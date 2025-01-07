ألوان الستائر التي تكمل الجدران الرمادية بشكل جميل

يعد اللون الرمادي الهادئ أحد أفضل ألوان الطلاء المحايدة لمنزل مريح. على الرغم من أنه ليس ترابيًا مثل اللون البني أو البيج، إلا أن معظمنا يعتبر اللون الرمادي لونًا محايدًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن يبدو كل لون رائعًا على الجدران الرمادية عندما تقررين اختيار ألوان الستائر، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح إلى حد ما، ولكن هناك بعض الألوان التي تبرز من بين الألوان الأخرى وسوف تتناسب بشكل جيد مع هذا الظل الكلاسيكي. من بين ألوان الستائر العديدة التي تكمل اللون الرمادي، قمنا بتصفية القائمة وصولاً إلى بعض الألوان الكلاسيكية التي من المؤكد أنها ستثير إعجابك. أمثلة مثل الأصفر والأخضر والوردي والأرجواني في كل من الألوان والأنماط الصلبة ستوفر لك إمكانيات لا حصر لها.
إذا كنت لا تعرف كيفية معرفة ما إذا كان لون الحائط الخاص بك دافئًا أم باردًا، فقم بإلقاء نظرة فاحصة على الصبغة. إذا كان اللون يحتوي على لمحات من اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي، فهو رمادي دافئ. النغمات الزرقاء أو الخضراء تجعله لونًا رائعًا. للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون ألوان ستائرك دافئة إذا كانت جدرانك رمادية دافئة، وباردة إذا كانت الجدران أكثر برودة. سيساعد هذا كل شيء على أن يبدو أكثر تماسكًا ويخلق إحساسًا بالتدفق في جميع أنحاء المساحة.
تدرجات اللون الأخضر
تعكس العديد من أسماء النغمات الخضراء شيئًا خلقته الطبيعة: الغابة والزيتون والعشب والزمرد والليمون. تمامًا مثلما نراها تنبت في الحدائق أو معروضة في ممر المنتجات، يمكن أن يكون اللون الأخضر مهدئًا تمامًا. للحصول على معالجة نافذة خضراء رائعة، تحقق من ستائر Nicetown Blackout Sage Green التي تساعد على حجب الضوء ودرجات الحرارة غير المرغوب فيها. يمكن لهذه المجموعة من الألواح الشفافة الأنيقة المريحة باللون الأخضر الصياد أن تضفي أيضًا القليل من التألق الأثيري على ديكورك وسوف تمتزج بشكل جيد مع الألوان الرمادية التي تتميز بمسحة أكثر دفئًا.
أصفر مبهج
لا تحزن أبدًا، فظلال اللون الأصفر تتألق على خلفية رمادية مثل الشمس التي تشرق بعد عاصفة ممطرة. على الرغم من دلالات اللون الأصفر الدافئة، هناك ألوان صفراء باردة ودافئة. سواء اخترت اللون الأصفر الغني أو الباهت، تأكد من اختيار اللون الذي يتناسب مع لون جدرانك. إذا كنت قد وضعت عينك على مجموعة جريئة من الألوان، فإن ستائر التعتيم الصفراء Dualife هذه تقع في الطرف الأكثر برودة من الطيف، بينما تتوهج ستائر التعتيم الحرارية DriftAway Amelia المنقوشة بالدفء.
البلوز لجميع المزاج
البحرية أو الكوبالت أو السماء أو اللون الأزرق الفاتح كلها تتناسب بشكل جيد مع الجدران الرمادية. يضيف اللون الأزرق لمسة من الهدوء إلى مساحتك الخاصة، مما يجعل مجموعة الستائر الممتدة من السقف إلى الأرض في أحد هذه الظلال عنصرًا مهدئًا للغرف التي تسترخي فيها. وفي الطرف الأكثر دقة من الطيف، فإن ستائر Pitalk Light Blue هي اللون من سماء الشتاء وهي طويلة بما يكفي لتتجمع بشكل كبير على الأرض. للحصول على نفس القدر من الدراما ولكن بمظهر مختلف تمامًا، تحقق من ستائر التعتيم ذات التصميم الدقيق من BGment باللون الأزرق الداكن.
اللون الوردي المثالي
اللون الوردي المغبر، الشاحب، الغني، الداكن، وحتى اللون الوردي الفلوريسنت يلعب بشكل جميل مع اللون الرمادي ويعد من أفضل ألوان ستائر غرفة النوم. يتميز التباين بين الجدران ذات اللون الرمادي الداكن مع مجموعة من الألواح ذات الألوان الخمرة الغشائية بالكثير من الجاذبية البصرية ويمكن أن يساعد في إضفاء بعض الراحة على مساحتك. إذا كنت تبحث عن المزيد من الدراما، يمكنك أيضًا قلب عمق اللون بجدران رمادية باهتة ووميض من اللون الوردي الساخن الذي توفره ستائر النوافذ المخملية بلبل. هناك الكثير من الظلال للاختيار من بينها، لذلك لن تجد صعوبة في العثور على ستائر وردية تكمل جدرانك الرمادية.
البرتقالي هو اللون الوردي الجديد
على غرار الستائر الصفراء والبرتقالية، تضيء الغرفة مثل أشعة الشمس. لا يمكن لأحد أن يسمي غرفة ذات جدران رمادية كئيبة مع ستائر باللون البرتقالي الكلاسيكي. لا يجب أن يكون اليقطين مجرد هوس في شهر أكتوبر مع ستائر التعتيم الحرارية ذات اللون البرتقالي النابض بالحياة من دونرين. إذا كان هذا اللون مشبعًا بعض الشيء بالنسبة لك، فلا تقلق، فالبرتقال يمكن أن يكون لينًا أيضًا. يضيف الزعفران العميق أو الصدأ الدفء دون صدمة للعينين. تتميز ستائر Wazzio Burnt Orange الشفافة هذه بظل أغمق، لكن النمط المزركش يضيف طبقة من النسيج بينما يسمح بدخول الكثير من الضوء.
رقعة أرجوانية
نظرًا لأن اللون الأرجواني عبارة عن مزيج من اللون الأزرق والأحمر، فمن السهل العثور على لون ستارة يكمل الجدران الرمادية الدافئة والباردة. أضف بعض اللون الأبيض أو أي ظل آخر، وستحصل على عناصر لوحة ألوان معقدة ولكن كلاسيكية. تسمح ستائر Ufurty Willow Leaf باللون الأرجواني الفاتح بدخول الكثير من الضوء، بينما يضيف نمطها الرقيق الاهتمام والملمس إلى جدرانك. إذا كنت تبحث عن درجة أكثر دفئًا لتتناسب مع اللون الرمادي البني، فإن شيئًا مثل ستائر Yurihome Pom Pom Velvet ستضفي الراحة على مساحتك مع لون ميرلوت الغني.
ظلال من اللون الرمادي
قد تعتقد أن تزيين غرفة ذات جدران رمادية بستائر رمادية سيكون أمرًا لطيفًا، ولكن غمر الألوان هو اتجاه للرسم يمكن أن يعزز هدوء منزلك. جرب اللون الرمادي الذي يتناسب مع لون الجدار للاستمتاع بظاهرة الديكور الجديدة هذه. إذا كانت المساحة الرمادية الصلبة تشبه إلى حد كبير يومًا شتويًا في سياتل، فجرب ستارة باللون الرمادي الذي يتناقض تمامًا مع ظل الحائط الخاص بك، إما مطابقة الستائر الفاتحة مع الجدران الداكنة، أو العكس. انتهي من اللمسات القليلة بألوان زاهية لمزيد من التباين والاهتمام.