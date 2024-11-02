أفضل 25 فريقًا لكرة السلة للسيدات في The Post قبل الموسم

على الرغم من كل التغييرات التي طرأت على كرة السلة الجامعية للسيدات، إلا أن الوضع الراهن في القمة.

لا تزال ساوث كارولينا هي البرنامج البارز في هذه الرياضة تحت قيادة داون ستالي، وستحاول متابعة حملة اللقب الوطني غير المهزومة في الموسم الماضي مع أول تكرار للمدرسة – مما سيجعلها أربعة تيجان في البطولات الثماني الماضية.

في موسم إعادة تنظيم المؤتمرات على نطاق واسع وموجة جديدة من المواهب التي تصعد إلى نجوم متقاطعين، بعد رحيل كيتلين كلارك وأنجيل ريس، يبدو أن قائمة المنافسين في ساوث كارولينا تنقسم إلى مستويين.

أكبر التهديدات تأتي من السواحل المتقابلة: UConn، التي تضم Paige Bueckers في رقصتها الأخيرة، تتجه إلى أول بطولة لها منذ عام 2016، إلى الأبد في سنوات الكلاب (Husky). وUSC، بقيادة النجم الكبير المنتظر JuJu Watkins، الذي تعاون بشكل رائع مع قائمته عبر بوابة النقل.

تشكل جامعات كاليفورنيا، وتكساس، ونوتردام، وLSU (هل تتذكرهم؟) الدرجة التالية من المتنافسين.

تسلط هذه الفرق السبعة الضوء على أفضل 25 فريقًا في The Post قبل الموسم:

1. كارولينا الجنوبية

الفريق الذي سيهزم حتى يثبت العكس. تقريبًا كل القائمة التي ذهبت 38-0 في الموسم الماضي تعود، باستثناء مسودة WNBA كاميلا كاردوسو وربما أشلين واتكينز (تم تعليقها بعد اعتقال العنف المنزلي). MiLaysia Fulwiley هي بكرة بشرية بارزة في المنطقة الخلفية، ويتم وصف جويس إدواردز بأنها الطالبة الجديدة الرائعة التالية، وDawn Staley – المدرب الجامعي الأكثر تأثيرًا في أمريكا، في أي رياضة – يجعل كل شيء ناجحًا.

2. يوكون

سيكون سعي Paige Bueckers للحصول على هذا اللقب الوطني بعيد المنال بمثابة مسرح آسر. لقد تجاوزت الأصابع الحدود المغناطيسية، وحافظت على صحة جيدة خلال مواسم الكلية المتتالية ومواسم WNBA، بعد أن أصبح الاختيار المفترض رقم 1 محترفًا في أبريل. ستحصل على الدعم من المجندة رقم 1 سارة سترونج، وحارسة فريق برينستون المنتقلة كايتلين تشين والقناص عزي فاد، الذي سيعود من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

3. جامعة جنوب كاليفورنيا

الضجيج في السنة الثانية حول الظاهرة JuJu Watkins (27.1 نقطة لكل مباراة الموسم الماضي) وإضافة أفضل مهاجم كيكي إيريافين (19.4 نقطة و 11 كرة مرتدة في ستانفورد) جلب توقعات Final Four إلى لوس أنجلوس بعد سقوط أحصنة طروادة في Elite Eight الموسم الماضي. سيتم اختبارهم من خلال المنافسة وجدول السفر المطول للانضمام إلى Big Ten.

4. جامعة كاليفورنيا

تقوم هذه القائمة بفحص كل مربع، وحفظ الاستمرارية. لا تعد لورين بيتس، التي يبلغ طولها 6 أقدام و7 أقدام، وحارسة النقاط كيكي رايس، أفضل مجموعة متكاملة في المدينة، ولكنها قد تكون ثاني أفضل مجموعة في البلاد. أضاف فريق Bruins انتقالات مؤثرة للمهاجمين جانيا باركر (تكساس إيه آند إم) وتيميا جاردينر (ولاية أوريغون) والحارس تشارليس ليجر ووكر (ولاية واشنطن).

5. تكساس

عودة حارس نقطة إنرجايزر روري هارمون تنقل طالبة السنة الثانية المتميزة ماديسون بوكر إلى الجناح بعد أن ضربت الكرة كطالبة جديدة (16.5 نقطة، 5.0 متابعات، 5.0 تمريرات). يعود المدرب الرئيسي فيك شايفر، أحد أفضل المدربين، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

6. لسو

من المؤكد أن Angel Reese لديه الكثير من الإنتاج والكاريزما ليحل محله. لكن السقف مرتفع للغاية بالنسبة لفريق يقوده الآن حارس مبتدئ (والاختيار رقم 1 لعام 2026) فلاوجاي جونسون وأنيسة مورو وميكايلا ويليامز. لا يناسب طاووس كيم مولكي الجميع، لكنها تحصل على نتائج.

7. نوتردام

هناك سيناريو أفضل حالة حيث يتمتع فريق Fighting Irish بأفضل منطقة خلفية في الأرض وينتقل إلى قمة ACC. ولكن هناك أسئلة تحيط بالضبط بكيفية تناسب هانا هيدالجو، التي تثير ضجة كبيرة كطالبة جديدة، بجوار الحارسة أوليفيا مايلز، بعد أن غابت عن موسم 2023-2024 بأكمله.

8. ولاية ايوا

يتمتع المرشحون في Big 12 بمظهرهم الجديد بثلاثة الكبار من طالبة المركز الثاني Audi Crooks (19.2 نقطة، بما في ذلك 40 في الجولة الأولى من البطولة)، وجناح الطالب في السنة الثانية Addy Brown (13.0 نقطة، 8.2 ريباوند) وحارس كبير للغاية. إميلي رايان (11.6 نقطة، 6.9 تمريرات حاسمة).

9. بايلور

اعتمد على المدربة الرئيسية نيكي كولين، التي أرسلت المهاجمة أرونيت فونليه إلى البوابة لتنضم إلى الحارستين سارة أندروز وداريانا ليتلبيج باجز، لتعظيم إمكانات الدببة.

10. أوكلاهوما

أضاف فريق “سونرز” ذو الدرجات العالية والإيقاع السريع – مبتدئو SEC بعد فوزهم ببطولة Big 12 الموسم الماضي – نقل ولاية أوريغون رايجان بيرز، وهو لاعب كبير يعود إلى السلة وبلغ متوسطه 17.5 نقطة و 10.3 متابعات.

11. ولاية نورث كارولاينا

يجب أن يقوم ثلاثي الحراس المكون من أزياها جيمس وسانيا ريفرز وزوي بروكس بالطهي، لكن فريق وولفباك خسر اللاعبين الكبار الموثوق بهم من فريق فاينل فور الموسم الماضي.

12. دوق

تعود حصة الأسد من الإنتاج إلى فريق شاب صنع Sweet 16 – وقاتل UConn – تحت قيادة المدرب كارا لوسون.

13. ولاية أوهايو

يتطلع المهاجم الشاب كوتي مكمان إلى التعافي من موسم مخيب للآمال، ويراقب الحارس الجديد جالوني كامبريدج.

14. ولاية كانساس

قد تكون أيوكا لي، مركز Wildcats الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 أقدام، في سنتها السابعة في الكلية، هي صاحبة أكبر عدد من الأهداف في اللعبة (19.2 نقطة في كل مباراة).

15. ولاية كارولينا الشمالية

تم نقل لاعب تركيب Tar Heels Deja Kelly، ولكن لا تزال هناك قائمة في Chapel Hill مهيأة لتحقيق اختراق.

16. فرجينيا الغربية

شوهد آخر مرة وهو يخيف كايتلين كلارك وأيوا في دور الـ 32. عاد جي جي كوينرلي على رأس خامس أفضل دفاع في البلاد منذ الموسم الماضي.

17. ميريلاند

الجناح الكبير Shyanne Sellers (15.6 نقطة، 5.8 متابعات، 5.5 تمريرات حاسمة) يعني أن فريق Terrapins سيكون لديه أفضل لاعب على الأرض في معظم صراعات Big Ten.

18. ولاية فلوريدا

الاسم الذي يجب معرفته هو الحارس الصغير تانيا لاتسون، الذي سجل 21.4 نقطة في المباراة الواحدة الموسم الماضي.

19. لويزفيل

تضم فئة التجنيد الكبيرة إيماري بيري وماكينلي راندولف (ابنة زاك) وإيزيلا أريناس (ابنة جيلبرت).

20. أولي ميس

برنامج SEC موثوق به من الدرجة الثانية تحت قيادة المدرب الرئيسي Yolett McPhee-McCuin، وهو أيضًا مرشد لـ Liberty Finals MVP Jonquel Jones.

21. ايوا

السنة الأولى AC، بعد كيتلين. دراسة حالة رائعة. هناك قائمة ترقبها تضم ​​حارسة النقل لوسي أولسن (الثالثة على المستوى الوطني برصيد 23.3 نقطة لكل مباراة الموسم الماضي لفيلانوفا) والكبيرة الحالية هانا ستولكي، مدربة جديدة وقاعدة جماهيرية مخلصة. لكن انظر إلى ما حدث لولاية أوريغون بعد رحيل سابرينا إيونيسكو.

22. كريتون

واحدة من أفضل الجرائم في البلاد والرهان الآمن على احتلال المركز الثاني في الشرق الكبير.

23. كنتاكي

أصبحت حارسة نقطة التسديد جورجيا أموري (18.8 نقطة، 6.8 تمريرة حاسمة) تحت السيطرة بعد اتباع المدرب الرئيسي كيني بروكس إلى ليكسينغتون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا.

24. تي سي يو

بعد عام واحد من الحاجة إلى اختبارات منتصف الموسم لتقديم قائمة مؤهلة، هناك مؤامرة هنا مع الحائزة على الميدالية الأولمبية هيلي فان ليث والمبلغ عن مخالفات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات سيدونا برينس.

25. برينستون

كان عليه أن يظهر بعض الحب لرابطة آيفي. قام النمور بخمس بطولات متتالية.

النهائي الرابع

كارولينا الجنوبية، يوكون، جامعة جنوب كاليفورنيا، تكساس

بطل وطني

كارولينا الجنوبية