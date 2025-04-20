أين هو بلسم الشفاه Kobee من Shark Tank Season 16 اليوم؟

الجلد على شفتيك حساس للغاية وعرضة للتجفيف. في الواقع ، وجدت دراسة استقصائية لمختبرات Carma من عام 2015 أن ما يقرب من خمس الأشخاص يتعاملون مع الشفاه المشقوقة (عبر أخبار متجر الأدوية). لكن اختيار منتج استعادة الشفاه اللائق يمكن أن يكون أمرًا صعبًا ، كما تعلمون إذا كنت قد قرأت الحقيقة حول ما هو بالفعل في بلسم الشفاه. وفقًا لفنانة المكياج ماري وينكنويردر ، يجب أن تكون حذراً بشأن ما تطبقه على شفتيك. وقال وينكينويردر (عبر Shefinds): “بعض بلسم الشفاه مصنوع من مكونات غير نظيفة”. وأوصت بتجنب المسكنات مع المواد الحافظة أو البترول أو البارابين (اقرأ عن سبب اهتمام البارابين).

أدخل Kobee’s Lip Balm ، والذي يتكون من أربعة مكونات وتم عرضه في عام 2024 على Shark Tank. تم إنشاء Kobee’s Lip Balm في غرفة نوم من قبل رجل الأعمال الشاب كوبي هاريس ، وهو خط خاص من المسكنات المصنوعة ليكون وعيًا وفعالًا وفعالًا. لمدة أربع سنوات تقريبًا قبل الغوص في الخزان ، ركز هاريس على بناء علامته التجارية. بحلول الوقت الذي ظهر لأول مرة في التلفزيون ، كان يبيع بالفعل ؛ ومع ذلك ، شعر هاريس أن الوقت قد حان لمحاولة المزيد من أموال الاستثمار. في النهاية ، خرج من العرض دون أي تمويل.