أفضل 5 نباتات منزلية تتحمل الهواء الجاف والحار بسهولة

إذا كنت تعيش في منزل يعاني من الهواء الجاف والحرارة المرتفعة، فإليك مجموعة من النباتات المنزلية التي يمكنها تحمل هذه الظروف القاسية بسهولة. يمكن لهذه النباتات أن تضيف لمسة من الجمال لمنزلك، بينما تتمكن من مقاومة المناخ الجاف الحار الذي قد يتسبب في تدهور معظم النباتات الأخرى.

ما هي النباتات المنزلية التي تتحمل الحرارة والجفاف؟

في الكثير من المنازل، يكون الهواء جافًا جدًا وأحيانًا شديد الحرارة، مما يجعل الحياة صعبة بالنسبة للكثير من النباتات. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع التي تستطيع التكيف مع هذه الظروف بشكل رائع. إليك خمسة من هذه النباتات التي يمكن أن تزدهر حتى في أسوأ الظروف.

سلسلة القلوب (Ceropegia woodii)

تتميز هذه الشجرة الصغيرة بأغصان رقيقة وطويلة تحتوي على أوراق على شكل قلب، تتلون باللون الأخضر الداكن مع خطوط فضية على الجزء العلوي والوردي على الجزء السفلي. إنها واحدة من النباتات التي يمكن أن تضيف لمسة جمالية مميزة لأي مكان.

أين تضعها؟

من الأفضل وضعها في أماكن مشمسة مع إتاحة فرصة لتدلي أغصانها من الأعلى، مثل النوافذ أو الشرفات.

نصيحتنا:

احرص على عدم سقيها بشكل مفرط. إذا لاحظت أن أوراقها تصبح لينة، فهذا يعني أنها بحاجة إلى الماء.

زاميوقولكاس (Zamioculcas zamiifolia)

تعد هذه الشجرة من النباتات المقاومة للجفاف بشكل استثنائي. أوراقها اللامعة والصلبة تجعلها قادرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية. كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من الماء.

أين تضعها؟

يمكن وضعها في زاوية مظللة من الغرفة أو بالقرب من النوافذ التي لا تتعرض للشمس المباشرة.

نصيحتنا:

لا تفرط في ريها، فهي تفضل التربة الجافة. من الأفضل سقيها قليلًا جدًا.

بيبروميا (Peperomia)

يتميز البيبروميا بأوراقه المتنوعة والتي تتنوع بين الألوان والأنماط. إنه نبات صغير الحجم وسهل العناية، ولا يحتاج إلى الكثير من الماء.

أين تضعها؟

يمكنك وضع البيبروميا على طاولة منخفضة أو نافذة مشمسة. تحتاج إلى بيئة دافئة ولكنها لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة.

نصيحتنا:

تجنب الإفراط في الري، حيث إن هذه النباتات معرضة للتعفن إذا تم ريها بشكل مفرط.

الكانا الصينية (Dracaena sanderiana)

تعتبر الكانا الصينية، والمعروفة أيضًا باسم “البامبو الحظ”، من النباتات القوية التي يمكن أن تتحمل درجات الحرارة العالية. رغم اسمها، إلا أنها لا تنتمي لعائلة البامبو.

أين تضعها؟

أفضل مكان لها هو بالقرب من نافذة مشمسة، ولكن تجنب الشمس المباشرة.

نصيحتنا:

يمكنك زراعة هذه النبتة في الماء فقط، مع إضافة القليل من السماد السائل بشكل دوري.

الدزيغوثيكا (Dizygotheca elegantissima)

يتميز هذا النبات بأوراقه الطويلة والرفيعة التي تبدأ باللون الأحمر النحاسي وتتحول إلى اللون الأخضر الداكن مع مرور الوقت.

أين تضعها؟

يحب هذا النبات الضوء غير المباشر، لذلك يفضل وضعه في مكان بعيد عن الشمس المباشرة.

نصيحتنا:

تجنب الإفراط في الري. حافظ على التربة جافة بين فترات الري.

كيفية العناية بنباتات تتحمل الجفاف والحرارة؟

الري المعتدل: يجب أن يكون الري قليلًا ومنتظمًا، تأكد من أن التربة جافة تمامًا قبل إضافة المزيد من الماء.

يجب أن يكون الري قليلًا ومنتظمًا، تأكد من أن التربة جافة تمامًا قبل إضافة المزيد من الماء. اختيار الإضاءة المناسبة: هذه النباتات تحتاج إلى إضاءة غير مباشرة ، لذا اختر الأماكن التي تتمتع بضوء قوي لكن بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

هذه النباتات تحتاج إلى ، لذا اختر الأماكن التي تتمتع بضوء قوي لكن بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. استخدام الأوعية المناسبة: الأواني المصنوعة من الفخار تساعد على تنظيم الرطوبة وتفادي تراكم المياه في التربة.

تساعد على تنظيم الرطوبة وتفادي تراكم المياه في التربة. استخدام المرطبات: لضمان مستوى مناسب من الرطوبة، يمكن وضع أطباق مملوءة بالحجارة والماء تحت الأواني، أو استخدام مرطب هواء داخل الغرف الجافة.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بنباتات صحية وجميلة حتى في الأماكن التي تعاني من الحرارة الجافة.