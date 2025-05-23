أفضل 9 أعشاب زخرفية تتضاعف كشاشات الخصوصية الطبيعية الأنيقة

هناك العديد من المزايا لتنمية أعشاب الزينة في الفناء الخاص بك. سواء كنت تحب نسيجها أو الطريقة التي تهب بها في مهب الريح ، يمكن للأعشاب أن تقدم الكثير لأي حديقة ، بما في ذلك الخصوصية. تأتي الأعشاب بأشكال عديدة ، وألوان ، وأحجام ، وقوام ، ولكن إذا اخترت الأناقة ، فقد تكون عملية كما هي جميلة. يمكن أن توفر الأعشاب الطويلة والتكتل بشكل كثيف شاشة خصوصية بين الفناء والجيران أو المارة في الشارع.
من أعشاب الزينة الأصلية مثل العشب الوردي muhly إلى العشب النافورة إلى الخيزران ، لا بد أن يكون هناك خيار يصيب خيالك. عند اختيار مجموعة متنوعة لموقعك ، فكر في ظروف التربة ، والضوء المتاح ، ومدى ارتفاع شاشة الخصوصية المعيشية الخاصة بك. تنمو بعض الأعشاب بشكل أسرع من غيرها. يتطلب البعض ما يقرب من أي صيانة. بعد القراءة من خلال تشكيلة الفريق أدناه ، ستتمكن من وزن جميع إيجابيات وسلبيات كل نوع من أنواع العشب واتخاذ قرار بشأن أفضل خيار لساحتك.
الوردي muhly العشب
من الصعب التغلب على العشب الوردي Muhly (Muhlenbergia Capillaris) عندما يتعلق الأمر بالألوان. إنه يضم أوراق الشجر الوردية المذهلة ، مع ظهور اللون في أواخر الصيف وأوائل الخريف. هذا العشب يشكل كتل 3 أقدام. كنوع محلي ، من السهل النمو ، والمرض والآفات ، ويقدم إضافة جميلة إلى المناظر الطبيعية إذا كنت لا تبحث عن ارتفاع كبير. إنها تحب الشمس الكاملة وتزدهر في التربة الرقيقة الصخرية. جميلة بشكل خاص عند زرعها بشكل جماعي ، يمكن لهذه النباتات أن تصنع شاشة خصوصية رائعة وتكون هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. تعرف على المزيد حول رعاية عشب Muhly الوردي.
أوروغواي بامباس العشب
إذا كنت تبحث عن شاشة خصوصية طويلة مع الكثير من الاهتمام البصري ، Uruguayan Pampas Grass (Cortaderia Selloana) هو خيار. ولكن على الرغم من أن هذا العشب يمكن أن ينمو يصل إلى 12 قدمًا ، إلا أنه من الصعب فقط في المناطق من 8 إلى 10. في المناخات الباردة ، يمكن زراعتها في حاويات وإحضارها إلى الداخل لفصل الشتاء. تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر مع هذا البذخ الذاتي الغزير ، والذي يمكن أن يبدأ بسهولة في التنافس على النباتات الأصلية. يعتبر غازيًا في واشنطن وأوريجون وكارولينا الجنوبية ؛ زراعةها في هذه الولايات يمكن أن تلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية المحلية.
عشب ريد ريد “كارل فورستر”
عشب ريد ريد (Calamagrostis x Acutiflora) “كارل فويرستر” ينمو فقط إلى حوالي 3 أقدام ، ولكن بعد ذلك تنبر الزهور التي تصل إلى 6 أقدام في الصيف. تبدأ هذه الزهور الوردي ، وتصبح من البرونز ، ثم تتلاشى إلى تان ذهبي. هاردي في المناطق من 3 إلى 9 ، تظل الزهور على السيقان بينما تنتهي الطقس الدافئ وتستمر في توفير الاهتمام البصري طوال فصل الشتاء. ولأن هذا العشب لا يتسم بالذات ، فلا داعي للقلق بشأن الاستيلاء على المناظر الطبيعية الخاصة بك.
العشب bluestem كبير
عشب بلويستم الكبير (أندروبوجون جيراردي) هو العشب الأصلي في أمريكا الشمالية يمكن أن يتضاعف كشاشة خصوصية. يبلغ طوله يصل إلى 8 أقدام ، وهو عنصر أساسي من المروج ومفضلة للعديد من الطيور المغردة. يفضل الشمس الكاملة للظل الجزئي والتربة الرطبة. في الخريف ، تتحول أوراق الشجر إلى المارون ، مما يضيف اهتمامًا موسميًا. ضع في اعتبارك أنه إذا تم زراعة هذا العشب في مكان يحب ، فقد يصبح عدوانيًا تمامًا. تعرف على المزيد حول فوائد وعيوب زراعة عشب Bluestem.
الهندي
الهندي Grass (Sorghastrum nutans) هو نوع آخر مهم من العشب الأصلي في المروج في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ينمو يصل طوله إلى 8 أقدام ، كما أنه ينتج الذهب والأرجواني. توفر ألوان السقوط البرتقالية والأرجواني اهتمامًا في وقت متأخر من الموسم ، لكن العشب معروف أيضًا بملمعها الذهبي خلال فصل الصيف. هاردي في المناطق من 4 إلى 9 ، حتى هذا العشب يحب الفيضان أو النار في بعض الأحيان ، لذلك من المحتمل أن يتحمل كل ما ترميه. فكر في الجمع بينه وبين Bluestem الكبير للحصول على اهتمام إضافي في شاشة الخصوصية الأنيقة.
Switchgrass
يتميز Switchgrass (panicum virgatum) بوسائل Lacy ووصم الأرجواني أثناء الإزهار ، والتي تذكرنا بالعشب Muhly. هذا المعمر هاردي في المناطق 5 إلى 9 ؛ أوراقها تتحول الذهب في الخريف ويمكن أن تنمو حتى 10 أقدام. سوف تستمر أوراق الشجر طوال فصل الشتاء ولكن يمكن تقليصها في أوائل الربيع (تعرف على المزيد حول رعاية Switchgrass خلال فصل الشتاء). هذه البذخ الذاتية العشبية ، لذلك اعتمادًا على مقدار العمل الذي تريد القيام به للتحكم في انتشاره ، قد تقرر أن قطعه ضروريًا. يمكنك الجمع بين SwitchGrass مع Bluestem أو Indiangrass لشاشة الخصوصية التي تتميز بمجموعة واسعة من الأنواع.
نافورة العشب
تم العثور على عشب النافورة (pennisetum ثعلبة) عادة في المناظر الطبيعية بسبب حجمها المعتدل نسبيا ، والتي لا تتجاوز ارتفاعها 48 بوصة. يمكن أن يضيف وضع هذه النباتات الأصغر في الأواني ارتفاعًا لمزيد من الخصوصية ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للطوابق أو الباحات. يأتي العشب في العديد من الأصناف ، ويوفر الكثير للاختيار من بينها. ومع ذلك ، من المهم أن تعرف أنه يمكن أن يصبح الأعشاب والعدوانية في المناطق الأكثر دفئًا ، مما يجعله مناسبًا للمناخات الرائعة. نافورة العشب هاردي في المناطق من 4 إلى 10.
العشب الشوفان الأزرق
عشب صغير آخر يمكن أن يعمل بشكل جيد في المزارعين هو عشب الشوفان الأزرق (Helictotrichon sempervirens). إنه من الصعب في المناطق من 3 إلى 8 ، وعادة ما تموت أوراقها خلال فصول الشتاء الباردة. ينمو عشب الشوفان الأزرق فقط إلى حوالي 2 قدم ؛ ومع ذلك ، فإن أزهار الشوفان تشبه الشوفان تضاعف ارتفاعها تقريبًا. بدلاً من تشكيل شاشة كثيفة ، ستخلق الزهور إحساسًا متجدد التهوية بالخصوصية. فكر في الجمع بينه مع الأعشاب الأخرى إذا كنت ترغب في إضافة بعض الكثافة على شاشتك.
المظلة الخيزران
إذا لم يكن العشب الأقصر بالنسبة لك ، فقد يكون المظلة الخيزران (Fargesia murielae) مجرد تذكرة. كمجموعة متنوعة ، على عكس الأنواع الأخرى من الخيزران ، فإن هذا النوع ليس غازيًا. ومع ذلك ، سوف ينمو يصل طوله إلى 15 قدمًا ، حيث يبلغ طول كل مجموعة بعرض 3 أقدام ، لذا كن جاهزًا لشاشة شاهقة من الخيزران. إنه يزدهر في الظل ، لذلك إذا كان لديك منطقة مظهلة ، فقد يكون ذلك خيارًا رائعًا. إنه من الصعب في المناطق من 5 إلى 9 وسيوفر اهتمامًا على مدار السنة.