أفضل نوع من المغنيسيوم يأخذها لتلاعب الساق

سواء أكانوا في منتصف الليل أو أثناء التمرين ، يمكن أن يمنعك تقلصات الساق في مساراتك بألم حاد وغير متوقع. قد يوفر تمديد ساقك أو تدليكه أو تطبيق الحرارة راحة سريعة ، ولكن ما تريده حقًا هو عدم حدوث ذلك مرة أخرى. كيف يمكنك الوصول إلى السبب الجذري ومنع تشنجات الساق؟

وفقًا لـ Rupa Health ، قد تكون تقلصات الساق علامة على أنك منخفض في المغنيسيوم بالكهرباء (تعرف على أكبر علامات تحذير لنقص المغنيسيوم). يشرحون أن الكالسيوم يتسبب في تعاقد العضلات. من ناحية أخرى ، المغنيسيوم هو مانع قناة الكالسيوم. عندما يمنع الكالسيوم من الربط بمواقع المستقبلات ، فإن هذا يساعد العضلات على الاسترخاء. ومع ذلك ، بدون ما يكفي من المغنيسيوم ، لا يمكن للعضلات الاسترخاء ، مما يؤدي إلى تقلصات. ولهذا السبب ، عندما تضرب تشنجات الساق المؤلمة ، فإن الناس غالبًا ما يتحولون إلى مكملات المغنيسيوم مثل غليسينات المغنيسيوم والسيترات المغنيسيوم.