أكبر المشاهير الذين تم إقصاؤهم من حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم 2024 تكريمًا لذكراهم

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز إيمي الـ76 في 15 سبتمبر 2024. وكما حدث في الأعوام السابقة، منحت الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز. وأدلى أعضاء المنظمة بأصواتهم في إطار تخصصاتهم – حيث يصوت الكتاب للكتاب، والمخرجين للمخرجين، والممثلين للممثلين، وما إلى ذلك. وكان بعض الفائزين الكبار في حفل عام 2024 من عروض مثل “The Bear” و”Fargo” و”Baby Reindeer”.
كما اتبع الحفل السنوي التقاليد وشمل فقرة “In Memoriam” لتكريم بعض خسائر العام منذ حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين في يناير، ومثل السنوات الماضية، كان هناك عدد قليل من المشاهير الذين تم تجاهلهم. ومن الجدير بالذكر، الممثلة “The Shining” شيلي دوفال، التي توفيت بسبب مضاعفات مرض السكري عن عمر يناهز 75 عامًا في يوليو. كما تم تجاهل جو فلاهيرتي، وهو خريج SCTV الذي شارك في مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الشهيرة التي يعود تاريخها إلى أواخر السبعينيات. توفي في أبريل.
لقد تجاهل هذا الجزء المشاهير من قبل
لا يوجد سوى قدر محدود من الوقت الذي يمكن تخصيصه لفقرة In Memoriam، لذا فليس من المستغرب أن يكون هناك بعض التجاهل. في الواقع، تم استبعاد العديد من المشاهير من الفقرة في السنوات السابقة. استبعد حفل توزيع جوائز Emmys الخامس والسبعين في يناير 2024 الممثل Ray Stevenson من فيلم “Ahsoka”، والممثلة Raquel Welch من فيلم “Fantastic Voyage”، ومقدم البرامج الحوارية Jerry Springer. في العام السابق، لم يذكر الحفل نجوم “Beverly Hills, 90210” Denise Dowse وPat Carroll وJoe E. Tata، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي Norm Macdonald والممثل المميز Philip Baker Hall. كما تم حذف المغنية والممثلة Olivia Newton-John – ولكن تم إدراجها على موقع Emmys In Memoriam.
ولقد أشار مسئولو الترفيه إلى القيود الزمنية للدفاع عن مثل هذه التجاهلات. فقد صرح أحد أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الذي شارك في عملية اتخاذ القرار بشأن فقرة “في ذكرى” جوائز الأوسكار لمجلة فانيتي فير بأن هذه العملية الشاقة قد تستغرق ساعات. وقال: “إن الأمر كله يتعلق بالمكانة. ومن المستحيل أن نكون منصفين. فأنت تحاول كل عام إضافة عدد معين من المحررين والمديرين الفنيين. والأمر يتعلق بشهرة الشخص في مجاله، ولا ينبغي لك أن تقتصر على نجوم السينما أو المخرجين الكبار”.
تكريمات وأداء 2024
إذن، من الذي وصل إلى القائمة النهائية لحفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم السادس والسبعين؟ مذيعة البرامج الحوارية الدكتورة روث ويستهايمر، والممثل دونالد ساذرلاند بطل فيلم “غزو لصوص الأجساد”، والمنتج ومقدم البرامج الحوارية فيل دوناهو، والشخصية التلفزيونية ريتشارد سيمونز، والممثل الكوميدي ريتشارد لويس، وغيرهم.
كما تضمن المقطع أداء أغنية “أنا لست بخير” للمغني الأمريكي جيلي رول، الذي تحول إلى مغني ريفي، والتي تناولت تجاربه مع مشاكل الصحة العقلية، مثل الإدمان. عندما تم الإعلان عن فيلمه، أعطى مدير الموسيقى ريكي ماينور للجمهور لمحة عما يمكن توقعه. قال لمجلة فاريتي: “أعتقد أن قراره بشأن الأغنية المحددة التي سيقدمها سيؤثر على الجميع”. “أبكي في كل مرة أسمعها. على الجميع في المنزل التأكد من وجود الكثير من المناديل الورقية حولهم”. قال جيلي رول لمجلة بيلبورد عن الأغنية: “(إنها) موسيقى حقيقية لأشخاص حقيقيين يعانون من مشاكل حقيقية. هذا الصراع هو شيء يتطرق إليه الكثير من موسيقاي. إنه شيء أكون صادقًا بشأنه مع حياتي الخاصة وشيء لأي شخص يمر بذلك”.
أخذ جيلي رول بعض الوقت بعيدًا عن جولته “Beautifully Broken” من أجل الأداء. أثناء نشأته، كان يدخل السجن ويخرج منه من سن 16 إلى 24 عامًا، عندما جلس آخر مرة خلف القضبان. تشتهر موسيقاه برسالتها الصادقة والإيجابية حول النهوض من الظروف المروعة. قال لمجلة بيلبورد: “أريد أن أكون دليلاً للأمل ليعرف الناس أن الخاسرين يمكنهم الفوز”. “أن ما كنت عليه ليس هو ما أنت عليه الآن”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكلات الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
إذا كنت أنت أو شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، يرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة HOME إلى الرقم 741741، اتصل بـ التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العقلية.