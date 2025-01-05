أنظمة الري الذاتي للنباتات المنزلية يمكن أن توفر لك الوقت، لكن TikTok يقول إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء

إذا تمكن شخص ما من اختراع طريقة لتحديد متى يحتاج النبات إلى الماء وكمية المياه التي يحتاجها بالضبط، فسيكون مليارديرًا. ولكن بما أنه لا أحد منا يقرأ أفكار النباتات، فلدينا مجموعة واسعة من خيارات الري الذاتي التي يمكن أن تساعد في تقليل مشاكل الري لدينا. لدينا مسامير أو مصابيح سقي بسيطة تتوضع في منتصف التربة، بالإضافة إلى أنظمة ري بالتنقيط عالية التقنية يتم التحكم فيها عن طريق التطبيق. هناك أيضًا حيلة ستبقي جميع نباتاتك الداخلية حية أثناء إجازتك.

هناك خيار آخر وهو المزارعون العصريون الذين يقومون بالسقي الذاتي والذين يفترض أنهم يعتنون بأنفسهم، والذين يستخدمون نظام فتل يسحب الماء من الخزان إلى التربة وجذور النبات. هذه الأنواع من الملحقات متاحة الآن على نطاق واسع، ولكن هل يجب عليك استخدام أوعية زراعية ذاتية السقي؟

إذا سألت مستخدم TikTok، tannertheplanter، فإن إجابته هي استخدامهم بحذر. ويوضح في الفيديو الخاص به أن شكواه ليست من المنتج الفعلي، بل من طريقة تسويق الشركات له. لا ينبغي لأصحاب النباتات أن يقوموا بتخزين المياه بشكل مستمر في الخزان، كما تميل الشركات إلى الإعلان. يؤدي القيام بذلك إلى إبقاء التربة رطبة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تعفن الجذور وظهور الفطريات. يقول: “لقد حصلت على شركة مثل هذه لديها الكثير من المال لتنفقه. وهذا يخلق برنامجًا تسويقيًا رائعًا ويخدع الناس في التفكير بأن رحلة النباتات المنزلية الخاصة بهم ستكون سهلة حقًا، وهم يقومون فقط بإعداد أنفسهم عرضة للفشل.”