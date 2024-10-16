أنواع هرمونات التجذير التي يمكنك استخدامها لتكاثر النباتات في حديقتك

النباتات المجانية هي حلم البستاني، وإحدى طرق الحصول عليها هي نشر النباتات الموجودة لديك بالفعل. اعتمادًا على النبات، يكون الأمر بسيطًا مثل تقسيم الجذور المزدحمة، كما تفعل مع المريمية الروسية (Perovskia atriplicifolia) أو الهوستا (Hosta plantaginea)، وهما اثنتان من النباتات المعمرة العشرين التي يجب تقسيمها في الخريف. ومع ذلك، ليست كل النباتات مستعدة لاستنساخ نفسها بهذه السهولة. بالنسبة للبعض، سوف تحتاج إلى أخذ قصاصات وانتظار نمو الجذور، وهي عملية يمكن أن تكون كابوسًا إذا لم تتم بشكل صحيح. هل يمكنك تسريع الأمور نظرًا لأن الأمر غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً (في بعض الحالات، عدة أسابيع) قبل أن تتشكل الجذور؟ نعم! اجعل حلمك بالنباتات المجانية حقيقة مع أحد الأنواع الثلاثة من هرمونات التجذير التي يمكنك استخدامها لتكاثر النباتات في حديقتك.
يتم تصنيع هرمونات التجذير على شكل مساحيق أو مواد هلامية أو سوائل مع إيجابيات وسلبيات كل منها. من السهل العثور على المسحوق واستخدامه، مثل RootBoost من Amazon بسعر 8.82 دولار. ولكن عند الزراعة، تأكد من بقاء المسحوق على القطع. تلتصق المواد الهلامية التي تحتوي على هرمون التجذير بالنبات، مما يؤدي إلى بدء نمو الجذور، مما يجعل المواد الهلامية، مثل Clonex – القادرة على تغطية 50 ساقًا – مفضلة لدى بعض البستانيين. لكنها أكثر تكلفة ولها مدة صلاحية أقصر. النوع الثالث هو سائل مركّز، والعلامة التجارية الشهيرة وسهلة الاستخدام هي Dip ‘N Grow. إنها فعالة ولكنها تتطلب قياسات دقيقة وتعرضًا محدد التوقيت.
التنقيب في علم هرمونات التجذير
يمكن تخويف البستانيين المبتدئين (وحتى بعض غير المبتدئين) من فكرة أخذ قصاصات والانتظار بفارغ الصبر حتى تنبت وتنمو. تعمل هرمونات التجذير على التخلص من بعض هذا القلق من خلال تقديم فوائد، مثل تكوين الجذر بشكل أسرع والمساعدة في الحفاظ على جمال النبات. تتوفر هرمونات التجذير اليوم نتيجة للأبحاث التي أجريت منذ ما يقرب من 100 عام في معهد Boyce Thompson (BTI). بحثًا عن طرق لتشجيع نمو النبات بشكل أسرع، اكتشف زوج من الباحثين المركب الذي أصبح هرمونات التجذير التي لا نزال نستخدمها حتى يومنا هذا. من خلال الشراكة مع شركة Merck & Co.، ما تم طرحه في السوق هو شيء يتصرف بشكل مشابه للأوكسين، وهو هرمون موجود في النباتات وهو أمر بالغ الأهمية لنمو النبات.
يتمثل دور الهرمونات في تعزيز انقسام الخلايا مما يؤدي إلى نمو الجذور، وهو ما يمكن أن يحدث إما مع الهرمونات الموجودة بشكل طبيعي أو الهرمونات المصنعة، ولكن تلك التي يتم إنشاؤها معمليًا تكون في بعض الأحيان أكثر فعالية. بالإضافة إلى الهرمونات، غالبًا ما تشتمل منتجات التجذير الاصطناعية على مكونات أخرى، مثل المواد التي تمنع الالتهابات الفطرية. عندما يتعلق الأمر بقصاصات الجذور، يقول البعض أنه يمكنك تعزيزها باستخدام خدعة بيروكسيد الهيدروجين من Pinterest، حيث من المعروف أن السائل المنزلي اليومي مضاد للفطريات.
قم بهزها أو تشويهها أو غمسها لإنشاء جذور
عندما يتعلق الأمر بإنشاء نباتات جديدة من النباتات الموجودة لديك بالفعل، يمكن أن تكون جذور الجذور هي المفتاح لحياة صحية لحديقتك. تختلف الطرق اعتمادًا على نوع هرمون التجذير الذي تختاره، ولكن هناك قاعدة واحدة ثابتة في جميع الإجراءات — استخدم نفس القدر الذي تعتقد أنك ستحتاج إليه من هرمون التجذير وتخلص من أي فائض لتجنب تلويث الفسائل المستقبلية، في حالة وجود أمراض أو فطريات أو بكتيريا في أي من قصاصاتك الحالية.
عند العمل باستخدام مسحوق هرمون التجذير، رش القليل منه على ورق أو طبق ورقي (شيء يمكن التخلص منه). قم بترطيب القطع قليلاً ثم غبارها بالمسحوق، مع التخلص من الفائض. لا تحتاج إلى الكثير، لكن كن حذرًا عند وضعه في وسط الزراعة حتى لا يتساقط. كما هو الحال مع المسحوق، كن حذرًا عند استخدام بديل هلامي لتقليل التلوث المتبادل المحتمل عن طريق استخدام كوب ورقي صغير. اتبع إجراءً مشابهًا كما هو الحال مع المسحوق، لكن لا حاجة إلى رش القطع أولًا. سوف تحتاج إلى إعادة تكوين هرمونات التجذير السائلة بالماء لأنها مركزة. حدد وقت التعرض للمحلول قبل الزراعة حتى لا تؤذي القصاصات بسبب التلامس المفرط مع الهرمون. بالنسبة لأولئك الذين يريدون البستنة عضويًا، هل البدائل محلية الصنع لهرمونات التجذير لها أي قيمة؟ وفقًا لجامعة هاواي في مانوا، فإن البديل العضوي الذي يتم صنعه عن طريق غلي كوبين من الماء مع ملعقتين كبيرتين من العسل وتبريده قبل غمس الفسائل قد حقق معدل نجاح بنسبة 90 في المائة لمعظم النباتات، وهو ما عزوه إلى مضادات البكتيريا. الصفات والسكر في العسل.