إذا حدث هذا لأصابعك ، فقد يكون لديك سرطان

عندما نلاحظ أشياء غريبة تحدث لأجزاء جسمنا ، من المفهوم أن تشعر بالقلق. ولكن هناك أيضًا بعض المخالفات الجسدية التي لا تثير القلق تمامًا ، وذلك ببساطة لأن أشياء كثيرة في بيئاتنا يمكن أن تسببها.
خذ بشرة جافة ، متشققة ، وتقشير ، على سبيل المثال. يمكن ملاحظة هذه الحالة المعروفة طبيا باسم Cutis Xerosis أو Xeroderma أو فقط من مرض التسمم ، وهي شائعة إلى حد ما ، على أجزاء مختلفة من الجسم (ولكن عادةً على الأطراف العلوية والسفلية) ، وتزيد من الاحتمالية مع مرور الشخص. بعض الأسباب المعروفة للجلد الجاف تشمل غسل اليدين المتكرر أو المفرط ، والتعرض للمناخات الساخنة أو الباردة للغاية ، والتعرض الممتد للشمس ، وحتى بعض الأدوية.
في بعض الأحيان ، قد يشير وجود بشرة جافة متشققة على يديك وأصابعك إلى حالة طبية. يقول البعض أنه في حالات نادرة ، قد يعاني الشخص الذي يعاني من أطراف أصابع متشققة من السرطان. (بالمناسبة ، قد يكون الجلد الأحمر أيضًا علامة تحذير للسرطان.) ومع ذلك ، في حين أن هذا قد يكون صحيحًا في بعض الأحيان ، فإن العلاقة بين الشرطين ليست بالضرورة سببية ؛ في بعض الأحيان ، لا تكون الأصابع المتشققة من أعراض السرطان بقدر ما هي تأثير جانبي للعلاج.
الأسباب المتعلقة بالسرطان للأصابع الجافة المتصاعدة
في مقابلة مع مركز MD Anderson للسرطان ، شاركت الدكتورة Saira George ، أخصائية الأمراض الجلدية ، كيف يمكن أن تكون أنواعًا محددة من السرطان معروفة من خلال التغييرات المرئية على أصابع الشخص.
سرطان الخلايا الحرشفية ، على سبيل المثال ، يظهر العديد من بقع الجلد الخشنة المتقشرة ، في حين أن سرطانات الخلايا القاعدية قد تؤدي إلى قشور الجلد والجرب. (كل من هذه السرطانات هي أنواع يمكن أن تساعد عينيك أيضًا في تشخيصها.) قد يسبب سرطان الغدد اللمفاوية غير هودجكين أيضًا بقع متقشرة عبر أجزاء الجسم المختلفة ، في حين أن الطفح الجلدي يمكن أن يشير إلى اضطرابات جلدية متناهية الصغر ، والتي هي نفسها مؤشرات سرطان محتملة. مع ذلك ، يوضح جورج: “إن أكثر المناطق الجافة ، المتقشرة من الجلد ليست بسبب السرطان”. (اقرأ عن الأسباب المختلفة والأنواع والعلاجات المتعلقة بسرطان الجلد.)
وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، قد يسبب كل من المعهد الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي والعلاج المستهدف التكسير والجفاف ، ليس فقط على جلد أصابعك ولكن أيضًا على أظافرك.
يمكن أن تعني أصابعك الجافة المتصاعدة شيئًا آخر
في حين أن هناك حكمة في استشارة أخصائي طبي في اللحظة التي تلاحظ فيها أي تغييرات غير مرحب بها في جسمك ، يجب ألا يرسل لك وجود بشرة تجف وجافة على أطراف أصابعك تلقائيًا إلى تخويف السرطان. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا علامة على اضطراب طبي ناشئ أو نامي أو غير مشخص.
مما لا يثير الدهشة ، أن السبب الأكثر شيوعًا المرتبط بالمرض لجلد الإصبع المتصدع سيكون حالة جلدية. عادة ما يتم ملاحظة الأكزيما على أطراف الأصابع ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في مناطق أخرى من الجسم ؛ الجلد المتقشر والطفح الجلدي هو علامة على هذا التهاب الجلد غير المريح. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يسبب اضطراب المناعة الذاتية ، الصدفية ، بقع جافة ، قشفية ، حكة ، وحتى مؤلمة على الجلد.
الأسباب المحتملة الأخرى لجفاف الجلد والتكسير ، سواء في أطراف الأصابع أو في أي مكان آخر ، هي مرض السكري ، والعدوى الفطرية ، ونقص في فيتامين أ ، أو فيتامين B3 (النياسين) ، أو فيتامين (د) ، أو الحديد ، أو الزنك.