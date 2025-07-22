أليكس العظم

سان فرانسيسكو – توفي أرنب العلاج المحبوب يدعى أليكس The Great ، الذي قدم الضربات والراحة من Ballparks إلى NBA Arenas والمطارات وأسواق المزارعين وحتى صيد البيض في عيد الفصح وسباقات NASCAR. كان 4.

وقال أليكس إن أليكس عملاق فليمنكي مرن كان أكبر من الحياة في كل من الحجم والروح ، عانى أليكس من مضاعفات من علاج السرطان وتوفي في وقت مبكر من يوم الاثنين. كان الأرنب قد خضع لرعاية في مستشفى جامعة كاليفورنيا البيطري الشهير في الأيام الأخيرة.

ظهر أليكس في 4 يونيو وهو يرتدي قبعة توقيعه لمادة بادريس في أوراكل بارك. في عمر 4 أشهر ، حضر أول مباراة له عمالقة في أبريل 2021 – يُعتقد أنه أول أرنب في المدرجات في ملعب الملعب المائي.

كان يحب ارتداء علاقات القوس وركوب سيارته التي تسيطر عليها عن بُعد ، والتي قام بها أليكس في نوفمبر 2021 بعد ظهورها في دوري أريزونا في ملعب سكوتسديل ، حيث رأى صيد الأمواج الآن لوغان أوهوب باعتباره احتمالًا متوقعًا.

أنقذ أصحاب Kei Kato و Josh Row أليكس من مسلخ – ولكن ، في الحقيقة ، كان الأرنب هو الذي أنقذهم. أخذوا أليكس في جميع رحلاتهم وقضى ساعات في مطار سان فرانسيسكو الدولي مع صديق ذهبي مسترد يقدم للمسافرين الدعم العاطفي.

قال كاتو عبر رسالة نصية الاثنين: “لقد أنقذنا وأنقذ الكثير من الناس”. “جميع القصص التي يشاركها الناس ساحقة للغاية.”

توقف المشجعون في رهبة عندما رأوا أليكس العظيم أينما ذهب ، وغالبًا ما فوجئ بحجمه ويتوقون دائمًا إلى التقاط صورة أو صورة شخصية. كان Kato و Row مسرورًا بمشاركته مع العالم لأن أليكس أحضرهم الكثير من الحب والفرح وأرادوا نشر ذلك على أي شخص قد يحتاج إلى مصعد أو ابتسامة. أو توفير فرصة للحيوانات الأليفة من الفراء البرتقالي الناعم أو إعطائه عناق.

وقال لاري باير ، الرئيس التنفيذي لشركة Giants في رسالة نصية: “نتذكره جيدًا لزياراته المتكررة للملعب”. “نتذكر الراحة التي أحضرها أولئك الذين أحبوه والفرح الذي أحضره الكثير.”

فقدت كاتو مطعمها الجعة خلال الوباء وتبني أليكس قدمها لغرض جديد. لقد ساعد كاتو في التعامل مع القلق والضغط المتمثل في عدم وجود مصدر دخل رئيسي لها والوفاء بأعمالها.

“لقد فقدت كل شيء بسبب Covid ، لذلك لقد شعرت بالتوتر كثيرًا ،” قال كاتو في الملعب في ليلة الربيع في عام 2021. “نحن ندعم محليًا. لقد كنت محليًا. إنه مدرب جيدًا أيضًا.”

عندما أصبح أليكس ناجحًا على الشاشة الكبيرة ، ذهب دانييل كوريش سريع التفكير من موظفي العلاقات الإعلامية في مارلينز للعثور على الأرنب في الشوط السابع لتقديم بعض معدات ميامي.

بعد أقل من شهر ، في مايو 2021 ، ظهر أليكس في لعبة Suns-Warriors في مركز تشيس. بالطبع ، أحبوه هناك أيضًا. كما أنه يطفو على السطح خارج الساحة في مدينة Thrive City بين الحين والآخر لتحية المشجعين قبل المباريات.

كتب كاتو ورو على وسائل التواصل الاجتماعي لأليكس: “دع أسطورةه تستمر”.