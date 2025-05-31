أوليفيا “ليففي” تبكي بعد أن ساقها الرجال في منتصف العمر للتوقيعات في المطار: فيديو تيخوك

كشفت أوليفيا “Livvy” Dunne عن انتقادها إلى البكاء عندما تعثرت من قبل مجموعة من صيادين التوقيع المسعور الذين يتعقبونها في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

“أخشى أن أكون مطاردة ولا أعرف ماذا أفعل” ، قال لاعبي Gamnast LSU في مقطع فيديو Tiktok يوم الجمعة ، “إنهم يعرفون الوقت ، المكان ، المطار ، كل شيء !!!”

تذكرت دان ، التي هبطت واحدة من أغطية السباحة الرياضية الأربعة المصورة لقضية عام 2025 ، أنها ترى في كثير من الأحيان مجموعة من “ما لا يقل عن 10 رجال في منتصف العمر” تطالب بها للتوقيع على “كومة من 40 صورة أو مجلة”.

وقالت لها ثمانية ملايين من أتباعها: “سوف يركضون بعدي أسفل خط TSA Precheck ويصرخون في وجهي إذا لم أعطيهم توقيعه”. “إنه مجنون. سوف يصرخون في وجهي ويصنعون مشهدًا والأشخاص من حولي خائفون”.

تدعي دان أن “الملاحقون” يعرفونها في كل رحلة وستنتظرها بغض النظر عن خططها ، بما في ذلك رحلة عمل أو عطلة عائلية.

قالت: “إنهم ينتظرون هناك”. “إنه شيء مع شركة الطيران ، وهو غريب.”

وقامت بسباق وضعها الذي سيجده الرجال في مواقع غريبة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت: “نعم ، أعلم أنني عبر الإنترنت بشكل مزمن وأقوم بنشر حياتي ، لكنني أتحدث عن رحلة تصل إلى 20 دقيقة عبر أوماها ، نبراسكا ، وانتظروا هناك”. “أنا لا أجعل المحتوى في رحلة متصلة. أنا أتحدث عن أكثر المدن العشوائية.”

تضمنت دان مقطعًا من نفسها من وقت مبكر من اليوم داخل سيارة ، تبكي بعد حدث مزعج واجهته بعد رحلة حمراء.

تقول دان إن المجموعة “حلقت” MLB WAG أثناء انتظارها في مطالبة الأمتعة في المطار غير المعلن.

<br />

في يوم الخميس ، شاركت صورة لنفسها وصديقها Pittsburgh Pirates Paul Skenes جالسًا معًا على طائرة خاصة.

قالت دان إنها لم تكن الوحيدة التي تعرضت لعلاج المشاهير المؤلم أثناء الخروج في الأماكن العامة ، في إشارة إلى مشكلات العداء الأولمبي غابي توماس الأخير مع كلاب الصيد.

وقالت دان: “ليس أنا فقط ، أتذكر أن غابي توماس صنع مقطع فيديو عن هذا ويجب أن يتوقف لأنه مخيف بالنسبة للفتيات ، إنه أمر غريب”.

امتدح توماس دن للتحدث بها حول اللقاءات المخيفة.

“يا فتاة !! من المحزن جدًا لأننا جيدون في ما نفعله ، يشعر الناس بأنهم يجب أن يكون لديهم وصول مستمر إلينا ويمنحنا قلق السفر. سعيد لأنك تتحدث أيضًا” ، علق توماس.

قالت الحاصلة على الميدالية الذهبية الأوليمبية لديها مجموعة من ستة رجال في منتصف العمر يطاردها للتوقيعات أثناء تواجدها في الأماكن العامة ، قائلةً إنها تتصبح عدوانية معها بعد أن حرمتهم من الوصول.

قال توماس في مقطع فيديو تم نشره في شهر يناير: “في هذه المرحلة ، في كل مرة أسافر فيها ، أخشى أن يكون هؤلاء الرجال ، من ثلاثة إلى ستة منهم ، في منتصف العمر ، سيظهرون ويضايقونني. ولا يهم المدينة-لقد جاءوا عندما كنت أسافر من وإلى شيكاغو ، لقد جاءوا عندما كنت أسافر من وإلى ميامي ولديهم معلومات طيراني”.

“ما يخيفني هو أن لديهم معلومات رحلتي ، حتى عندما لا أعرف حتى الوقت الذي أتطير فيه أحيانًا. لا أخبر أي شخص معلومات رحلتي. لقد غيرت كل كلمات مرور البريد الإلكتروني الخاصة بي. لا أعرف ما إذا كانوا يخترقونني. لكنهم يصبحون عدوانيين وعدائيين حقًا إذا قلت لا ومتى أنا بنفسي ،” أضيف توماس “.