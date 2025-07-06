أندريه روبلف ضد كارلوس ألكاراز يختار ، أفضل الرهانات

رياضة
أندريه روبلف ضد كارلوس ألكاراز يختار ، أفضل الرهانات

كارلوس الكاراز هو حتى الجولة 16 في ويمبلدون ، لكن طريقه إلى الجولة الرابعة كان مهزوماً بشكل مدهش.

بدأ بطل الدفاع مرتين بطولته مع فابيو فونييني ، كما أسقط مجموعة إلى جان لينارد في الجولة الثالثة.

في النهاية ، مر Alcaraz ، لذا فهي ليست صفقة ضخمة ، لكنها تجعلك تتساءل عما إذا كان لديه أفضل شكل له بينما نلقي على المراحل الأخيرة من البطولة.

ربما تتسرب بعض الانحرافات خارج الملعب إلى لعبته.

ومع ذلك ، لا يزال الكاراز هو المفضل للفوز في ويمبلدون وهو مفضل -200 مفضل لهزيمة العالم رقم 14 أندريه روبليف يوم الأحد.

ويمبلدون: معاينة ألكاراز مقابل روبوف

لفترة طويلة ، كان Rublev أحد أكثر اللاعبين اتساقًا في جولة ATP. يمكنك ضبط ساعتك له. كان العالم السابق رقم 5 سيغزو من كان من المفترض أن يفوز عليه ، لكن كان لديه دائمًا مشاكل في رفع مستوىه في اللحظات الكبيرة.

لقد كان Rublev 10 دور الثمانية Grand Slam لكنه 0-10 في تلك المباريات.

يمتلك الروسي اثنين من الماجستير 1000 على عباءة ، لكن الأمر استغرق بعض الوقت للتغلب على هذا الحدبة أيضًا.

ومع ذلك ، أنهى Rublev 2020-24 في المرتبة الأولى.

لكن عام 2025 كان مختلفًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا. لقد تراجع روبلف من أفضل 10 سنوات ، وبدا ليدجره الفوز أكثر من المعتاد.

دخل روبليف ويمبلدون 11-10 فقط في مباراته الـ 21 السابقة ، وكان يخسر للاعبين الذين تحتلوا تحتها.

يبدو أن Rublev قد حقق السفينة قليلاً في ويمبلدون ، لكنه سيحتاج إلى أن يكون خالٍ من العيوب ليحصل على فرصة ضد الكاراز.

احصل على Lowdown على أفضل مواقع وتطبيقات الرهانات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

ويمبلدون: ألكاراز ضد روبليف اختيار

لا يوجد شيء مثير للاهتمام حول سعر Alcaraz في هذه المباراة ، ولكن ما الذي يلتصق به احتمالات Rublev للفوز بالمجموعة الأولى.

لاعب عدواني ذو قوة أمامية قوية ، يعلم Rublev أنه سيتعين عليه أن يكون على القدم الأمامية من البداية لمنح نفسه فرصة في هذه المباراة.

مع ظهور لعبة Alcaraz قليلاً في بعض الأحيان في Wimbledon ، أعتقد أن هناك فرصة لائقة بما فيه الكفاية لأن Roblev يمسك بالإسباني في المجموعة 1.

المسرحية: ROBLEV للفوز بالمجموعة الأولى (+290 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية