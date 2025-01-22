أفضل 5 مجارف ثلج كهربائية تكلف أقل من 200 دولار

لا توجد طريقة للتغلب على ذلك: تشغل نافخات الثلج جزءًا كبيرًا من العقارات في المرآب الخاص بك. وهي لا تأتي رخيصة. إذا لم تكن تعلم بوجود مجارف الثلج الكهربائية، فأنت في مكان رائع. هذا الاختراع هو أداة تجريف الثلج التي تحتاجها لتوفير الوقت وآلام الظهر. ربما تعيش في خوف من أخطاء تجريف الثلج التي يمكن أن تسبب ضررًا لفناءك وحديقتك، أو ربما سئمت من الحيل الفعالة والمسببة للعرق لإزالة الثلج بدون مجرفة. هذه الأسباب وأكثر تجعلك مرشحًا رائعًا لمجرفة الثلج الكهربائية. مقابل أقل من قطعتين من بنيامين، يمكن أن تحصل على آلة ذات تصنيف عالي. لقد قمنا ببعض أعمال الحفر واكتشفنا أفضل مجارف الثلج الكهربائية في هذه الفئة السعرية.

إلى جانب السعر، كانت المعايير الأخرى التي استخدمناها في هذا التجميع هي تقييمات العملاء، ووزن الماكينة، وما إذا كانت المجرفة تأتي مع بطارية وشاحن. ما أبرم الصفقة هو وجود لوحة اتجاهية تسمح لك بتوجيه الثلج المتساقط إلى المكان الذي تريده. تقوم كل من المجارف الكهربائية الجديرة بإدراجها في القائمة بإلقاء ما يصل إلى 6 بوصات من الثلج بين 16 و20 قدمًا وتتمتع بعمر بطارية يتراوح من 20 إلى 25 دقيقة. لاحظ أن عمر البطارية سيكون أقل عندما تتعامل مع ثلوج أعمق أو أثقل وأن العديد من المراجعين يوصون بشراء أكثر من بطارية واحدة.

بفضل آراء العملاء، تم تصنيع الآلات التي حصلت على أعلى الدرجات في هذه الفئة السعرية بواسطة Enhulk، وMZK، وVibekio، وVOLTASK، وMellif. تابع القراءة لاكتشاف ما الذي يجعل هذه المنتجات متميزة عن منافسيها والمجرفة التي منحناها المركز الأول.