أفضل 5 مجارف ثلج كهربائية تكلف أقل من 200 دولار

لا توجد طريقة للتغلب على ذلك: تشغل نافخات الثلج جزءًا كبيرًا من العقارات في المرآب الخاص بك. وهي لا تأتي رخيصة. إذا لم تكن تعلم بوجود مجارف الثلج الكهربائية، فأنت في مكان رائع. هذا الاختراع هو أداة تجريف الثلج التي تحتاجها لتوفير الوقت وآلام الظهر. ربما تعيش في خوف من أخطاء تجريف الثلج التي يمكن أن تسبب ضررًا لفناءك وحديقتك، أو ربما سئمت من الحيل الفعالة والمسببة للعرق لإزالة الثلج بدون مجرفة. هذه الأسباب وأكثر تجعلك مرشحًا رائعًا لمجرفة الثلج الكهربائية. مقابل أقل من قطعتين من بنيامين، يمكن أن تحصل على آلة ذات تصنيف عالي. لقد قمنا ببعض أعمال الحفر واكتشفنا أفضل مجارف الثلج الكهربائية في هذه الفئة السعرية.
إلى جانب السعر، كانت المعايير الأخرى التي استخدمناها في هذا التجميع هي تقييمات العملاء، ووزن الماكينة، وما إذا كانت المجرفة تأتي مع بطارية وشاحن. ما أبرم الصفقة هو وجود لوحة اتجاهية تسمح لك بتوجيه الثلج المتساقط إلى المكان الذي تريده. تقوم كل من المجارف الكهربائية الجديرة بإدراجها في القائمة بإلقاء ما يصل إلى 6 بوصات من الثلج بين 16 و20 قدمًا وتتمتع بعمر بطارية يتراوح من 20 إلى 25 دقيقة. لاحظ أن عمر البطارية سيكون أقل عندما تتعامل مع ثلوج أعمق أو أثقل وأن العديد من المراجعين يوصون بشراء أكثر من بطارية واحدة.
بفضل آراء العملاء، تم تصنيع الآلات التي حصلت على أعلى الدرجات في هذه الفئة السعرية بواسطة Enhulk، وMZK، وVibekio، وVOLTASK، وMellif. تابع القراءة لاكتشاف ما الذي يجعل هذه المنتجات متميزة عن منافسيها والمجرفة التي منحناها المركز الأول.
مجرفة الثلج اللاسلكية Enhulk 20 فولت 12 بوصة
تم اختيار مجرفة الثلج اللاسلكية Enhulk كأفضل مجرفة ثلج لاسلكية لعام 2025 في الولايات المتحدة من خلال دليل أفضل التقييمات. على الرغم من أنها لم تحصل على هذا المكان بالضبط في قائمتنا، إلا أن وزنها الذي يبلغ 9.7 رطلاً ورميها 16.5 قدمًا والعديد من التقييمات الخمس نجوم تجعل من Enhulk مقاس 12 بوصة اختيارًا رائعًا لأفضل خمسة لدينا. تمنحك بطارية 2E+1 Volt طاقة هادئة حيث أنها تمضغ ما يصل إلى 6 بوصات من الثلج.
على الرغم من أنه يتجاوز الميزانية بمبلغ 199.99 دولارًا، إلا أن التعليقات الإيجابية قد تجعلك تختار هذا المنتج بدلاً من العناصر الأقل تكلفة في قائمتنا. إنها ترتدي علامة Amazon’s Choice، ويمتدح المستهلكون باستمرار مدى سهولة استخدام Enhulk؛ تحتوي على مقابض قابلة للتعديل لتناسب طولك، ووزنها الخفيف يجعل من السهل المناورة بها. يذكر العملاء أيضًا أن Enhulk يزيل أنواعًا من الثلج أكثر من المسحوق المُعلن عنه والذي يبلغ 6 بوصات.
مجرفة الثلج اللاسلكية VOLTASK
تم تصنيف مجرفة الثلج اللاسلكية VOLTASK على أنها اختيار أمازون الشامل، وهي واحدة من أدوات السحب الأرخص لدينا. وصلت هذه الأداة الغريبة أيضًا إلى قائمة أفضل دليل مراجعة، حيث احتلت المرتبة الثانية بشكل مثير للإعجاب. بسعر 129.99 دولارًا للطراز مقاس 13 بوصة، لا يزال هذا الموفر للمال يوفر الجودة. تتميز بطاريتها بقوة 24 فولت بأنها أقوى من تلك الموجودة في البطاريات المرشحة الأخرى لدينا؛ يزيل عمقًا إضافيًا بمقدار بوصة واحدة ويقذف الثلج 20 قدمًا كاملة. إنه نسيم للعمل؛ يبلغ وزنه 9.3 رطلاً فقط، ويمكنك تشغيله بضغطة زر وضغطة رافعة. كما أنها سهلة التجميع وسهلة التخزين.
مجرفة الثلج اللاسلكية Vibekio
تفوز مجارف الثلج اللاسلكية Vibekio بالجائزة بأقل سعر. احصل على طراز مقاس 11 بوصة مقابل 99.99 دولارًا أو نموذجًا قياسيًا مقاس 12.2 بوصة مقابل 199.99 دولارًا. شاهد الثلج يطير على بعد 15 قدمًا من شفرات المجرفة الكهربائية مقاس 11 بوصة و17 قدمًا من الموديل مقاس 12.2 بوصة.
يبلغ وزنه 7.3 رطل سهل الاستخدام للإصدار مقاس 11 بوصة و9.9 رطل للإصدار الأكبر، وكلاهما يمكن أن يساعدك في الحفاظ على ظهرك في أفضل حالاته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المقبض قابل للتعديل ليناسب طولك. لاحظ مراجعو Vibekio أنها، مثل جميع مجارف الثلج الكهربائية، تعمل بشكل أفضل في الثلوج الخفيفة والمهام الصغيرة. ومع ذلك، قال بعض العملاء أنه من خلال التمرير الإضافي فوق المواقع التي جرفوها بالفعل، اهتم Vibekio بالعمق الإضافي.
مجرفة الثلج Mellif بدون فرش
إن مجرفة الثلج Mellif Brushless هي حلم مالك المنزل المقتصد الذي أصبح حقيقة. بسعر 119.00 دولارًا، تجمع هذه المجرفة الكهربائية الأداء وتعدد الاستخدامات في سعرها المنخفض نسبيًا. تتميز هذه المجرفة اللاسلكية ذات الميزانية المحدودة ببعض نقاط البيع الرئيسية. ووفقا لمليف، فإن آليتها الخالية من الفرشاة يمكن أن تؤدي إلى عمر أطول. كما أنه متوافق مع البطاريات التي تصنعها علامات تجارية أخرى مثل Dewalt وMilwaukee.
إنه يمسح مسارًا بطول 12 بوصة وينفخ الأشياء البيضاء حتى 17 قدمًا. يبلغ وزنها 13.5 رطلاً فقط، ويشارك المراجعون أن الآلة تتعامل بشكل جيد ولكنها أيضًا ثقيلة بما يكفي لحرث الثلج.
مجرفة الثلج اللاسلكية MZK
نحن في House Digest نعشق المنتجات منخفضة السعر التي لا تجعلنا نضحي بالجودة. تصل مجرفة الثلج اللاسلكية MZK مقاس 13 بوصة إلى أعلى علامة في قائمتنا بفضل مزيجها من السعر المنخفض والأداء العالي. تبلغ تكلفة مجرفة MZK 119.99 دولارًا مغريًا، ويؤكد العملاء السعداء أنهم لا يفوتون أي شيء تقدمه المجارف الكهربائية الأكثر تكلفة. في الواقع، تحتوي هذه المجرفة الكهربائية على بعض التفاصيل الإضافية التي تؤكد مكانتها الأولى.
إلى جانب المقبض القابل للتعديل ووزن الريشة الذي يبلغ 9.1 رطل، فهو يقطع مسارًا بعرض 13 بوصة في الثلج. أخيرًا، إضافة مصباح يدوي على المقبض للمساعدة في أيام الشتاء القصيرة ستجعلك تتساءل لماذا لا يكون هذا مثبتًا على كل مجرفة ثلج كهربائية.