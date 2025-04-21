إذا حدث هذا لأصابعك ، فقد يكون لديك سرطان

عندما نلاحظ أشياء غريبة تحدث لأجزاء جسمنا ، من المفهوم أن تشعر بالقلق. ولكن هناك أيضًا بعض المخالفات الجسدية التي لا تثير القلق تمامًا ، وذلك ببساطة لأن أشياء كثيرة في بيئاتنا يمكن أن تسببها.

خذ بشرة جافة ، متشققة ، وتقشير ، على سبيل المثال. يمكن ملاحظة هذه الحالة المعروفة طبيا باسم Cutis Xerosis أو Xeroderma أو فقط من مرض التسمم ، وهي شائعة إلى حد ما ، على أجزاء مختلفة من الجسم (ولكن عادةً على الأطراف العلوية والسفلية) ، وتزيد من الاحتمالية مع مرور الشخص. بعض الأسباب المعروفة للجلد الجاف تشمل غسل اليدين المتكرر أو المفرط ، والتعرض للمناخات الساخنة أو الباردة للغاية ، والتعرض الممتد للشمس ، وحتى بعض الأدوية.

في بعض الأحيان ، قد يشير وجود بشرة جافة متشققة على يديك وأصابعك إلى حالة طبية. يقول البعض أنه في حالات نادرة ، قد يعاني الشخص الذي يعاني من أطراف أصابع متشققة من السرطان. (بالمناسبة ، قد يكون الجلد الأحمر أيضًا علامة تحذير للسرطان.) ومع ذلك ، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا في بعض الأحيان ، فإن العلاقة بين الشرطين ليست بالضرورة سببية ؛ في بعض الأحيان ، لا تكون الأصابع المتشققة من أعراض السرطان بقدر ما هي تأثير جانبي للعلاج.