أفضل وقت في السنة لزرع الأزاليس للحصول على أزهار مذهلة

عدد قليل من النباتات المزهرة يمكن أن تنافس روعة الأزاليا في إزهار كامل. إذا نمت في ظل ظروف مثالية ، فإن هذه الشجيرة المتواصلة في أوقات أخرى من العام ، ستنفجر فجأة إلى لون نابض بالحياة حيث تغطي الزهور النبات بأكمله في الربيع. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل أزاليس هي النباتات المصاحبة النهائية لمصابيح الربيع. ولكن لتحقيق العرض الأكثر لقبًا للأزهار المذهلة ، سترغب في معرفة أفضل وقت في العام لزرع الأزاليس في فناءك. في الأساس ، يمكن زراعة الشجيرات المحفوظة بوعاء في أي وقت ، ولكن سيكون لديك أكبر نجاح إذا زرعتها في الخريف.
على الرغم من أنه من الشائع للبستانيين شراء الأزاليا التي يزرعها الحاويات في فصل الربيع للزراعة في ساحاتهم لأنهم في ازدهار بالفعل ، إلا أنهم يحتاجون إلى رعاية إضافية عند زراعته في هذا الوقت من العام. تتضمن هذه الرعاية إبقاء النباتات جيدًا للسماح لها أن تنشأ قبل حرارة الصيف. سيحتاجون أيضًا إلى التحميد من شمس ما بعد الظهيرة القاسية لمنع الأوراق من التعرض للحرقة. عند زراعة الأزاليا ، انتبه بشكل خاص إلى التربة لأن هذه النباتات تفضلها على الجانب الحمضي وتحتاج إلى أن تكون جيدة التنفيذ. ستسعد أيضًا أن تعرف أن Azaleas يمكن أن يضيف لونًا إلى حديقتك مع زهرة حلوة تحبها الطيور الطنانة والكرادلة.
لماذا زراعة الأزالية في الخريف أفضل
هناك العديد من أنواع الأزالية التي يمكنك النمو في حديقتك. في حين أن الكثير من المتساقطة ، هناك أيضًا الكثير من الخضرة. ومع ذلك ، فإن هذه النباتات جميعها تنام خلال فصل الشتاء ، لذا فإن زرعها في الخريف يضع ضغوطًا أقل على أزاليا نفسها ، وذلك بفضل درجات الحرارة الباردة. عندما يبدأ المصنع في الدخول في السكون ، يمكن تحويل طاقته بعيدًا عن النمو الأعلى إلى إنشاء نظام جذر صلب. ستستمر هذه الجذور في النمو خلال الأشهر الباردة ، على الرغم من أن المصنع لا ينمو بنشاط فوق الأرض.
هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يأتي فيه الربيع مرة أخرى ، سيكون Azalea راسخًا ولديك القدرة على عرض إزهار مذهلة. قبل أن تضع Azalea في حفرة محفورة حديثًا ، تأكد من فحص كرة الجذر. إذا كان المصنع في الحاوية لفترة من الوقت ، فقد يكون ذلك مرتبطًا بالوعاء. إذا لاحظت جذور الدوران والكثير من الجذور الليفية بالقرب من الأعلى ، خذ سكينًا حادًا وقم ببعض التخفيضات الرأسية حول جميع جوانب كرة الجذر لتخفيفها. اسحب الجذور المخفوقة بلطف ونشرها وأنت تضع أزاليا في حفرة الزراعة. سيساعد هذا على تحفيز نمو الجذر الجديد والسماح لمحطتك بالاستقرار بسهولة أكبر في منزله الجديد. بمجرد أن يزدهر ، ستحتاج أيضًا إلى معرفة أفضل وقت في السنة لخليص الأزاليس لتلك الإزهار المذهل.