أفضل نوع من الطلاء لتحويل مظهر أجهزة المطبخ الصغيرة

إذا كنت ترغب في إحياء مطبخك مع طبقة من الطلاء ، فلا تنظر إلى أبعد من أجهزة المطبخ الصغيرة. يمكن أن يشعر آلة القهوة الخاصة بك وصانع الإسبريسو وحتى معالج الطعام الخاص بك منتعشة تمامًا مع القليل من الطلاء. يمكن لهذه الترقية المطبخ الصديقة للميزانية التي لا تتضمن إعادة تصميم العيوب إخفاء العيوب ، وتجعل أجهزتك الصغيرة تشعر بالذات وجديدة ، وتساعد في رفع المطبخ بأكمله. ولكن ما الطلاء في الواقع ينجز المهمة؟
تبين ، من المحتمل ألا يمكنك فقط استخدام هذا الطلاء المتبقي في المرآب الخاص بك. يعد Appliance Paint هو الخيار الأفضل لإعطاء خلاطك المفضل تحولًا. يجعل طلاء رذاذ الأجهزة العملية أسهل ، ويدخل في جميع زوايا الجهاز والكراني ، ويخلق مظهرًا سلسًا عند تطبيقه بشكل صحيح. لاختيار طلاء رذاذ الأجهزة الصحيح ، فكر في مدى حمولة الجهاز. إذا لم تصبح أكثر سخونة من 200 درجة فهرنهايت ، فإن طلاء رذاذ الأجهزة العادي ، مثل طلاء رذاذ المينا الايبوكسي للأجهزة الصدأ ، يعمل بشكل أفضل.
إذا أصبح جهازك أكثر سخونة من 200 درجة فهرنهايت ، فابحث عن دهانات الأجهزة المقاومة للحرارة ، مثل طلاء رذاذ Ultra عالية الحرارة الصدأ. تأكد من التحقق من التسامح الحراري على ملصق المنتج قبل تطبيقه ليكون آمنًا.
أفضل ممارسات الطلاء لتصنيع أجهزة المطبخ الصغيرة الخاصة بك
إن طلاء أجهزة المطبخ الصغيرة ليست واضحة مثل الصفع على طبقة من الطلاء وتطلق عليها جيدًا – على الأقل إذا كنت تريد أن يستمر الطلاء. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل طلاء أجهزتك. أولاً ، ربما تحتاج إلى التمهيدي. يساعد التمهيدي الطلاء على الالتزام بالسطح الأصلي (في هذه الحالة ، من المحتمل أن يكون معدنيًا أو بلاستيكيًا) ويستمر من خلال الحرارة والرطوبة والاستخدام اليومي للمطبخ. بعد تنظيف سطح الجهاز بدقة ، قم بتطبيق التمهيدي البلاستيكي القائم على الماء أو التمهيدي المعدني (من المحتمل الحفر أو التمهيدي الايبوكسي ، ولكن تحقق من الملصق) على المناطق المناسبة.
بمجرد أن يجف تمامًا ، قم بتطبيق معاطف رقيقة من طلاء رذاذ الأجهزة ، مما يسمح لها بالتجفيف بينهما. مقاومة الرغبة في تلهف الجهاز بالطلاء. تجف المعاطف الأرق بشكل أسرع وأكثر تساويًا لإلقاء نظرة نظيفة ومصقفة.
نصيحة أخرى لنجاح الطلاء في الأجهزة الصغيرة هي تغطية الأزرار والفتحات وغيرها من المناطق الأخرى التي لا تريد أن تدخلها في شريط الرسام. قد تكون هذه هي الخطوة الأكثر كثافة في العمل في المشروع بأكمله ، ولكن ثق بنا-إنه يستحق ذلك. آخر شيء تريده هو أن تطعم الإسبريسو الصباحي مثل الطلاء. وإذا لاحظت رقاقة ، فلا تقلق. قم بتنظيف المنطقة ، ثم أضف بعض الطلاء اللمس لجعلها تبدو جديدة. إذا كانت الحواف خشنة ، فستقلها لفترة وجيزة أولاً لإنشاء مظهر سلس.