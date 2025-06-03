أفضل نوع من المغنيسيوم يأخذها لتلاعب الساق

سواء أكانوا في منتصف الليل أو أثناء التمرين ، يمكن أن يمنعك تقلصات الساق في مساراتك بألم حاد وغير متوقع. قد يوفر تمديد ساقك أو تدليكه أو تطبيق الحرارة راحة سريعة ، ولكن ما تريده حقًا هو عدم حدوث ذلك مرة أخرى. كيف يمكنك الوصول إلى السبب الجذري ومنع تشنجات الساق؟
وفقًا لـ Rupa Health ، قد تكون تقلصات الساق علامة على أنك منخفض في المغنيسيوم بالكهرباء (تعرف على أكبر علامات تحذير لنقص المغنيسيوم). يشرحون أن الكالسيوم يتسبب في تعاقد العضلات. من ناحية أخرى ، المغنيسيوم هو مانع قناة الكالسيوم. عندما يمنع الكالسيوم من الربط بمواقع المستقبلات ، فإن هذا يساعد العضلات على الاسترخاء. ومع ذلك ، بدون ما يكفي من المغنيسيوم ، لا يمكن للعضلات الاسترخاء ، مما يؤدي إلى تقلصات. ولهذا السبب ، عندما تضرب تشنجات الساق المؤلمة ، فإن الناس غالبًا ما يتحولون إلى مكملات المغنيسيوم مثل غليسينات المغنيسيوم والسيترات المغنيسيوم.
قد يكون جليسينات المغنيسيوم والسيترات المغنيسيوم أفضل للاختلاف في الساق
وفقًا للدكتور إريك بيرج ، فإن نوعين من المغنيسيوم الذي يوصى به في كثير من الأحيان لتشنجات الساق هما الجليسينات المغنيسيوم والسيترات المغنيسيوم. يتكون جليكاينات المغنيسيوم من المغنيسيوم بالإضافة إلى الجليكاين ، في حين أن سترات المغنيسيوم مصنوعة من المغنيسيوم مقيد بحمض الستريك. كلاهما أشكال متاحة للحيوانات الحيوية من المغنيسيوم ، مما يعني أنه تم امتصاصه جيدًا ومتاحًا للجسم لاستخدامه.
ومع ذلك ، يلاحظ بيرج أن أحدهم قد يكون أفضل من الآخر ، اعتمادًا على وضعك الفريد. غليسينات المغنيسيوم مفضل للاستخدام على المدى الطويل لأنه يحتوي على آثار جانبية معدية أقل مقارنة بأي شكل آخر من أشكال المغنيسيوم. من ناحية أخرى ، قد تكون سترات المغنيسيوم مجرد تذكرة إذا كنت تعاني أيضًا من نوبة من الإمساك. يميل إلى أن يتسبب في انتقال الماء إلى الأمعاء ، مما يسمح لها بالعمل كمسهل. على الرغم من أن هذا غير مرغوب فيه دائمًا ، إلا أن ميل سترات المغنيسيوم الأعلى نحو الآثار الجانبية المعوية قد يكون مجرد ما تحتاجه إذا كنت ترغب في تحريك الأشياء (على الرغم من أن تناول سيترات المغنيسيوم قبل النوم قد يكون خطأ).
ماذا لو لم يساعد المغنيسيوم تقلصات ساقك؟
يمكن أن تنبع تقلصات الساق من مجموعة متنوعة من الأسباب التي تتجاوز مستويات المغنيسيوم المنخفضة. الإفراط في استخدام العضلات أو الإجهاد ، أو أن تصبح مجففة ، أو عقد نفس الموقف لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تشنج.
في بعض الحالات ، قد يتم ربط التشنجات بالحالات الطبية. يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم من الشرايين الضيقة إلى ألم تشنج أثناء النشاط البدني ، والذي يحل عادة مع الراحة. وبالمثل ، يمكن أن يسبب ضغط الأعصاب في العمود الفقري تقلصات في الساق ، خاصة أثناء المشي ، على الرغم من أن المميل إلى الأمام قد يوفر الراحة.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسهم مستويات منخفضة من المعادن الأخرى – مثل البوتاسيوم والكالسيوم – في التشنج ، خاصةً عندما تزيد مدرات البول أو الأدوية الأخرى من فقدان هذه العناصر الغذائية من خلال البول. يمكن أن تحدث تقلصات الساق أيضًا عند اتباع نظام Keto Diet. إذا لم تختف تشنجات العضلات الخاصة بك ، أو تدوم لفترة طويلة ، أو كانت مؤلمة للغاية ، فقد يكون الوقت قد حان للتشاور مع طبيبك.