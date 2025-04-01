أوليفيا مايلز تتخلى عن مسودة WNBA ، أدخل بوابة نقل في مذهلة

هزت أوليفيا مايلز المشهد الطبيعي في WNBA بقنبلة ليلة الاثنين.

ستتخلى نجم نوتردام ، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون الاختيار رقم 2 في المسودة ، مسودة ودخول بوابة النقل ، وفقًا لـ ESPN.

بعد أن فقدت موسم 2023-24 بأكمله بسبب إصابة في الركبة ، بلغ متوسط ​​مايلز ، 22 نقطة ، 15.4 نقطة ، 5.8 تمريرة حاسمة و 5.6 كرة مرتدة لكل لعبة هذا العام ، مما أدى إلى ظهور Notre Dame إلى 16 حلوة.

في ديسمبر / كانون الأول ، أصبحت أول لاعبة في تاريخ ACC تسجل ثلاثة أضعاف متتالية-ضد لويولا وفرجينيا-وقادتها الثلاثة الثلاثة الثلاثة هذا العام.

تم القضاء على رقم 3 نوتردام من March Madness 2025 يوم السبت بواسطة رقم TCU.

كانت قد ألمحت بعد الخسارة التي تم القيام بها مع الكلية ، ولكن على ما يبدو توصل إلى قرار مختلف.

قال مايلز بعد المباراة: “أحب الكلية ، أعتقد أنني تجاوزتها”. “هذا النوع من يجعل قراري أكثر صرامة للبقاء.”

مايلز لديه موسم واحد من الأهلية المتبقية بعد استخدام قميص طبي في العام الماضي.

“أنا أثق بنفسي في أي قرار اتخذه” ، قال مايلز سابقًا. “أي من القرارين سيكون جيدًا بالنسبة لي. أنا فقط أثق بنفسي. سأكون واثقًا من قراري الذي أتخذه ، بالتأكيد.”