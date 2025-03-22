أفضل 6 بدائل للأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ التي لا تزال تبدو أنيقة

في السعي لجعل منازلنا أكثر حداثة وأنيقة ، يتداول العديد من مالكي المنازل السيليكون الملون والبلاستيك لبدائل الفولاذ المقاوم للصدأ المحايدة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الفوائد الرئيسية لتثبيت مطبخ من أعلى إلى أسفل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فإن الجميع ليسوا في حالة حب مع جماليات منطقة معدنية مفرطة. إذا كنت تتطلع إلى الحصول على نظرة حديثة وفريدة من نوعها على منزلك ولكنك لست على استعداد لملء مساحتك بعناصر رمادية فضية عاكسة فقط ، فهناك بدائل رائعة للفولاذ المقاوم للصدأ والتي ستظل تمنحك مظهرًا أنيقًا ووظيفة من الدرجة الأولى. النظر في أجهزة الكريمة لإلقاء نظرة رجعية ، والتشطيبات النحاسية لحيوية صناعية ، أو المعدن الأسود للحصول على ديكور محايد حديث.
إلى جانب جعل كل سطح يعكس قليلاً ويقلل من بعض سحر المساحة ، من المحتمل أن يكون الفولاذ المقاوم للصدأ اتجاهًا مبالغًا فيه لأجهزة المطبخ بسبب ميله إلى تسليط الضوء على اللطخات والعلامات المائية. إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة ، فستلاحظ أن أيديهم الرطبة والفكين والأنوف يمكنهم القيام برقم على جهاز من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يترك ثلاجة نظيفة على خلاف ذلك تبدو وكأنها يجب وضعها من خلال غسل السيارة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتلف المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف المطبخ مثل التبييض أجهزة الصلب الخاصة بك ، ومن الصعب للغاية تجنب وتخلص من الخدوش والخدوش في المواد. لا تزال بعض البدائل الرائعة للفولاذ المقاوم للصدأ عصرية دون طرح نفس مشاكل الجمالية والتنظيف.
خشب
لا شيء يتفوق على البدع الحديثة مثل العودة إلى أكثر المواد المنزلية القديمة على الإطلاق: الخشب. في هذه الأيام ، تسمح الأجهزة الخشبية للمطابخ بإلقاء نظرة طبيعية ، والتي يمكن إقرانها مع المشاعر الرجعية أو الحديثة عبر الأسرة. يمكنك الحصول على غسالات الصحون ذات الواجهة الخشبية مثل غسالة الصحون المدمجة Zline (متوفرة في Home Depot) ، بالإضافة إلى الثلاجات والمجمدات التي يمكن تثبيتها بأبواب خزانة خشبية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعضها من الخشب غير المكتمل ، مما يترك لك الفرصة لإنهاء أو طلاء الخشب لتتناسب مع بقية مطبخك حتى تمتزج الأجهزة بسهولة.
الانتهاء الأحمر
هناك الكثير من الطرق الإبداعية الرائعة لإضافة مجموعة من الألوان إلى مطبخك ، واختيار الأجهزة الحمراء الزاهية هي إحدى الطرق لإدخال الثبات إلى منزلك. خيارات مثل ثلاجة Galanz Red Red Redro ذات التصنيف العالي من Home Depot (التي لديها أكثر من 600 مراجعات من العملاء من فئة الخمس نجوم) أو الميكروويف الأحمر الرجعية الحنين إلى الحنين إلى المنزل مع الحفاظ على الوظيفة والمتانة في أجهزتك الموثوقة. هذا اللون يتزوج بشكل جيد مع أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ الأخرى التي قد تمسك بها وتبدو رائعة مع كونترتوب بالأبيض والأسود على حد سواء.
نحاس
النحاس هو اتجاه شائع في مساحة تصميم المطبخ ، ولسبب وجيه. المعدن مضاد للميكروبات بشكل طبيعي (أكثر من الفولاذ المقاوم للصدأ) وهو طبيعي بينما لا يزال لديه تلوين فريد يضيف موسيقى البوب من المرح إلى المطبخ. هذا البديل الفولاذ المقاوم للصدأ يحظى بشعبية خاصة عندما يتعلق الأمر بمصارف المطبخ ، ولكنه أصبح أيضًا عنصرًا أساسيًا في الأجهزة مثل غسالات الصحون والثلاجات. إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بالكامل بالنحاس ، فيمكنك تقديمه بطريقة أصغر مع شيء مثل محمصة Cotomier Copper.
الصلب الأسود
إذا كنت تحب جودة ومتانة الفولاذ المقاوم للصدأ ولكن لا تحب الطريقة التي تبدو بها الفضة في مطبخك ، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ الأسود هو بديل مثالي لك. تبدو هذه المادة الداكنة أنيقة وحديثة ، وأزواج مع أي لون من كونترتوب أو أرضيات المطبخ أو باكسبلاش. نظرًا لأن الفولاذ المقاوم للصدأ الأسود هو خيار مادي عصري وموثوق ، يمكنك الحصول على أي جهاز تريده ، من الثلاجات إلى الأفران والنساء إلى أحواض المطبخ العميقة من تجار التجزئة السمعة مثل Glacier Bay و LG.
لائحة
يحتوي Slate على مظهر أكثر غير لامع ، وأكثر قتامة ، وغالبًا ما يكون أكثر مقاومة للبصمات مقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ الكلاسيكي. يمكنك اختيار هذا الخيار الرمادي الأنيق في ثلاجة مثل ثلاجة GE French Door من Home Depot أو غيرها من الأجهزة مثل غسالة الصحون أو الميكروويف. نظرًا لأن Slate له مظهر أكثر دفئًا ، فإن هذا الخيار سيقرن بشكل أفضل بمطابخ أغمق مثل تلك ذات الخشب الداكن أو الخزائن السوداء ، كما تكمل المواد ألوان دافئة مثل الأحمر والبرتقال بشكل جيد.
الكريمة ينتهي
بدلاً من أن تميل إلى مظهر أبيض بسيط كبديل للمعادن في مطبخك ، توفر العلامات التجارية الرجعية مثل Smeg و Kitchenaid تشطيبات كريم تتميز بشكل جيد مع أي جمالية المطبخ. يمكنك الخروج من خلال شراء ثلاجة كريمة ، مثل الفريزر الكلاسيكي من GE في Bisque ، المتوفر في Home Depot ، ويمكنك أيضًا تحميل خط Smeg من المنتجات التي تم تنفيذها من الكريم مثل Smeg Retro Toaster و Smeg Retro Coffee Coffee. حتى لو كانت بعض أجهزةك الأكبر من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فإن هذه المنتجات ستقلل من المظهر الرمادي المفرط.