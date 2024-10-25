أكثر اللحظات التي لا تنسى، اللاعبين في تقاليد بطولة يانكيز-دودجرز العالمية

خمسة أعظم سلسلة يانكيز/دودجرز العالمية

1. 1947: يانكيز 4، دودجرز 3

2. 1955: دودجرز 4، يانكيز 3

3. 1956: يانكيز 4، دودجرز 3

4. 1952: يانكيز 4، دودجرز 3

5. 1981: دودجرز 4، يانكيز 2

أعظم خمس لحظات في بطولة يانكيز/دودجرز العالمية

1. دون لارسن يلقي لعبة مثالية، اللعبة 5، 1956

2. ريجي جاكسون يضرب ثلاثة زملاء، اللعبة 6، 1977

3. آل جيونفريدو يسرق جو ديماجيو، اللعبة 6، 1947

4. جاكي روبنسون يسرق المنزل، اللعبة الأولى، 1955

5. ساندي كوفاكس تضرب 15 نقطة في المباراة الأولى عام 1963

خمسة أبطال مجهولين من سلسلة يانكيز/دودجرز العالمية

1. صيد بيلي مارتن بأعلى الحذاء، اللعبة السابعة، 1952

2. هوميروس تومي هنريتش، اللعبة الأولى، 1949

3. صيد ساندي أموروس، المباراة السابعة، 1955

4. ثنائية كوكي لافاجيتو، اللعبة الرابعة، 1947

5. متوسط ​​براين دويل .438/.938 أوبس، 1978

خمس لحظات مؤسفة في بطولة يانكيز/دودجرز العالمية

1. كرة ميكي أوين المارة، اللعبة الرابعة، 1941

2. معركة جورج ستاينبرينر في المصعد، 1981

3. أخطأ جو بيبيتون في التعامل مع رمية كليتي بوير، اللعبة الرابعة، 1963

4. جيل هودجز حصل على صفر مقابل 21 عام 1952

5. بوب ليمون يزيل تومي جون في الشوط الرابع، المباراة السادسة، 1981

النجوم الخمسة الذين تألقوا في بطولة يانكيز/دودجرز العالمية.

1. ديوك سنايدر: 6 سلاسل، 11 HR، 26 RBI، .945 OPS

2. ميكي مانتل: 5 سلاسل، 9 حواجز، 16 RBI

3. ريجي جاكسون: 3 سلاسل، 8 HR، 17 RBI، .400 AVG

4. يوغي بيرا: 7 سلاسل، 8 HR، 22 RBI، .286 AVG

5. بيلي مارتن: 4 سلاسل، 4 HR، .333 متوسط