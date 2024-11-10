أكبر مشكلة قد تحدث عند زراعة نباتات النجم المشتعل

نباتات النجم المشتعل (Liatris spp.) هي نباتات معمرة رائعة موطنها الأصلي أمريكا الشمالية وجزر البهاما. يمكن زراعتها في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، وهي إضافة ممتازة إلى الأكواخ والفراشات والقطع والمروج والحدائق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأنواع الجميلة من النجوم المتوهجة التي ستحبها الطيور الطنانة في حديقتك. يمكن أن يصل ارتفاع سيقان الزهور الرائعة إلى 5 أقدام، مما يعني أنها سترتفع فوق النباتات الأخرى لتكوين عرض مذهل بشكل عام. ولكن هناك مشكلة رئيسية واحدة يجب أن تكون على دراية بها عند زراعة هذه النباتات الجذابة في حديقتك لضمان ازدهارها. تحتاج نباتات النجمة المشتعلة إلى تربة جيدة التصريف، وسوف تتعفن إذا سمح لجذورها ولمباتها تحت الأرض أو الديدان أو الجذور بالبقاء في التربة الرطبة خلال فصل الشتاء.

لتجنب هذه المشكلة، تحتاج إلى اختيار موقع الزراعة الخاص بك بعناية للتأكد من وجود الكثير من الصرف وليس هناك أي فرصة على الإطلاق لبقاء التربة رطبة لأي فترة من الوقت. بصرف النظر عن الرطوبة الزائدة التي تفسد نباتاتك من تحت الأرض، فإنها ستتسبب أيضًا في سقوط سيقان الزهرة الطويلة. نظرًا لأن هذه النباتات تتكيف تمامًا مع التربة الفقيرة وظروف الجفاف، يجب أن تدرك أن الإفراط في التربة الغنية بالمغذيات أو استخدام الكثير من الأسمدة سيؤدي أيضًا إلى سقوط أشواك الزهرة.