أنواع الصب الغازية سريعة الانتشار للتخلص من (وماذا تزرع بدلاً من ذلك)

ما البستاني الذي لا يحلم بشجرة أو العريشة رومانسية مغطاة بالزهور الوفيرة؟ إذا رأت عين عقلك أن Arbor مغطى بـ Wisteria (Wisteria spp.) من المهم أن تعرف بالضبط ما تتعامل معه. العديد من Wisterias المشتركة هي مزارعي عدواني بشكل لا يصدق. من تكساس إلى ولاية ماين ، تعتبر الأصناف اليابانية والصينية من هذه النباتات غازية. هذه النباتات قابلة للتكيف مع ظروف إضاءة متعددة وتنتشر من خلال جذور. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها ترقى إلى ما يصل إلى 100 عام ، ومن المعروف أن الكروم خنق وأشجار حطام ، وغالبا ما تقتل الأشجار في هذه العملية. لذلك ، قد ترغب في التفكير مرتين قبل زراعة الويستريا في الفناء الخاص بك.
إذن ، ما هو البستاني الذي يحلم بالكروم الرومانسية المغطاة بأزهار أرجوانية دراماتيكية؟ النظر في البدائل. من الأصناف الأصلية من الوستارية إلى أنواع أخرى من نباتات التسلق ، هناك الكثير من الخيارات لإعطائك نفس التأثير. مسلحًا بقليل من المعلومات ، يمكنك العثور على متسلق مناسب لإضافة الدراما والرومانسية إلى فناءك.
أصناف الويستريا لتجنب
أولاً ، تحتاج إلى معرفة أنواع الوستارية التي يجب تجنبها. يمكن أن تنمو الوستارية الصينية (Wisteria sinensis) ارتفاع 25 قدمًا وعرضها 30 قدمًا. سوف Wisteria اليابانية (Wisteria Floribunda) توضيح على طول الدعم لما يصل إلى 25 قدم. تم تقديم كل من هذه النباتات إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لتزيين المنازل والحدائق. اليوم ، لقد أصبحوا مشكلة.
يمكن التعرف على الوستارية الصينية من خلال توأمة عكس اتجاه عقارب الساعة حول الدعم ، والزهور التي تشبه البازلاء التي تظهر في الربيع قبل أوراق النبات ، وقرون البذور المخملية. تتشابه الويستريا اليابانية للغاية ، مع الزهور الوردية أو الأرجواني وقرون البذور المخملية ، لكنها لا تتسامح مع الظل. قد يكون تحديد هذين المصنعين صرفًا أمرًا صعبًا ، ولكن إذا كان لديك Wisteria الذي أصبح غازيًا ، فيمكنك المراهنة على أنه واحد أو آخر. يمكن أن تكون إزالتها صعبة للغاية. يُقترح في بعض الأحيان قطع السيقان بالقرب من الأرض ورسم الأطراف المقطوعة بعناية بمبيدات الأعشاب القائمة على الغليفوسات ، على الرغم من أن House Digest يوصي بالتفكير مرتين حول استخدام هذا القاتل الشهير في الفناء. بدلاً من ذلك ، قطع النبات مرة أخرى بانتظام طوال موسم النمو. قد تكون إزالة المصنع بالكامل عن طريق حفره بواسطة الجذور تفضيلًا ، لكن اعتمادًا على حجم مصنعك ، يمكن أن يكون مهمة كبيرة. ستحتاج إلى التخلص من كل جزء آخر من المصنع للتأكد من أنه قد انتهى حيث يمكن لـ stolons إعادة تشغيل.
الوستارية الأصلية وغيرها من الأصناف للزراعة بدلاً من ذلك
إذا كان لديك قلبك تمامًا على Wisteria ، فإن الأخبار الجيدة هي أن هناك مجموعة متنوعة أصلية يمكنك استخدامها في الفناء الخاص بك. تقدم Wisteria American (Wisteria frutescens) نفس مجموعات الزهور الدرامية نفسها ولكنها لن تتولى فناءك أو تقتل أشجارك. لا تظهر الأزهار الأرجواني إلا بعد أن قامت المصنع بالخروج ، وهي طريقة سهلة لإخبارها بصرف النظر عن أبناء عمومتها الآسيويين. يمكن أن تنمو يصل طولها إلى 30 قدمًا وتأتي الزهور في مجموعة متنوعة من الألوان ، من اللون الأبيض إلى الوردي إلى اللون الأرجواني. هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8 ، يمكن أن تنمو في الشمس لتظليل ، ولكن تفضل التربة الطميية في الشمس.
الوستارية ليست الخيار الوحيد لأولئك الذين يتطلعون إلى العثور على نباتات التسلق لتنمو على ممتلكاتهم. الزهرة الجلدية الشاحبة (clematis versicolor) هي clematis الأصلية التي يمكن أن تعمل بشكل جيد في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9.
يجب على عشاق الورد النظر في Lady Banks Roses (Rosa Banksiae) ، والتي تعد بديلاً رائعًا لبوجينفيليا ويمكنها أيضًا استبدال Wisteria الغازية في حديقتك. ترتفع Lady Banks التي تصل إلى 40 قدمًا دون أشواك ، وهي دائمة الخضرة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 10 ، ولكن هاردي وصولاً إلى المنطقة 6. ليس فقط هذه الوردة عطرة ، ولكنها مفضلة لملقين الملقحات ، مما يمنحك الكثير من الأسباب لزراعتها بدلاً من Wisterias الغازية.