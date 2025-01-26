ألكساندر زفيريف قد تعثر على مزاعم الإساءة بعد خسارة أستراليا النهائية المفتوحة

لم يتردد المشجعون المفتوحون الأستراليون في ثقب ألكساندر زفيريف أثناء انخفاضه.

بعد أن تجاوزه جانيك سينير 6-3 ، 7-6 (4) ، 6-3 في نهائي الفردي للرجال ليلة السبت لمنح العالم رقم 1 انتصار متتالي في ملبورن ، اتصل المشجعون بزفيرفيف ل ماضيه المظلم ، الذي يشير إلى اثنين من صديقته السابقة للاعب الألماني الذين اتهموه بالإساءة المنزلية.

بينما كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يستعد لإلقاء خطاب الوصيف بعد أن فقد نهائيه في بطولة جراند سلام الثالثة ، تم استدعاء امرأة من الحشد ، وهي تصرخ “أستراليا تعتقد أولغا وبريندا” ثلاث مرات.

كانت هناك Boos التي تلت ذلك من الحشد ، ولكن تم خلط هتافات اللاعب أيضًا. لم يعالج Zverev الانقطاع الموجز أثناء خطابه.

كان المروحة يشير إلى الشركاء السابقين في زفيريف ، أولغا شاريبوفا وبريندا باتيا ، والآخر هو والدة ابنته ، مايلا.

واصل زفيريف ، اللاعب العالمي رقم 2 ، رفض المزاعم ضده واستقر في قضية ضده من باتيا في يونيو دون أي اعتراف بالذنب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يختبر فيها Zverev أي رد فعل عنيف من المشجعين خلال بطولة كبيرة.

في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي ، قامت صديقة تايلور فريتز الأمريكية مورغان ريدل بعمل العديد من منشورات Instagram حول المباراة بين Beau والألمانية.

كان لدى المؤثر على الإنترنت ينطلق من ذلك منذ مقاطع الفيديو المحذوفة المحيطة بجولة فريتز من 16 فوزًا تميزت بتسميات توضيحية من “عندما يفوز رجلك بالفتيات” و “Cheer Loud Ladies”.

بعد فترة وجيزة ، استعاد ريدل كلماتها.

وقالت: “فيما يتعلق بقصصتي بالأمس … لقد أسقطتها بمجرد أن أدركت سوء الفهم وكيف تم تفجيرها من خلال وسائل الإعلام”. “لم يكونوا عن أي شيء حدث خارج ملعب التنس وليس هناك دماء سيئة بين أي شخص.

عزز Sinner سجل نهائيات Grand Slam 3-0 ، ليصبح الرجل الثامن في العصر المفتوح (ابتداءً من عام 1968) للقيام بذلك.

من ناحية أخرى ، فإن Zverev هو السابع الذي يكون 0-3 ، مضيفًا خسارة يوم السبت إلى أوجه القصور المفتوحة في الولايات المتحدة لعام 2020 و 2024 الفرنسية المفتوحة.

بعد المباراة ، اعترف الألماني بأنه لا يعرف ما إذا كان سيكون قادرًا على الحصول على الكأس في المركز الأول.

“نحن نحاول القيام بكل العمل الصحيح” ، قال زفيرفيف. “أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية.”

أولاً وقبل كل شيء ، تمتص الوقوف بجانب هذا الشيء وعدم القدرة على لمسه. سأكون صادقا ، “تابع. “تهانينا لجانيك ، أنت أكثر من تستحقه ، أنت أفضل لاعب في العالم إلى حد بعيد. كنت آمل أن أكون أكثر تنافسية اليوم ولكنك جيد جدًا. الأمر بسيط مثل ذلك. أعتقد حقًا أن لدي فرصة ، لكنني هنا. لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من رفع هذا الكأس ، لكنني سأستمر في العودة ، وسأواصل المحاولة ، وسأراك العام المقبل. “

لم يكن هناك سوى لحظة واحدة بارزة في المباراة التي أعطت القليل من الأمل إلى Zverev ، قادمة عندما كان نقطتين من الفوز بالمجموعة الثانية.

كان يقود ، 5-4 ، وكان Love-30 على خدمة Sinner ، على استعداد لكسر الإيطالية.

ومع ذلك ، تم الحصول على نقطة استراحة ولا نقطة محددة واستمر الخاطئ في الفوز بالنقاط الأربع التالية وأخذت في نهاية المطاف الكاسحة.

كان النهائي هو الأول بين اللاعبين رقم 1 ورقم 2 منذ عام 2019 عندما هزم Novak Djokovic رقم 1 رافائيل نادال ، الذي كان أيضًا في مجموعات متتالية.