أنواع هرمونات التجذير التي يمكنك استخدامها لتكاثر النباتات في حديقتك

النباتات المجانية هي حلم البستاني، وإحدى طرق الحصول عليها هي نشر النباتات الموجودة لديك بالفعل. اعتمادًا على النبات، يكون الأمر بسيطًا مثل تقسيم الجذور المزدحمة، كما تفعل مع المريمية الروسية (Perovskia atriplicifolia) أو الهوستا (Hosta plantaginea)، وهما اثنتان من النباتات المعمرة العشرين التي يجب تقسيمها في الخريف. ومع ذلك، ليست كل النباتات مستعدة لاستنساخ نفسها بهذه السهولة. بالنسبة للبعض، سوف تحتاج إلى أخذ قصاصات وانتظار نمو الجذور، وهي عملية يمكن أن تكون كابوسًا إذا لم تتم بشكل صحيح. هل يمكنك تسريع الأمور نظرًا لأن الأمر غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً (في بعض الحالات، عدة أسابيع) قبل أن تتشكل الجذور؟ نعم! اجعل حلمك بالنباتات المجانية حقيقة مع أحد الأنواع الثلاثة من هرمونات التجذير التي يمكنك استخدامها لتكاثر النباتات في حديقتك.

يتم تصنيع هرمونات التجذير على شكل مساحيق أو مواد هلامية أو سوائل مع إيجابيات وسلبيات كل منها. من السهل العثور على المسحوق واستخدامه، مثل RootBoost من Amazon بسعر 8.82 دولار. ولكن عند الزراعة، تأكد من بقاء المسحوق على القطع. تلتصق المواد الهلامية التي تحتوي على هرمون التجذير بالنبات، مما يؤدي إلى بدء نمو الجذور، مما يجعل المواد الهلامية، مثل Clonex – القادرة على تغطية 50 ساقًا – مفضلة لدى بعض البستانيين. لكنها أكثر تكلفة ولها مدة صلاحية أقصر. النوع الثالث هو سائل مركّز، والعلامة التجارية الشهيرة وسهلة الاستخدام هي Dip ‘N Grow. إنها فعالة ولكنها تتطلب قياسات دقيقة وتعرضًا محدد التوقيت.