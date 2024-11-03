أفضل 9 عناصر يمكنك تخزينها في العلية الخاصة بك

إذا لم يكن الأمر يتعلق بالسناجب أو الفئران أو الراكون، فهو ذلك الشيء الشرير الآخر الذي يحول السندرات إلى مناطق غير مضيافة في المنزل – درجات حرارة شديدة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، يمكن أن تصل درجة حرارة العلية إلى 150 درجة فهرنهايت أو أكثر في الصيف، مما يجعلها المنطقة الوحيدة التي تنساها عند تبريد منزلك. في الشتاء؟ يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 60 درجة فهرنهايت، وهو ما يعتبره بعض مقاولي المنازل باردًا جدًا. لا يعد أي من الطرفين أمرًا جيدًا للمنزل – ولأغراضك.

نعم، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة البرية والحياة البرية إلى إتلاف العناصر الثمينة التي قد يبدو من غير المنطقي تخزينها في المساحة المفتوحة والفارغة التي توجد عادةً في العلية. فكر في الآلات الموسيقية، وأشرطة VHS، وديكورات العطلات الرقيقة أو العاطفية، والأعمال الفنية، والأشياء المصنوعة من الجلد أو الصوف، والشموع، والإلكترونيات، والمستندات، والأثاث، بالإضافة إلى أي شيء في صندوق من الورق المقوى. امنح هذه العناصر المزيد من الحياة عن طريق إبقائها خارج العلية الخاصة بك. يمكن للحشرات والحشرات أن تأكل المواد، مثل اللوحات على القماش، كما يمكن للرطوبة أن تسبب العفن الفطري والعفن. ومن ثم، بالطبع، يمكن للمواد أن تذوب أو تتشوه. وتريد دائمًا تجنب الاحتفاظ بأي شيء قابل للاشتعال هناك، من أجل سلامتك. إذن، ما الذي يمكنك تخزينه في العلية؟ حسنًا، لقد جمعنا تسعة من أفضل العناصر التي يمكنك تخزينها في هذه المساحة، والتي تشمل أدوات المطبخ، وديكورات معينة للعطلات، والأمتعة، والمواد الخزفية، والمعدات الرياضية، ولوازم التخييم، والأشياء المعدنية، والحرف اليدوية، والألعاب البلاستيكية.