إعادة عرض مصباح مكتب مكسور لمصدر آخر للضوء الدافئ في المنزل

ماذا تفعل بمصابيح الطاولة التي لا تعمل بعد الآن أو تجاوزت أوليتها؟ في حال كان إجابتك هو تفريغها ، فكر مرة أخرى. غالبًا ما يكون للمصابيح المعدنية عمر طويل ومصنوع من مواد دائمة مثل المينا والفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يجعلها مثالية للركوب بمجرد انتهاء استخدامها الأولي. توصل TikToker @Redeux_style إلى فكرة مشروع upcycle الرائع لتحويل مصباح مكتب معدني عادي إلى حامل شمعة أنيق مع بعض إعادة الإعمار.

لن يساعدك هذا DIY الفريد فحسب ، بل سيساعدك على تزيين منزلك بالشموع ، ولكنه يكلف أيضًا بجوار لا شيء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر أجزاء من المصباح من الانتهاء في المكب. يمكنك تجربة ذلك باستخدام مصباح قديم لديك حوله أو مع مصابيح مكسورة أو قديمة من متجر التوفير. تُصنع الشمعة النهائية إضافة مثالية للمنازل المستوحاة من الصناعات والمساحات الثقيلة القديمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تخصيص شمعةك بالطلاء وغيرها من الزخارف لمنحها بعض الشخصية. يمكن أن يكون نهج التجميع هذا أيضًا مشروعًا رائعًا للمصابيح المصنوعة من الزجاج ، مثل الزجاج الملون أو الملون ، لتدوين شمعة شفافة تلقي توهجًا مريحًا. يمكنك أيضًا إعادة تعيين مصابيح الأرضية القديمة بطريقة مماثلة لإنشاء شمعة كبيرة متعددة الحبر.