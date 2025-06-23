أنواع الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس هو شكل نادر نسبيا من السرطان عندما يتعلق الأمر بالحالات التي يتم تشخيصها سنويًا. ومع ذلك ، يبقى نوعًا مميتًا من السرطان يمثل نسبة عالية من الوفيات السنوية عند مقارنتها بمعدلات التشخيص.
بمعنى آخر ، تريد تجنب سرطان البنكرياس إذا استطعت. وما إذا كنت من المحتمل أن يتم تشخيص إصابتك بسرطان البنكرياس يعتمد على عدد من العوامل. البعض في سيطرتك. تشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن مستخدمي التبغ معرضون لخطر أكبر ، لذلك إذا لم تدخن أبدًا أو تركت باستخدام التبغ ، فقد تخفض مخاطرك. ومع ذلك ، فإن العوامل الأخرى وراثية ، مثل أن يولد ذكرًا بيولوجيًا أو تاريخًا من التهاب البنكرياس. وهناك عامل خطر محتمل آخر لا يمكنك تغييره: نوع دمك.
قد تعرف بالفعل نوع دمك ، والذي من المحتمل أن يكون A أو AB أو B أو O.
أنواع الدم ومخاطر سرطان البنكرياس: ما يقوله البحث
وجدت دراسة أجريت عام 2023 في علم الأوبئة السرطانية ، المؤشرات الحيوية والوقاية ، أن الأفراد الذين لديهم نوع من الدم غير من المحتمل أن يتم تشخيصهم بسرطان البنكرياس. لاحظت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن أولئك الذين لديهم أنواع دم كان لديهم خطر أعلى من أولئك الذين يعانون من أنواع الدم B ، إلا أنه لم يكن من الواضح أي نوع من الدم الذي لا يحمل أعلى خطر للمرض.
لم تكن هذه هي النتائج الأولى لتحديد جسر محتمل بين نوع الدم وسرطان البنكرياس. وصلت دراسة عام 2009 في مجلة المعهد الوطني للسرطان إلى نفس الاستنتاج. بعد تتبع البيانات الصحية لـ 107،503 فردًا على مدار سنوات عديدة ، لاحظ الباحثون حدوث ارتفاع في تشخيصات سرطان البنكرياس السنوية بين الأشخاص الذين يعانون من أنواع الدم غير O. (في الدراسة ، أظهرت أنواع الدم B أعلى معدلات التشخيص ، تليها AB ثم A.)
حذر المؤلف الرئيسي لدراسة عام 2009 ، الدكتور برايان وولبين ، من افتراض أن نوع الدم وحده يمكن أن يثير خطر الإصابة بسرطان البنكرياس واقترح أنه ربما يكون نوع الدم مرتبطًا بالمرض بطرق أخرى (عبر معهد دانا فاربر للسرطان). بغض النظر ، شارك في نظرة إيجابية ، قائلاً: “العلاقة بين نوع الدم وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس توفر وسيلة جديدة للوصول إلى الآليات البيولوجية الأساسية للمرض.”
العلاقة بين أنواع الدم والسرطان الأخرى
تفترض النظرية أن الأشخاص الذين يعانون من أنواع الدم غير O قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا Helicobacter Pylori (H. pylori). (فيما يلي طرق أخرى مفاجئة يمكن أن تؤثر نوع دمك على صحتك). أظهرت دراسة أجريت عام 2010 في مجلة المعهد الوطني للسرطان وجود صلة محتملة (وإن لم يتم إثباتها) بين H. pylori وسرطان البنكرياس وأنواع الدم A و B و AB.
ما الذي يدور حول H. pylori الذي يجعله مقدمة محتملة لسرطان البنكرياس؟ بمجرد وصوله إلى المعدة ، يمكن أن يسبب H. pylori التهابًا لأنه ينهار الأنسجة الواقية التي تصطف على الأمعاء. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يمكن لـ H. Pylori أن تغذي قرحة المعدة ، وبالتالي قد تثير خطر الإصابة بسرطان البنكرياس للشخص. (تعرف على علامات التحذير من قرحة يجب ألا تتجاهلها أبدًا.)
في حين أن H. pylori قد لا يؤدي بالضرورة إلى سرطان البنكرياس ، إلا أنه قد يعرض الفرد لخطر سرطانات أخرى. كما يلاحظ المعهد الوطني للسرطان ، تم ربط H. pylori بسرطان المعدة ، وهو شكل من أشكال سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين ، وسرطان القولون والمستقيم.