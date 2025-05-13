إذا كان دجاج الشبيب الخاص بك يبدو هكذا ، فقد يكون العلم الأحمر

من بين جميع الأطعمة المطبوخة التي يمكنك شراؤها في متجر البقالة المفضل لديك ، قد يكون الدجاج المشوي أحد أكثر الأطعمة صحة – باستثناء الجلد. (اكتشف تمامًا كم هو جلد الدجاج غير الصحي.) ومع ذلك ، قد يكون من الصعب تحديد الدجاج الذي يبدو طازجًا عندما تكون في عجلة من أمرك.
كيف يمكنك التعرف على الدجاج الذي من المحتمل أن يتذوق بشكل أفضل وتبقى صالح للأكل لبضعة أيام بعد تبريده؟ إن البحث عن بعض الأعلام الحمراء سيساعدك على اكتشاف الطائر المناسب – وتجنب تلك التي قد تكون ملوثة أو قديمة أو مبالغ فيها.
أولاً ، إذا لاحظت أي مناطق مشوهة على الدجاج ، فقد تنظر إلى تراكم البكتيريا. تقول كاتي تومشكو ، خبير التغذية المسجل ، كاتي تومشكو (عبر EateWell): “سيبدأ الدجاج المطبوخ في الظهور باللون الرمادي أو الأخضر ، ويكون له نسيج أكثر ليونة أو أكثر روعة عندما يبدأ الأمر في أن يصبح سيئًا”. وتشمل السلالات البكتيرية التي يمكن أن تخلع الدجاج الخام والطويب السالمونيلا وكاميلوباكتر ، وفقا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). يمكن أن تسبب هذه آثارًا جانبية مثل القيء والإسهال التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لبعض الناس. إذا رأيت البقع خارج الألوان على الجلد أو اللحوم من دجاج المشواة ، فانتقل إلى البقالة التي قد تكون الدواجن سيئة.
قد تعني الجلد الممزق اللحم الأقل عصيرًا
علامة أخرى على حلوب سيء هي الجلد الذي تمزق. على الرغم من أن هذا قد يكون نتيجة التعامل مع القسوة ، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى أن اللحم قد تعرض للهواء ولن يكون لحومه عصيرًا للغاية.
ما لم تكن تحب الدجاج المشوي جافًا ، فقم بتمرير أي دجاج مع تشققات الجلد في أماكن متعددة لأنك قد تنتهي من التخلص من بقاياك بدلاً من تعظيمها. أو حاول شراء الدجاج المشوي من متجر يبيع الدجاج المطبوخ فقط لفترة محدودة بعد خروجه من الفرن.
على سبيل المثال ، تشتهر Costco بتقديم الدجاج المشوي بالكامل لمدة ساعتين للمستهلكين. (يمكنك البحث عن الطابع الزمني للتأكد من توفر الدجاج الطازج.) ونتيجة لذلك ، تتمتع دجاجاتها ذات اللون البني الذهبي بسمعة طيبة وتبدو طازجة دائمًا. بالإضافة إلى ذلك ، فهي واحدة من أكثر العناصر الصحية التي يمكنك طلبها في Costco Food Court.
جنبا إلى جنب مع الجلد الممزق ، قد تلاحظ الكثير من العصير في الجزء السفلي من الحاوية أو الحقيبة أو تكثيف إضافي على الجزء الداخلي من العبوة. إذا جاء العصير من الدجاج ، فمن المحتمل أن يكون اللحم صعبًا وليس طريًا.
الدواجن في درجة حرارة الغرفة لا حصر
مؤشر ثالث لمشكلة الدواجن المحتملة هو الدجاج الذي يبدو ويشعر درجة حرارة الغرفة بدلاً من أن تكون ساخنة ورطبة. تذكر أنه ينبغي إبقاء دجاج المشوية المطبوخ حديثًا تحت مصابيح الحرارة لتأخير تلف اللحم وتطور البكتيريا.
وفقًا لخبير سلامة الأغذية ، أماندا أندرسون ، يجب الاحتفاظ بالدجاج المطبوخ في درجات حرارة محددة لتقليل تطور الأمراض التي تنقلها الأغذية (عبر Kold News 13). يقول أندرسون: “يمكن (المتاجر) إما استخدام درجة الحرارة 135 درجة (فهرنهايت) وما فوقه لأي إطار زمني يختارونه”. إذا تم السماح للدجاج الذي تفكر في الشراء بالجلوس على رف أو كونترتوب منتظم وهو فاتر أو بارد ، فمن المحتمل أن يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر.
بالنسبة للجزء الأكبر ، يمكن أن تكون الدجاج المشوي مصدرًا قويًا للبروتين عندما تحتاج إلى وجبة سريعة وصديقة للميزانية. (فقط كن يبحث عن المكونات المتسللة التي تتربص داخل المتجر المشتريات التي قد ترغب في تجنبها.) عليك فقط استخدام أفضل حكم لديك قبل إجراء شراء الدواجن.