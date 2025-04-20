أين هو بلسم الشفاه Kobee من Shark Tank Season 16 اليوم؟

الجلد على شفتيك حساس للغاية وعرضة للتجفيف. في الواقع ، وجدت دراسة استقصائية لمختبرات Carma من عام 2015 أن ما يقرب من خمس الأشخاص يتعاملون مع الشفاه المشقوقة (عبر أخبار متجر الأدوية). لكن اختيار منتج استعادة الشفاه اللائق يمكن أن يكون أمرًا صعبًا ، كما تعلمون إذا كنت قد قرأت الحقيقة حول ما هو بالفعل في بلسم الشفاه. وفقًا لفنانة المكياج ماري وينكنويردر ، يجب أن تكون حذراً بشأن ما تطبقه على شفتيك. وقال وينكينويردر (عبر Shefinds): “بعض بلسم الشفاه مصنوع من مكونات غير نظيفة”. وأوصت بتجنب المسكنات مع المواد الحافظة أو البترول أو البارابين (اقرأ عن سبب اهتمام البارابين).
أدخل Kobee’s Lip Balm ، والذي يتكون من أربعة مكونات وتم عرضه في عام 2024 على Shark Tank. تم إنشاء Kobee’s Lip Balm في غرفة نوم من قبل رجل الأعمال الشاب كوبي هاريس ، وهو خط خاص من المسكنات المصنوعة ليكون وعيًا وفعالًا وفعالًا. لمدة أربع سنوات تقريبًا قبل الغوص في الخزان ، ركز هاريس على بناء علامته التجارية. بحلول الوقت الذي ظهر لأول مرة في التلفزيون ، كان يبيع بالفعل ؛ ومع ذلك ، شعر هاريس أن الوقت قد حان لمحاولة المزيد من أموال الاستثمار. في النهاية ، خرج من العرض دون أي تمويل.
رجل أعمال مع غرائز وثقة
خلال الحلقة ، وضع منتجه وطلب 300000 دولار مقابل 6 ٪ من حقوق الملكية في شركته. قوبل بالمقاومة ، بما في ذلك الادعاء بأن سوق بلسم الشفاه كان مشبعًا جدًا. (مقابل ما يستحق ، يقدر أن سوق منتجات الشفاه بمبلغ 4.3 مليار دولار في عام 2025 ويتوسع إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2033.) كان كيفن أوليري على استعداد لاتخاذ فرصة على هاريس وعرض 300000 دولار مقابل 20 ٪ من الأسهم. أعاد هاريس الكرة إلى أوليري من خلال مواجهة 10 ٪ من الأسهم. ورد أوليري بنسبة 15 ٪ من الأسهم ، والتي رفض هاريس.
لماذا التردد من جانب هاريس؟ وأوضح في مقابلة عام 2024 CNBC أنه ذهب مع غريزة القناة الهضمية ، وخلص إلى “أعرف عملي أفضل من أي شخص آخر”. على الرغم من أنه قد يبدو من الغريب إبعاد عرض التمويل ، إلا أنه لم يكن بالتأكيد قرارًا في نهاية الأعمال. وقال هاريس إنه من المتوقع أن يدخل في عام 2025 بمبيعات ما يقرب من 4 ملايين دولار ، مما يعني أن تراجع عرض أوليري لم يغرق شركته.
وسائل التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية: بلسم الشفاه Kobee اليوم
في الوقت الحالي ، تقدم Kobee’s Lip Balm العديد من خيارات المنتجات على موقعها على الويب ، بما في ذلك المسكنات الفردية والحزم والبضائع. منذ عام 2024 ، امتلأت حسابات Instagram و Tiktok الخاصة بالعلامة التجارية بمحتوى حول روائح الإصدار المحدودة مثل مجموعة من السقوط من المسكنات (توابل اليقطين موجودة هناك ، بالطبع) وأربعة بلسم في عيد الحب يستحق القبلة (يصعب مقاومة Raspberry Rose). يتميز عدد قليل من المنشورات ومقاطع الفيديو Harris ، الذي يبدو أنه مالك عملي.
بالإضافة إلى الإعلان عن النكهات الخاصة في بعض الأحيان ، تتضمن تشكيلة بلسم الشفاه للشركة عصا تحتوي على عنصر واقي من الشمس الطبيعي الذي يوفر 15 SPF حماية. على الرغم من أن هذا أقل من 30 SPF الموصى به لمنتجات الشفاه ، إلا أنه لا يزال يوفر قدرًا من الحماية (وهو أمر مهم ، لأن الشفاه هي واحدة من الأماكن غير المتوقعة التي يمكنك الحصول عليها من سرطان الجلد).
لتعزيز مهمتها في إحداث تأثير بيئي إيجابي ، قدمت Kobee’s Lip Balm ما يسميه “The Hive Project” في عام 2025. تم تصميم المبادرة لدعم مجموعة واسعة من المساعي الصديقة للأرض والمستدامة ، بما في ذلك التبرع بخلايا النحل إلى 50 جمعية لتربية النحل وتمويل منظمات التنظيف المائي. يبدو أنه مؤشر آخر على أن الشركة تستمر في صنع ضجة خطيرة على الرغم من عدم تأمين استثمار أسماك القرش.