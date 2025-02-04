إعادة عرض مصباح مكتب مكسور لمصدر آخر للضوء الدافئ في المنزل

ماذا تفعل بمصابيح الطاولة التي لا تعمل بعد الآن أو تجاوزت أوليتها؟ في حال كان إجابتك هو تفريغها ، فكر مرة أخرى. غالبًا ما يكون للمصابيح المعدنية عمر طويل ومصنوع من مواد دائمة مثل المينا والفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يجعلها مثالية للركوب بمجرد انتهاء استخدامها الأولي. توصل TikToker @Redeux_style إلى فكرة مشروع upcycle الرائع لتحويل مصباح مكتب معدني عادي إلى حامل شمعة أنيق مع بعض إعادة الإعمار.
لن يساعدك هذا DIY الفريد فحسب ، بل سيساعدك على تزيين منزلك بالشموع ، ولكنه يكلف أيضًا بجوار لا شيء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر أجزاء من المصباح من الانتهاء في المكب. يمكنك تجربة ذلك باستخدام مصباح قديم لديك حوله أو مع مصابيح مكسورة أو قديمة من متجر التوفير. تُصنع الشمعة النهائية إضافة مثالية للمنازل المستوحاة من الصناعات والمساحات الثقيلة القديمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تخصيص شمعةك بالطلاء وغيرها من الزخارف لمنحها بعض الشخصية. يمكن أن يكون نهج التجميع هذا أيضًا مشروعًا رائعًا للمصابيح المصنوعة من الزجاج ، مثل الزجاج الملون أو الملون ، لتدوين شمعة شفافة تلقي توهجًا مريحًا. يمكنك أيضًا إعادة تعيين مصابيح الأرضية القديمة بطريقة مماثلة لإنشاء شمعة كبيرة متعددة الحبر.
إنشاء حامل شمعة من مصباح مكتب
ابدأ بفك المصباح في مكوناته الفردية وقطع الحبل. قد تحتاج إلى إزالة اللوحة السفلية للوصول إلى الأجهزة التي تحمل القاعدة. بمجرد أن تكون على قطع ، قم بتوصيل القاعدة ورفقة المصباح لإنشاء شمعة. عادة ، يمكنك استخدام نفس البراغي لتثبيتها معًا. قد ترغب أيضًا في إضافة القليل من الغراء الساخن للتأكد من أن المنطقة المحيطة بالبراغي مقاومة للتسرب عند إضافة الشمع. بالنسبة لأوعية الشموع الزجاجية ، أو الأوعية المعدنية ذات الجزء العلوي غير العادي ، استخدم الغراء الساخن أو الغراء الغوريلا أو E6000 لتثبيط الظل في وضع مستقيم على القاعدة ، مما يضمن أن يكون القاع مسطحًا. خلاف ذلك ، ستتحول شمعتك إلى مخاطر السلامة عند مضاءة.
إذا كان هناك أي ثقوب أجهزة متبقية في القاعدة أو الوعاء ، فاستخدم الخرز أو الأزرار النحاسية لتغطيتها وجعل شمعةك تبدو راقية. اترك المصباح بأسلوبه الأصلي إذا أردت ، أو ترسم الجزء الخارجي مع الطلاء الرش لتناسب ديكورك. يمكنك أيضًا استخدام طلاء رش محكم للحجر أو الفخار. قم بدمج عناصر ممتعة أخرى مع بندقية غراء حول قاعدة الوعاء ، مثل الديكور أو المساحات الخضراء أو خيوط الجوت ملفوفة ، للحصول على مظهر مستوحى من الطبيعة.
كيف تصنع شموعتك
نظرًا لأن ظلال المصباح المعدنية مصممة لتكون مقاومة للحرارة ، فإن الشمعة ستحترق بأمان دون إتلاف بطانةها الداخلية. ابدأ بتنظيفه قبل إضافة الشمع. الآن ، ضع فتيلًا لزجًا في القاع في الوسط. يمكنك دعمه في وضع مستقيم من خلال وضع الفتيل بشكل مريح بين قش أو عصي الحرف الممتدة عبر الجزء العلوي. فيما يتعلق بالشمع ، اختر واحدًا بين البارافين وفول الصويا وبشرية العسل ، واحصل عليه من متجرك الحرفي المحلي أو طلبه عبر الإنترنت. عادةً ما يأتي في رقائق أو خرز أو مكعبات يمكنك إذابةها في غلاية مزدوجة أو في الميكروويف. يمكنك أيضا أن تتخلص من شمع بقايا من الشموع الأخرى.
صب الشمع في ظل المصباح وبمجرد أن يصلب ، تقليم الفتيل إلى الحجم. في حالة أن الظل كبير ، استخدم من نوعين إلى ثلاثة فتيل لحرق. ضعها حوالي 1.5 بوصة من الحواف والحفاظ على مسافة متساوية بينهما. عادة ، يجب عليك فتيل لكل شبر إذا كان قطر الظل يتجاوز 3 بوصات. أقدم شموعك رائحة خفية مع بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك. يمكنك أيضًا شراء أصباغ خاصة بالشمعة لزيادة تخصيص مظهرها.