إذا كان دجاج الشبيب الخاص بك يبدو هكذا ، فقد يكون العلم الأحمر

من بين جميع الأطعمة المطبوخة التي يمكنك شراؤها في متجر البقالة المفضل لديك ، قد يكون الدجاج المشوي أحد أكثر الأطعمة صحة – باستثناء الجلد. (اكتشف تمامًا كم هو جلد الدجاج غير الصحي.) ومع ذلك ، قد يكون من الصعب تحديد الدجاج الذي يبدو طازجًا عندما تكون في عجلة من أمرك.

كيف يمكنك التعرف على الدجاج الذي من المحتمل أن يتذوق بشكل أفضل وتبقى صالح للأكل لبضعة أيام بعد تبريده؟ إن البحث عن بعض الأعلام الحمراء سيساعدك على اكتشاف الطائر المناسب – وتجنب تلك التي قد تكون ملوثة أو قديمة أو مبالغ فيها.

أولاً ، إذا لاحظت أي مناطق مشوهة على الدجاج ، فقد تنظر إلى تراكم البكتيريا. تقول كاتي تومشكو ، خبير التغذية المسجل ، كاتي تومشكو (عبر EateWell): “سيبدأ الدجاج المطبوخ في الظهور باللون الرمادي أو الأخضر ، ويكون له نسيج أكثر ليونة أو أكثر روعة عندما يبدأ الأمر في أن يصبح سيئًا”. وتشمل السلالات البكتيرية التي يمكن أن تخلع الدجاج الخام والطويب السالمونيلا وكاميلوباكتر ، وفقا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). يمكن أن تسبب هذه آثارًا جانبية مثل القيء والإسهال التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لبعض الناس. إذا رأيت البقع خارج الألوان على الجلد أو اللحوم من دجاج المشواة ، فانتقل إلى البقالة التي قد تكون الدواجن سيئة.