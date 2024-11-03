أفضل 9 عناصر يمكنك تخزينها في العلية الخاصة بك

إذا لم يكن الأمر يتعلق بالسناجب أو الفئران أو الراكون، فهو ذلك الشيء الشرير الآخر الذي يحول السندرات إلى مناطق غير مضيافة في المنزل – درجات حرارة شديدة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، يمكن أن تصل درجة حرارة العلية إلى 150 درجة فهرنهايت أو أكثر في الصيف، مما يجعلها المنطقة الوحيدة التي تنساها عند تبريد منزلك. في الشتاء؟ يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 60 درجة فهرنهايت، وهو ما يعتبره بعض مقاولي المنازل باردًا جدًا. لا يعد أي من الطرفين أمرًا جيدًا للمنزل – ولأغراضك.
نعم، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة البرية والحياة البرية إلى إتلاف العناصر الثمينة التي قد يبدو من غير المنطقي تخزينها في المساحة المفتوحة والفارغة التي توجد عادةً في العلية. فكر في الآلات الموسيقية، وأشرطة VHS، وديكورات العطلات الرقيقة أو العاطفية، والأعمال الفنية، والأشياء المصنوعة من الجلد أو الصوف، والشموع، والإلكترونيات، والمستندات، والأثاث، بالإضافة إلى أي شيء في صندوق من الورق المقوى. امنح هذه العناصر المزيد من الحياة عن طريق إبقائها خارج العلية الخاصة بك. يمكن للحشرات والحشرات أن تأكل المواد، مثل اللوحات على القماش، كما يمكن للرطوبة أن تسبب العفن الفطري والعفن. ومن ثم، بالطبع، يمكن للمواد أن تذوب أو تتشوه. وتريد دائمًا تجنب الاحتفاظ بأي شيء قابل للاشتعال هناك، من أجل سلامتك. إذن، ما الذي يمكنك تخزينه في العلية؟ حسنًا، لقد جمعنا تسعة من أفضل العناصر التي يمكنك تخزينها في هذه المساحة، والتي تشمل أدوات المطبخ، وديكورات معينة للعطلات، والأمتعة، والمواد الخزفية، والمعدات الرياضية، ولوازم التخييم، والأشياء المعدنية، والحرف اليدوية، والألعاب البلاستيكية.
أدوات المطبخ
فكر في الأمر. إن أواني الطبخ الخاصة بك مصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتم وضعها أحيانًا في الثلاجة مع بقايا الطعام. ولهذا السبب، فإن الأواني والمقالي التي قد تقوم بحفظها، مثلًا لطفل بالغ سيحصل قريبًا على شقته الأولى أو لهذا التبرع الكبير لمتجر التوفير الذي كنت تؤجله، يجب أن تكون آمنة للتخزين فيها. العلية. إنها أيضًا مساحة إضافية رائعة للتحميص والمقالي والأواني والأجهزة الصغيرة ومساعدي المطبخ الآخرين الذين ستحتاجهم لإعداد وتقديم وجبات كبيرة خلال العطلات. لأنه، دعونا نواجه الأمر، من لديه هذا النوع من المساحة في المطبخ؟
زينة العيد
في أي مكان آخر ستخبئ شجرة عيد الميلاد المزيفة القديمة أو الشمعدان الثمين الخاص بك، جنبًا إلى جنب مع الحلي ومفارش المائدة وأطباق السدر وديكور الشرفة وغيرها من الأشياء التي تحتاجها مرة واحدة في العام؟ نظرًا لأن العلية تميل إلى أن تكون مليئة بالغبار وسترغب في إبعاد الحشرات والفئران، فمن الجيد دائمًا وضع هذه العناصر في صناديق وحاويات بلاستيكية ذات علامات واضحة، مع التأكد من تغطية القطع الهشة بغلاف فقاعي. هذه واحدة من أهم النصائح لتخزين زينة عيد الميلاد أو الكنوز الأخرى. مع طبقات الحماية الإضافية، لا ينبغي أن تؤثر الحرارة والبرودة على هذه العناصر. ومع ذلك، احتفظ بالزخارف الرقيقة أو العاطفية بعيدًا عن العلية، تحسبًا لذلك.
أمتعة السفر
تمثل الأمتعة عبئًا كبيرًا على المساحة، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تخزين الحقائب الصغيرة داخل حقائب أكبر حجمًا. أنت بحاجة إلى مساحة كبيرة جدًا لاستيعاب جميع حقائب السفر الضخمة. في حين يمكنك إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الغبار الذي يستقر عليها، فإن حقائب السفر الكبيرة يمكنها عادةً تحمل مناخ العلية المتغير باستمرار. ومع ذلك، إذا كانت هناك رطوبة زائدة في العلية الخاصة بك، ففكر في تغليف الحقائب بلفائف مطاطية، والتي يمكنك شراؤها من شركات النقل ومراكز تحسين المنازل. تأكد أيضًا من وضع الأمتعة في زوايا يسهل الوصول إليها، لأن الذهاب في رحلة استكشافية للعثور عليها هو آخر شيء تريد القيام به عندما يحين وقت حزم أمتعتك لقضاء الإجازة.
عناصر السيراميك
مع كل الأكواب والأواني الفخارية والفخارية والأطباق والأوعية وأواني الزهور والقطع الزخرفية وغيرها من الأشياء الرائعة التي يمكنك الحصول عليها (سواء كانت جديدة تمامًا أو مستعملة)، فمن المحتمل أنك نفدت مساحة لعرض جميع السيراميك في منزلك. وفي الوقت نفسه، قد تكون هذه الأشياء ثمينة للغاية بحيث لا يمكنك التخلي عنها، خاصة إذا كانت ذات قيمة وتخطط لبيعها أو التنازل عنها في يوم ما. إذا كان لديك الكثير من السيراميك ولكن ليس لديك مساحة عرض كافية، رالعلية هي منطقة آمنة لتخزينها. وذلك لأن السيراميك منيع للعفن الفطري ويمكنه عادةً تحمل التغيرات في درجات الحرارة.
ادوات رياضية
مع كل موسم، تأتي المهمة الصعبة المتمثلة في تبديل المعدات الرياضية. كل هذه الأشياء تشغل مساحة كبيرة، لذا انسَ الاحتفاظ بها في الردهة أو حتى في المرآب. فكرات القدم، ومضارب التنس، وقفازات الكرة اللينة، ومرابط البيسبول، وألواح التزلج، وعصي اللاكروس، وشبكات كرة القدم كلها متينة للغاية، لذلك ستبقى هذه المعدات في العلية. قم بتخزين هذه العناصر في العلية خلال غير موسمها أو إذا كنت تحتفظ بالعناصر التي قد يتم تسليمها إلى أفراد الأسرة الأصغر سنًا. حتى عندما تنضج جميع العناصر، فمن المرجح أن يبقى بعضها ذا قيمة عاطفية أيضًا.
مستلزمات التخييم
تتمتع لوازم التخييم بنفس القدر من المتانة، والتي تم تصنيعها لتكون قوية، نظرًا لاستخدامها في الهواء الطلق. يتم إنتاج العديد من العناصر بمواد مقاومة للطقس ومتينة، مثل صفائح البولي يوريثين البلاستيكية الحرارية الموجودة في حقائب الظهر أو النايلون المقاوم للتمزق الموجود غالبًا في الخيام. لذلك، لهذه الأسباب وحدها، عادة ما تكون معدات التخييم آمنة للتخزين في العلية. بالإضافة إلى الخيام وحقائب الظهر، سيكون من المناسب أيضًا تخزين أكياس النوم وكراسي المخيمات والفوانيس، حيث يتم تفريغ الأخيرة من أي وقود أو إزالة البطاريات. قد ترغب في وضع هذه العناصر الصغيرة في صناديق بلاستيكية عليها علامات بحيث يسهل العثور عليها وتتمتع بحماية إضافية.
العناصر المعدنية
عندما لا يكون المرآب أو السقيفة كبيرًا بما يكفي، فهذه هي العلية. إنه مكان رائع لأي شيء مصنوع من المعدن، والذي يمكن أن يشمل عناصر مثل الأدوات والمصابيح الصناعية والسلالم والعربات واللوازم المكتبية القديمة. ما لم يكن هناك تسرب أو رطوبة يمكن أن تسبب الصدأ، فإن الأشياء المصنوعة من المعدن ستكون قوية بما يكفي لتحمل المشاكل الشائعة الأخرى في تخزين العلية. هذا هو السبب وراء رؤية الرفوف المعدنية المستخدمة في العلية. هذه المادة بشكل عام مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة والكميات المحدودة من الرطوبة التي توجد أحيانًا في تلك البيئة.
صياغة المنتجات
طالما أنك تستخدم الصناديق البلاستيكية لحفظ أغراضك، فمن الآمن بشكل عام تخزين لوازم الحرف اليدوية في العلية. فقط تأكد من تجنب الورق، سواء كان يستخدم في الحرف اليدوية أو غيرها من المنتجات. تشمل لوازم الصناعة التي يمكن الاحتفاظ بها في العلية الخيوط والخيوط والإبر والأزرار والخطافات وفرش الطلاء. هذه قائمة قصيرة. مرة أخرى، لا ترغب في الاحتفاظ بأي شيء قابل للاشتعال في العلية، مثل زيت التربنتين وأنواع معينة من الطلاء والشريط، أو المنتجات التي يمكن أن تذوب، بما في ذلك الشمع وأقلام التلوين والخرز البلاستيكي للإذابة.
ألعاب بلاستيكية
أنت تعلم بالفعل أن الصناديق البلاستيكية هي وسيلة جيدة لحماية الممتلكات الموجودة في العلية، ليس فقط من الحرارة والبرودة ولكن أيضًا من الغبار والفئران والحشرات. وفي هذا السياق، تعد العلية أيضًا موطنًا سليمًا للأشياء الأخرى المصنوعة من البلاستيك، وخاصة الألعاب. سنة بعد سنة ولحظة بعد لحظة، يكبر الأطفال عن اللعب. لكنهم على الأرجح سيرغبون في الاحتفاظ ببعضها كتذكارات لفترة طويلة بعد رميها جانبًا. تعتبر العلية مكانًا رائعًا للاحتفاظ بها، سواء كان سيتم الاحتفاظ بها أو نقلها إلى الآخرين.