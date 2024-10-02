أهم الأسباب التي تجعل نبات العنكبوت نباتًا منزليًا مثاليًا في الأماكن المغلقة

نباتات العنكبوت هي أقل النباتات التي يمكن تخيلها. إنها تنمو في تربة تأصيص منتظمة وتزدهر في الضوء غير المباشر إلى المعتدل، والرطوبة المتوسطة، ودرجات الحرارة الباردة إلى المتوسطة – وبعبارة أخرى، في العديد من البيئات الداخلية القياسية. كما أن لها جذور سميكة، لذا يمكنها تحمل الري غير المتسق أو حتى الإهمال دون أن تصبح أسوأ في التآكل. فهي ليست عرضة للآفات بشكل خاص، كما أنها صديقة للحيوانات الأليفة.

اعتني بنبات العنكبوت الخاص بك عن طريق سقيه مرة واحدة في الأسبوع، مع ترك التربة تجف بينهما، وتسميده كل ثلاثة أشهر. إنها سريعة النمو وسهلة الانتشار، لذلك سترى ثمار عملك بسرعة كبيرة. من الناحية الجمالية، تبدو جميلة في الأواني العادية وكذلك المزارعون المعلقون. المشكلة الأكثر شيوعًا هي تحول الأوراق إلى اللون البني، والذي قد يكون ناجمًا عن جفاف التربة أو انخفاض الرطوبة أو المواد الكيميائية الموجودة في ماء الصنبور؛ الماء المقطر يمكن أن يساعد.

إحدى فوائد نباتات العنكبوت التي يتم ذكرها غالبًا هي قدرتها على تصفية ملوثات الهواء الداخلي. يمكن لنباتات العنكبوت تصفية الفورمالديهايد والبنزين والزيلين وأول أكسيد الكربون، وفقًا لدراسة شهيرة أجرتها وكالة ناسا عام 1989 وأبحاث حديثة. لكن دراسات أخرى شككت في ذلك – قد تكون النباتات قادرة على تصفية الهواء في مختبر مغلق، ولكن هناك العديد من المتغيرات الأخرى في المنزل، وقد تحتاج إلى الكثير من النباتات لإحداث فرق ملموس في المنزل. ومع ذلك، فإن المزيد من النباتات بالتأكيد لا يمكن أن تؤذي. للنباتات فوائد صحية عديدة، بدءًا من تحسين المزاج إلى تقليل التوتر وخفض ضغط الدم. تعتبر نباتات العنكبوت نباتًا يسهل إضافته إلى مجموعتك للاستمتاع بهذه الامتيازات الصحية.