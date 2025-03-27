أفضل وقت في السنة لزرع الأزاليس للحصول على أزهار مذهلة

عدد قليل من النباتات المزهرة يمكن أن تنافس روعة الأزاليا في إزهار كامل. إذا نمت في ظل ظروف مثالية ، فإن هذه الشجيرة المتواصلة في أوقات أخرى من العام ، ستنفجر فجأة إلى لون نابض بالحياة حيث تغطي الزهور النبات بأكمله في الربيع. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل أزاليس هي النباتات المصاحبة النهائية لمصابيح الربيع. ولكن لتحقيق العرض الأكثر لقبًا للأزهار المذهلة ، سترغب في معرفة أفضل وقت في العام لزرع الأزاليس في فناءك. في الأساس ، يمكن زراعة الشجيرات المحفوظة بوعاء في أي وقت ، ولكن سيكون لديك أكبر نجاح إذا زرعتها في الخريف.

على الرغم من أنه من الشائع للبستانيين شراء الأزاليا التي يزرعها الحاويات في فصل الربيع للزراعة في ساحاتهم لأنهم في ازدهار بالفعل ، إلا أنهم يحتاجون إلى رعاية إضافية عند زراعته في هذا الوقت من العام. تتضمن هذه الرعاية إبقاء النباتات جيدًا للسماح لها أن تنشأ قبل حرارة الصيف. سيحتاجون أيضًا إلى التحميد من شمس ما بعد الظهيرة القاسية لمنع الأوراق من التعرض للحرقة. عند زراعة الأزاليا ، انتبه بشكل خاص إلى التربة لأن هذه النباتات تفضلها على الجانب الحمضي وتحتاج إلى أن تكون جيدة التنفيذ. ستسعد أيضًا أن تعرف أن Azaleas يمكن أن يضيف لونًا إلى حديقتك مع زهرة حلوة تحبها الطيور الطنانة والكرادلة.