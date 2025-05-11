أول عملية شراء فريدة من نوعها Travis Hunter التي صنعها Jaguars بعد صياغتها

أول عملية شراء في اتحاد كرة القدم الأميركي في Travis Hunter ليست واحدة تتوقعها الكثير.

سيكون أول عقد في اتحاد كرة القدم الأميركي في Heisman Trophy الحائز على جائزة ثنائية الاتجاه أكثر من 40 مليون دولار بعد اختياره في المركز الثاني في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي في الشهر الماضي.

لكن عملية شراء جامعة كولورادو الأولى لم تكن مجوهرات أو سيارة أو هدايا رائعة لعائلته ، كما قد يتوقع البعض.

كشف هانتر ، الذي تم اختياره من قبل جاكسونفيل بعد تجارة يوم مسودة ، في نهاية هذا الأسبوع أن أول ما اشتراه عند تعلم أن الأخبار كانت زوجًا من بيجاماس جاكوار.

حتى أنه ارتدى السراويل تحت ثوبه عندما تخرج من كولورادو يوم الخميس.

وقال هانتر يوم السبت بعد أن أبلغ عن جاكوار الصاعد: “لقد كانت نعمة أن أكون أول شخص في عائلتي يسير عبر المسرح ، لكنني كنت أفكر فقط في العودة إلى العمل والعودة ولعب كرة القدم”. “(البيجامات) ، هذا هو أول شيء طلبته على أمازون عندما صاغت. في تلك الليلة.”

قام هانتر ، الذي من المتوقع أن يكون من بين أفضل اللاعبين من فئة المسودة لهذا العام ، دور البطولة كمستقبل ودافع عن الجاموس في الموسمين الماضيين بعد الانتقال من ولاية جاكسون.

كان هانتر يعمل بالفعل مع جريمة Jaguars أثناء تدريبات المخيم ، وسيحصل على ممثلون دفاعيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، وفقًا للتقارير.

لقد أعرب في كثير من الأحيان عن رغبتها في لعب كل من الهجوم والدفاع في اتحاد كرة القدم الأميركي ، ويعتزم Jaguars الاستفادة منه في كلا الاتجاهين.

وقال هانتر ، الذي نشأ في فلوريدا قبل الانتقال إلى جورجيا في المدرسة الثانوية ، لصحيفة فلوريدا تايمز إنون: “من المؤكد أن الأمر حقيقي”. “الخروج إلى هنا من أجل هذا المشهد ، إنه جميل. إنه حار ، إنه ما أتذكر أنه طفل صغير هنا يلعب. أحبه.”