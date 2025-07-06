أندريه روبلف ضد كارلوس ألكاراز يختار ، أفضل الرهانات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



كارلوس الكاراز هو حتى الجولة 16 في ويمبلدون ، لكن طريقه إلى الجولة الرابعة كان مهزوماً بشكل مدهش.

بدأ بطل الدفاع مرتين بطولته مع فابيو فونييني ، كما أسقط مجموعة إلى جان لينارد في الجولة الثالثة.

في النهاية ، مر Alcaraz ، لذا فهي ليست صفقة ضخمة ، لكنها تجعلك تتساءل عما إذا كان لديه أفضل شكل له بينما نلقي على المراحل الأخيرة من البطولة.

ربما تتسرب بعض الانحرافات خارج الملعب إلى لعبته.

ومع ذلك ، لا يزال الكاراز هو المفضل للفوز في ويمبلدون وهو مفضل -200 مفضل لهزيمة العالم رقم 14 أندريه روبليف يوم الأحد.

ويمبلدون: معاينة ألكاراز مقابل روبوف

لفترة طويلة ، كان Rublev أحد أكثر اللاعبين اتساقًا في جولة ATP. يمكنك ضبط ساعتك له. كان العالم السابق رقم 5 سيغزو من كان من المفترض أن يفوز عليه ، لكن كان لديه دائمًا مشاكل في رفع مستوىه في اللحظات الكبيرة.

لقد كان Rublev 10 دور الثمانية Grand Slam لكنه 0-10 في تلك المباريات.

يمتلك الروسي اثنين من الماجستير 1000 على عباءة ، لكن الأمر استغرق بعض الوقت للتغلب على هذا الحدبة أيضًا.

ومع ذلك ، أنهى Rublev 2020-24 في المرتبة الأولى.

لكن عام 2025 كان مختلفًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا. لقد تراجع روبلف من أفضل 10 سنوات ، وبدا ليدجره الفوز أكثر من المعتاد.

دخل روبليف ويمبلدون 11-10 فقط في مباراته الـ 21 السابقة ، وكان يخسر للاعبين الذين تحتلوا تحتها.

يبدو أن Rublev قد حقق السفينة قليلاً في ويمبلدون ، لكنه سيحتاج إلى أن يكون خالٍ من العيوب ليحصل على فرصة ضد الكاراز.

احصل على Lowdown على أفضل مواقع وتطبيقات الرهانات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

ويمبلدون: ألكاراز ضد روبليف اختيار

لا يوجد شيء مثير للاهتمام حول سعر Alcaraz في هذه المباراة ، ولكن ما الذي يلتصق به احتمالات Rublev للفوز بالمجموعة الأولى.

لاعب عدواني ذو قوة أمامية قوية ، يعلم Rublev أنه سيتعين عليه أن يكون على القدم الأمامية من البداية لمنح نفسه فرصة في هذه المباراة.

مع ظهور لعبة Alcaraz قليلاً في بعض الأحيان في Wimbledon ، أعتقد أن هناك فرصة لائقة بما فيه الكفاية لأن Roblev يمسك بالإسباني في المجموعة 1.

المسرحية: ROBLEV للفوز بالمجموعة الأولى (+290 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.