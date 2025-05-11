أنواع الصب الغازية سريعة الانتشار للتخلص من (وماذا تزرع بدلاً من ذلك)

أولاً ، تحتاج إلى معرفة أنواع الوستارية التي يجب تجنبها. يمكن أن تنمو الوستارية الصينية (Wisteria sinensis) ارتفاع 25 قدمًا وعرضها 30 قدمًا. سوف Wisteria اليابانية (Wisteria Floribunda) توضيح على طول الدعم لما يصل إلى 25 قدم. تم تقديم كل من هذه النباتات إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لتزيين المنازل والحدائق. اليوم ، لقد أصبحوا مشكلة.

يمكن التعرف على الوستارية الصينية من خلال توأمة عكس اتجاه عقارب الساعة حول الدعم ، والزهور التي تشبه البازلاء التي تظهر في الربيع قبل أوراق النبات ، وقرون البذور المخملية. تتشابه الويستريا اليابانية للغاية ، مع الزهور الوردية أو الأرجواني وقرون البذور المخملية ، لكنها لا تتسامح مع الظل. قد يكون تحديد هذين المصنعين صرفًا أمرًا صعبًا ، ولكن إذا كان لديك Wisteria الذي أصبح غازيًا ، فيمكنك المراهنة على أنه واحد أو آخر. يمكن أن تكون إزالتها صعبة للغاية. يُقترح في بعض الأحيان قطع السيقان بالقرب من الأرض ورسم الأطراف المقطوعة بعناية بمبيدات الأعشاب القائمة على الغليفوسات ، على الرغم من أن House Digest يوصي بالتفكير مرتين حول استخدام هذا القاتل الشهير في الفناء. بدلاً من ذلك ، قطع النبات مرة أخرى بانتظام طوال موسم النمو. قد تكون إزالة المصنع بالكامل عن طريق حفره بواسطة الجذور تفضيلًا ، لكن اعتمادًا على حجم مصنعك ، يمكن أن يكون مهمة كبيرة. ستحتاج إلى التخلص من كل جزء آخر من المصنع للتأكد من أنه قد انتهى حيث يمكن لـ stolons إعادة تشغيل.