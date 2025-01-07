ألوان الستائر التي تكمل الجدران الرمادية بشكل جميل

يعد اللون الرمادي الهادئ أحد أفضل ألوان الطلاء المحايدة لمنزل مريح. على الرغم من أنه ليس ترابيًا مثل اللون البني أو البيج، إلا أن معظمنا يعتبر اللون الرمادي لونًا محايدًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن يبدو كل لون رائعًا على الجدران الرمادية عندما تقررين اختيار ألوان الستائر، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح إلى حد ما، ولكن هناك بعض الألوان التي تبرز من بين الألوان الأخرى وسوف تتناسب بشكل جيد مع هذا الظل الكلاسيكي. من بين ألوان الستائر العديدة التي تكمل اللون الرمادي، قمنا بتصفية القائمة وصولاً إلى بعض الألوان الكلاسيكية التي من المؤكد أنها ستثير إعجابك. أمثلة مثل الأصفر والأخضر والوردي والأرجواني في كل من الألوان والأنماط الصلبة ستوفر لك إمكانيات لا حصر لها.

إذا كنت لا تعرف كيفية معرفة ما إذا كان لون الحائط الخاص بك دافئًا أم باردًا، فقم بإلقاء نظرة فاحصة على الصبغة. إذا كان اللون يحتوي على لمحات من اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي، فهو رمادي دافئ. النغمات الزرقاء أو الخضراء تجعله لونًا رائعًا. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون ألوان ستائرك دافئة إذا كانت جدرانك رمادية دافئة، وباردة إذا كانت الجدران أكثر برودة. سيساعد هذا كل شيء على أن يبدو أكثر تماسكًا ويخلق إحساسًا بالتدفق في جميع أنحاء المساحة.