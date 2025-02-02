إخفاء الخدوش والخدوش على غسالة الصحون الخاصة بك بحل بسيط وأنيق

مع كل حركة المرور داخل المطبخ ، من السهل على غسالة الصحون أن تصبح خدش أو غارقة. يمكن أن يكون المظهر المقلوب للجهاز التالف هو قرحة العين. إذا كنت من الكمال ، فقد تكون حكة لإصلاح سريع لإخفاء البلى في مقدمة غسالة الصحون الخاصة بك للحفاظ على المطبخ الخاص بك يبدو لطيفًا ومصقولًا. هناك حل بسيط وأنيق يمكنك استخدامه لتغطية تلك الخدوش والخدوش في ثوانٍ. فقط ضع غطاء مغناطيسي على الضرر. مع هذه الطريقة ، لا داعي للقلق بشأن إصلاح أو استبدال الجهاز على الفور.
هذا يخفي أي عيوب ويضيف تفاصيل جذابة بصريًا إلى غسالة الصحون في نفس الوقت. تتوفر أغطية غسالة الصحون المغناطيسية في مجموعة واسعة من التصميمات ومجموعات الألوان ، لذلك يجب أن تكون قادرًا على العثور على ديكور المطبخ الحالي. لديك حرية اختيار غطاء عادي يمتزج مع الجهاز ، أو غطاء بنمط أو تصميم ممتع. فقط ضع في اعتبارك أن هذا ليس سوى حل مؤقت للخدوش في غسالات الصحون الفولاذ المقاوم للصدأ أو غيرها من المواد الصديقة للمغناطيس. فكر في استخدام طرق أخرى لإصلاح الخدوش أو الخدوش من أجل الخير.
يغطي غسالة الصحون المغناطيسية
لاستخدام غطاء غسالة الصحون المغناطيسي لإخفاء الأضرار ، ما عليك سوى امسح جهازك وتجفيفه ، ثم ضع الغطاء على الجبهة وفقًا لتعليمات المنتج. تأكد من اختيار غطاء متوافق مع حجم غسالة الصحون الخاصة بك. إذا كنت تحب مظهر الفولاذ المقاوم للصدأ وتفضل شيئًا أكثر وضوحًا ، ففكر في شراء غطاء غسالة الصحون MXBTSYA بالفضة المصقولة. سيعمل هذا مع أبواب غسالة الصحون التي يبلغ طولها 24.5 بوصة وعرضها 23 بوصة. إذا كنت من محبي أنماط الأزهار ، فقد تفضل الغطاء المغناطيسي لـ Jiponi غسالة الصحون في خيار زهور الربيع المجردة. هذا متوافق مع الأبواب بعرض 23 بوصة وطولها 26 بوصة. سوف يكمل أي ديكور المطبخ الأزهار الأخرى داخل مساحتك بشكل جميل. لا تتردد في إجراء بحثك الخاص عن غلافك المفضل أيضًا.
في النهاية ، قد ترغب في إصلاح أضرار تجميلية بسيطة بنفسك لتجنب التكلفة العالية لإصلاح غسالة الصحون المهنية. لإزالة الخدوش ، استخدم كوب الشفط أو المكبس. ابدأ بتنظيف باب غسالة الصحون بقطعة قماش رطبة. تجفيفه جيدًا عند الانتهاء. بعد ذلك ، ضع جهاز الشفط الذي اخترته فوق Dent وسحبه ببطء إلى الخارج. استخدم هذه الطريقة لأي توقيت آخر في غسالة الصحون. ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق بضع محاولات. لإزالة الخدوش الدقيقة من غسالة الصحون الفولاذ المقاوم للصدأ ، حاول فركها برفق بمسحوق تنظيف مثل المذنب. معالجة الخدوش الأعمق مع ورق الصنفرة الرطب. كشط على الضرر في اتجاه واحد ، مما يضمن لك التحرك مع الحبوب. هذه الطريقة متوافقة فقط مع الفولاذ المقاوم للصدأ غير المصنفة.