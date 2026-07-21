أوضح بيكر مايفيلد مدى أهمية لعبة Jets بالنسبة له في الفيديو الجديد

كان لدى بيكر مايفيلد حافز إضافي قليل للتغلب على جيتس الموسم الماضي.

تعمق لاعب الوسط في فريق Buccaneers في تاريخه مع المنسق الدفاعي السابق لفريق Jets ستيف ويلكس، الذي كان المدرب الرئيسي المؤقت لفريق Mayfield في كارولينا عندما تم إطلاق سراحه في عام 2022، في الموسم الجديد من مسلسل “Quarterback” على Netflix.

“هذا أمر شخصي بالنسبة لي. قال مايفيلد في تجمع قبل مسابقة الأسبوع الثالث: “لقد قطعني ويلكس. اللعنة عليه”.

“(ويلكس) كان المنسق الدفاعي هناك، وبعد ذلك كان المدرب الرئيسي المؤقت، وهو نوع من المكان الذي بدأت فيه الأمور تتجه إلى دوامة هبوطية في علاقتنا،” أوضح مايفيلد في مقابلة مع “قورتربك”.

قال مايفيلد: “يمكنني أن أقول إنني لم أكن المفضل لديه، وهذا أمر جيد، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تطلبه حقًا في هذا العمل هو أن تكون صريحًا وصادقًا”. “عندما كان سيتم إطلاق سراحي، أو عدم نشاطي أولاً، سألوني عما أريد أن أفعله، وأنهم سيمنحونني إطلاق سراحي، فقلت: “اسمع، إذا كنت تريد مني أن أطلب إطلاق سراحي، فسأقول ذلك، ولكن إذا كنت ستقطعني، فقط أخبرني بذلك”. … إنه في النهاية هو من اتخذ هذا القرار، وأنني لن أكون نشطًا.

قاد مايفيلد حملة هدف ميداني فائزة بالمباراة ليهزم جيتس 29-27 في تلك المباراة الانتقامية. بعد المباراة، أشار مايفيلد إلى الجليد مع ويلكس.

“كما أن منسقهم D هو الذي جرحني في كارولينا. كان الكثير من الأشياء شخصية اليوم. هاسون ريديك، طائرة سابقة. … الكثير من الناس،” قال متأملاً.

استجاب ويلكس بعد أيام.

وقال ويلكس للصحفيين: “لا أعتقد حقًا أن المدرب الرئيسي المؤقت يتمتع بسلطة كبيرة على الموظفين”. “إذا كان الأمر كذلك، فلن أتخلص من أفضل لاعب لدينا، كريستيان ماكافري.”

قام مايفيلد، الذي هبط مع رامز لبقية عام 2022، بإحياء مسيرته منذ ذلك الحين، حيث قاد تامبا باي إلى مباراتين في التصفيات وأثار محادثات أفضل لاعب بعد بداية الموسم الماضي 5-1.