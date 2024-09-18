أكبر المشاهير الذين تم إقصاؤهم من حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم 2024 تكريمًا لذكراهم

إذن، من الذي وصل إلى القائمة النهائية لحفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم السادس والسبعين؟ مذيعة البرامج الحوارية الدكتورة روث ويستهايمر، والممثل دونالد ساذرلاند بطل فيلم “غزو لصوص الأجساد”، والمنتج ومقدم البرامج الحوارية فيل دوناهو، والشخصية التلفزيونية ريتشارد سيمونز، والممثل الكوميدي ريتشارد لويس، وغيرهم.

كما تضمن المقطع أداء أغنية “أنا لست بخير” للمغني الأمريكي جيلي رول، الذي تحول إلى مغني ريفي، والتي تناولت تجاربه مع مشاكل الصحة العقلية، مثل الإدمان. عندما تم الإعلان عن فيلمه، أعطى مدير الموسيقى ريكي ماينور للجمهور لمحة عما يمكن توقعه. قال لمجلة فاريتي: “أعتقد أن قراره بشأن الأغنية المحددة التي سيقدمها سيؤثر على الجميع”. “أبكي في كل مرة أسمعها. على الجميع في المنزل التأكد من وجود الكثير من المناديل الورقية حولهم”. قال جيلي رول لمجلة بيلبورد عن الأغنية: “(إنها) موسيقى حقيقية لأشخاص حقيقيين يعانون من مشاكل حقيقية. هذا الصراع هو شيء يتطرق إليه الكثير من موسيقاي. إنه شيء أكون صادقًا بشأنه مع حياتي الخاصة وشيء لأي شخص يمر بذلك”.

أخذ جيلي رول بعض الوقت بعيدًا عن جولته “Beautifully Broken” من أجل الأداء. أثناء نشأته، كان يدخل السجن ويخرج منه من سن 16 إلى 24 عامًا، عندما جلس آخر مرة خلف القضبان. تشتهر موسيقاه برسالتها الصادقة والإيجابية حول النهوض من الظروف المروعة. قال لمجلة بيلبورد: “أريد أن أكون دليلاً للأمل ليعرف الناس أن الخاسرين يمكنهم الفوز”. “أن ما كنت عليه ليس هو ما أنت عليه الآن”.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة بشأن مشكلات الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة العقلية على الرقم 1-800-662-HELP (4357).

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، يرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة HOME إلى الرقم 741741، اتصل بـ التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العقلية.