أفضل 6 بدائل للأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ التي لا تزال تبدو أنيقة

في السعي لجعل منازلنا أكثر حداثة وأنيقة ، يتداول العديد من مالكي المنازل السيليكون الملون والبلاستيك لبدائل الفولاذ المقاوم للصدأ المحايدة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الفوائد الرئيسية لتثبيت مطبخ من أعلى إلى أسفل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فإن الجميع ليسوا في حالة حب مع جماليات منطقة معدنية مفرطة. إذا كنت تتطلع إلى الحصول على نظرة حديثة وفريدة من نوعها على منزلك ولكنك لست على استعداد لملء مساحتك بعناصر رمادية فضية عاكسة فقط ، فهناك بدائل رائعة للفولاذ المقاوم للصدأ والتي ستظل تمنحك مظهرًا أنيقًا ووظيفة من الدرجة الأولى. النظر في أجهزة الكريمة لإلقاء نظرة رجعية ، والتشطيبات النحاسية لحيوية صناعية ، أو المعدن الأسود للحصول على ديكور محايد حديث.

إلى جانب جعل كل سطح يعكس قليلاً ويقلل من بعض سحر المساحة ، من المحتمل أن يكون الفولاذ المقاوم للصدأ اتجاهًا مبالغًا فيه لأجهزة المطبخ بسبب ميله إلى تسليط الضوء على اللطخات والعلامات المائية. إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة ، فستلاحظ أن أيديهم الرطبة والفكين والأنوف يمكنهم القيام برقم على جهاز من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يترك ثلاجة نظيفة على خلاف ذلك تبدو وكأنها يجب وضعها من خلال غسل السيارة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتلف المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف المطبخ مثل التبييض أجهزة الصلب الخاصة بك ، ومن الصعب للغاية تجنب وتخلص من الخدوش والخدوش في المواد. لا تزال بعض البدائل الرائعة للفولاذ المقاوم للصدأ عصرية دون طرح نفس مشاكل الجمالية والتنظيف.