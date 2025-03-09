إعادة توقيع آرون جونز مع Vikings على عقد 20 مليون دولار

يعيد الفايكنج قطعة رئيسية من جريمةهم.

تقوم مينيسوتا بإعادة توقيع الجري آرون جونز على عقد لمدة عامين بقيمة 20 مليون دولار مع 13 مليون دولار مضمون ، وفقا لتقارير متعددة.

إنه يبقي سلاحًا آخر في مكانه لأي شخص تحت الوسط في الموسم المقبل بعد أن رفض الفايكنج وضع علامة الامتياز على سام دارنولد ومع ظهور لاعب الوسط السابق آرون رودجرز كخيار “الحصان الداكن” في وكالة حرة.

جونز البالغ من العمر 30 عامًا ، شخص ما ، كان شخص ما رودجرز يعرفه جيدًا من وقتهم معًا في جرين باي ، وهو ينطلق في موسم استراحة خلال عامه الأول مع فايكنغز ، الذي وقع عقدًا لمدة عام بقيمة 7 ملايين دولار مع آخر موسم.

لقد لعب كل لعبة وسجلت أعلى مستوياته المهنية في ساحات التسرع (1،138) ، اللمسات (306) ، وحمل (255) والقرعة الهجومية (700).

كان 1546 ياردة من المشاجرة هو ثاني أكثر حياته المهنية.

بعد سبعة مواسم في جرين باي ، ساعد جونز مينيسوتا على سجل 14-3 ، وهي لعبة واحدة خلف الأسود الحائزة على الشمال في NFC ، قبل أن يخسر أمام الكباش ، 27-9 ، في جولة البطاقة البرية.

يعد جونز ، الذي تعتبر صفقةها ميسورة التكلفة بالنسبة لمينيسوتا ، سلاحًا رئيسيًا لجريمة الفايكنج التي تتميز بجائزة جاستن جيفرسون وجوردان أديسون ، والتي يجب أن تجعلها وجهة جذابة لأي قورتربك مجاني.