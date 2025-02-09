إعداد الغسالة الأقل شهرة التي يمكن أن تحدث ثورة في روتين الغسيل الخاص بك

إن الحصول على الغسيل النظيف تمامًا هو شيء يطارده كثير من الناس دائمًا. من اختيار المنظفات المتخصصة والبخاخات وصمة عار إلى تجربة أجهزة باهظة الثمن أو درجات حرارة مختلفة للمياه ، هناك الكثير من الاختراقات هناك ملابس جديدة من الرائحة وتجربة غسيل أفضل. ولكن ماذا لو كان إعداد الغسالة الأقل شهرة هو سر أحلام الغسيل النظيفة؟ يسمى الإعداد “قبل الغسيل”. كما يوحي الاسم ، تم تصميمه ليتم استخدامه قبل تشغيل دورة طبيعية. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن الغسيل المسبق ، فهناك المزيد الذي تريد أن تتعرف عليه حول إعداد الغسالة هذا.
إعداد ما قبل الغسيل ليس دورة من تلقاء نفسها ، ولكنه مصمم لاستخدامه جنبًا إلى جنب مع دورات مشتركة. ذلك لأنه ينطوي على إضافة الماء والمنظفات إلى الحوض ، والاستمتاع بملابسك ، وتحويل المحرض أو الأسطوانة ، والخروج من الماء الزائد قبل تشغيل الدورة المحددة. يمكن أن يكون إعداد ما قبل الغسيل فعالًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتخفيف الأوساخ والبقع التي لا تزال قائمة في ألياف النسيج. سيكون الأمر متروكًا بعد ذلك إلى الدورة العادية للحصول على “نظيف” للغسيل بالمعنى التقليدي. على الرغم من أن إعداد ما قبل الغسيل موجز في الطول-حيث تستغرق بعض الآلات خمس دقائق فقط لإكمال العملية-قد تجد أن هذه الدقائق القليلة المضافة تستحق ذلك ، خاصة إذا كان نمط حياتك على الجانب الأكثر فوضى.
كيفية تحقيق أقصى استفادة من الغسيل المسبق في حياة غسيل ملابسك
يمكن أن يكون الغسيل المسبق بالتأكيد مغيرًا للألعاب اعتمادًا على احتياجات الغسيل الخاصة بك ، ولكن كيف تعرف ما إذا كان هذا هو الإعداد الذي يجب أن تستخدمه؟ نظرًا لأن الغسيل المسبق مفيد لتخفيف التربة والحطام من الملابس ، فهي مثالية لأحمال فوضوية إضافية. قد يشمل ذلك كل شيء بدءًا من الملابس الرياضية ، والتي يمكن أن تتراكم روائح الجسم والزيوت ، إلى حفاضات الأطفال التي أصبحت متسخة أو رطبة. قد يستفيد أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا من غسل ما قبل الغسيل في يوم غسل الفراش ، حيث يمكن أن يساعد هذا الإعداد في إزالة شعر الكلاب والأوساخ والروائح التي تراكمت على فراش حيوانك الأليف. (قد يكون الآن أيضًا وقتًا مناسبًا للتعرف على ما تعنيه إعدادات التربة على غسالة الملابس الخاصة بك.) خيار جيد آخر للغسيل المسبق هو مناشف المطبخ أو المناديل القماشية التي تحتوي على حطام الطعام عليها.
إذا كنت حريصًا على البدء في تبني إعداد ما قبل الغسيل في حياتك الطبيعية ، فقم بإلقاء نظرة على تعليمات الغسالة الخاصة بك للتأكد من أنك تسير بشكل صحيح. إذا لم تكن تمتلك دليل التعليمات ، فقد تتمكن من تحديد موقع نسخة عبر الإنترنت. كقاعدة عامة من الإبهام ، بالنسبة لدورة ما قبل الغسيل ، ستأخذ الغسيل القذر الإضافي الخاص بك ، وإضافته إلى الجهاز ، وإضافة منظفات إلى مقصورات الغسيل والغسل لجهازك. ثم ستبدأ ببساطة الجهاز والجلوس والاسترخاء. بمجرد أن يتم تشغيل إعداد ما قبل الغسيل ، ستعمل الدورة الكاملة التي حددتها على غسل غسيل ملابسك تمامًا ، وبعد ذلك يمكنك المتابعة مع التجفيف. مع غسل ما قبل الغسيل ، يمكنك التطلع إلى الملابس الإضافية في يوم الغسيل.