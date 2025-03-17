“أول خذ” ينحدر إلى الفوضى على صور بيل بيليتشيك-جوردون هدسون

Mina Kimes ليست هي إسبنر الوحيدة التي تزن على صور Bill Belichick الآن في الشاطئ فيرال ، وصديقته البالغة من العمر 23 عامًا ، جوردون هدسون ، والتي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استغرق قسط “First Take” يوم الاثنين من الالتفاف عندما قام النجوم ستيفن أ. سميث وشانون شارب بتقسيم صور على نطاق واسع لمدرب كرة القدم الجديد في UNC الذي يتوازن بين المشجعين في الكلية السابق بقدميه أثناء طرحها في الهواء أثناء إقامته في كوكب المشتري ، فلوريدا.

“بيل بيليتشيك ، مهما كان ، استمر في أخذها. قال سميث ، 57 عامًا ، من خلال الضحك: “إنه على شيء ما”. “… أنا لست غاضبًا منه على الإطلاق. أريد أن أعرف ما هو عليه “.

ستيفن أ. سميث على صور بيل بيليتشيك وجوردون هدسون على الشاطئ ، “مهما كان ، استمر في أخذها. إنه على شيء … أنا لست غاضبًا منه على الإطلاق. أريد أن أعرف ماهية”. شانون شارب: “في 73 ، إذا رأيتني مع ساقي مثل هذا ، اتصل بالمسعفين”. pic.twitter.com/nj4sfldqwv – إعلان مروع (adfulannouncing) 17 مارس 2025

غامر Belichick – الذي احتلت علاقته مع هدسون عناوين الصحف منذ الوحي في الصيف الماضي – إلى جنوب فلوريدا الأسبوع الماضي لقضاء عطلة الربيع مع سيدة Love ، التي سجلت مغامراتها على Instagram.

قام مدرب اتحاد كرة القدم الأميركي الأسطوري ، 72 عامًا ، بإقران بعض البحث والتطوير على الشاطئ يوم السبت مع البهلوانات هدسون.

“#SpringBreak #USTime #StillGotit ،” قام Hudson بتعليق السبت.

حاولت مضيف “First Take” Molly Qerim هضم المشهد في عرض يوم الاثنين من خلال الرجوع إلى لعبة “Airplane” ، وهو شيء لفتت الانتباه إلى Kimes في منشورها الأولي يوم السبت.

قال Qerim قبل أن يتدخل سميث: “هذا مثل لعبة تقوم بها مع طفل صغير حيث يتوازن على ساقيك.

شارب ، 56 عامًا ، سخر أيضًا ، “هو منتجات شانون شارب.”

“… في الساعة 73 ، تراني مع ساقي من هذا القبيل ، اتصل بالمسعفين” ، أضافت قاعة Famer في اتحاد كرة القدم الأميركي. “… أنت تراني في 73 مع ساقي من هذا القبيل ، لن يمر وقت طويل الآن.”

لم يبعث بيليتشيك وهدسون عن الجمهور منذ أن عرفوا علاقتهما في يونيو 2024.

ظهر الزوجان لأول مرة في السجادة الحمراء في أواخر عام 2024 في حفل المتحف في نيويورك وسافروا إلى نيو أورليانز معًا لـ Super Bowl 2025 الشهر الماضي.

ظهر هدسون في إعلان Dunkin ‘مع Belichick الذي تم بثه خلال المباراة الكبيرة.

لقد دعمت الفائز بجائزة Super Bowl ثماني مرات وهو يستعد لتدريب موسمه الأول على مستوى الجامعة.

تم تعيين Belichick مدربًا رئيسيًا في Tar Heels في ديسمبر ، أي بعد عام تقريبًا من انفصال طرق مع الوطنيين بعد 24 موسمًا.

يفتح UNC الموسم في 1 سبتمبر ضد TCU.