أكبر مشكلة قد تحدث عند زراعة نباتات النجم المشتعل

نباتات النجم المشتعل (Liatris spp.) هي نباتات معمرة رائعة موطنها الأصلي أمريكا الشمالية وجزر البهاما. يمكن زراعتها في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، وهي إضافة ممتازة إلى الأكواخ والفراشات والقطع والمروج والحدائق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأنواع الجميلة من النجوم المتوهجة التي ستحبها الطيور الطنانة في حديقتك. يمكن أن يصل ارتفاع سيقان الزهور الرائعة إلى 5 أقدام، مما يعني أنها سترتفع فوق النباتات الأخرى لتكوين عرض مذهل بشكل عام. ولكن هناك مشكلة رئيسية واحدة يجب أن تكون على دراية بها عند زراعة هذه النباتات الجذابة في حديقتك لضمان ازدهارها. تحتاج نباتات النجمة المشتعلة إلى تربة جيدة التصريف، وسوف تتعفن إذا سمح لجذورها ولمباتها تحت الأرض أو الديدان أو الجذور بالبقاء في التربة الرطبة خلال فصل الشتاء.
لتجنب هذه المشكلة، تحتاج إلى اختيار موقع الزراعة الخاص بك بعناية للتأكد من وجود الكثير من الصرف وليس هناك أي فرصة على الإطلاق لبقاء التربة رطبة لأي فترة من الوقت. بصرف النظر عن الرطوبة الزائدة التي تفسد نباتاتك من تحت الأرض، فإنها ستتسبب أيضًا في سقوط سيقان الزهرة الطويلة. نظرًا لأن هذه النباتات تتكيف تمامًا مع التربة الفقيرة وظروف الجفاف، يجب أن تدرك أن الإفراط في التربة الغنية بالمغذيات أو استخدام الكثير من الأسمدة سيؤدي أيضًا إلى سقوط أشواك الزهرة.
كيفية تجنب المشاكل عند زراعة النباتات النجمية المشتعلة
النجم المشتعل هو واحد من العديد من النباتات المزهرة الرائعة التي ستجذب طيور الحسون إلى حديقتك في وقت قصير، لذا لا تثبط عزيمتك من زراعتها. يمكنك أيضًا صنع بذور الطيور الخاصة بك عن طريق زراعة هذه النباتات الجميلة في حديقتك. إذا كانت لديك تربة رملية، فيجب أن توفر ظروف نمو مثالية للنباتات النجمية المشتعلة لأن الصرف سيكون جيدًا. ومع ذلك، أنت بحاجة إلى التأكد من حصول النباتات على رطوبة كافية، خاصة في موسم النمو الأول، للسماح لها بإنشاء نظام جذر قوي. عند زراعتها تجاريًا لصناعة الزهور المقطوفة، تُزرع هذه النباتات بشكل شائع في أسِرَّة مرتفعة لتسهيل التصريف الممتاز. على الرغم من أن هذا قد لا يكون عمليًا إذا كنت تزرعها في مرج أو حديقة منزلية، إلا أنه يمكنك زراعتها في أكوام مرتفعة بدلًا من ذلك لتشجيع الصرف الأفضل.
إذا كنت تقوم بالبستنة على منحدر، فزرع نجومك المتوهجة بالقرب من قمة المنحدر بدلًا من الأسفل حتى يتسنى لأي مياه زائدة أن تتسرب بسهولة ولا تستقر حول قاعدة النباتات. إذا فشلت كل الطرق الأخرى، يمكنك دائمًا زراعة نبات اللياتريس في حاويات ذات فتحات تصريف جيدة ووضعها بين النباتات الأخرى في حديقتك المعمرة. فقط تذكر أن النباتات المزروعة في الحاويات ستحتاج إلى بعض الأسمدة الإضافية، لكن تأكد من عدم الإفراط في تغذية نباتاتك النجمية عن طريق اختيار سماد متوازن واتباع الجرعات الموصى بها على العبوة.