتكديس. لهذا السبب ، قبل شراء غسالة أو مجفف جديد ، معرفة المكان الذي قد تضعه فيه هو المفتاح.