أنواع الدم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس هو شكل نادر نسبيا من السرطان عندما يتعلق الأمر بالحالات التي يتم تشخيصها سنويًا. ومع ذلك ، يبقى نوعًا مميتًا من السرطان يمثل نسبة عالية من الوفيات السنوية عند مقارنتها بمعدلات التشخيص.

بمعنى آخر ، تريد تجنب سرطان البنكرياس إذا استطعت. وما إذا كنت من المحتمل أن يتم تشخيص إصابتك بسرطان البنكرياس يعتمد على عدد من العوامل. البعض في سيطرتك. تشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن مستخدمي التبغ معرضون لخطر أكبر ، لذلك إذا لم تدخن أبدًا أو تركت باستخدام التبغ ، فقد تخفض مخاطرك. ومع ذلك ، فإن العوامل الأخرى وراثية ، مثل أن يولد ذكرًا بيولوجيًا أو تاريخًا من التهاب البنكرياس. وهناك عامل خطر محتمل آخر لا يمكنك تغييره: نوع دمك.

قد تعرف بالفعل نوع دمك ، والذي من المحتمل أن يكون A أو AB أو B أو O.