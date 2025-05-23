أفضل 9 أعشاب زخرفية تتضاعف كشاشات الخصوصية الطبيعية الأنيقة

هناك العديد من المزايا لتنمية أعشاب الزينة في الفناء الخاص بك. سواء كنت تحب نسيجها أو الطريقة التي تهب بها في مهب الريح ، يمكن للأعشاب أن تقدم الكثير لأي حديقة ، بما في ذلك الخصوصية. تأتي الأعشاب بأشكال عديدة ، وألوان ، وأحجام ، وقوام ، ولكن إذا اخترت الأناقة ، فقد تكون عملية كما هي جميلة. يمكن أن توفر الأعشاب الطويلة والتكتل بشكل كثيف شاشة خصوصية بين الفناء والجيران أو المارة في الشارع.

من أعشاب الزينة الأصلية مثل العشب الوردي muhly إلى العشب النافورة إلى الخيزران ، لا بد أن يكون هناك خيار يصيب خيالك. عند اختيار مجموعة متنوعة لموقعك ، فكر في ظروف التربة ، والضوء المتاح ، ومدى ارتفاع شاشة الخصوصية المعيشية الخاصة بك. تنمو بعض الأعشاب بشكل أسرع من غيرها. يتطلب البعض ما يقرب من أي صيانة. بعد القراءة من خلال تشكيلة الفريق أدناه ، ستتمكن من وزن جميع إيجابيات وسلبيات كل نوع من أنواع العشب واتخاذ قرار بشأن أفضل خيار لساحتك.