إعداد الغسالة الأقل شهرة التي يمكن أن تحدث ثورة في روتين الغسيل الخاص بك

إن الحصول على الغسيل النظيف تمامًا هو شيء يطارده كثير من الناس دائمًا. من اختيار المنظفات المتخصصة والبخاخات وصمة عار إلى تجربة أجهزة باهظة الثمن أو درجات حرارة مختلفة للمياه ، هناك الكثير من الاختراقات هناك ملابس جديدة من الرائحة وتجربة غسيل أفضل. ولكن ماذا لو كان إعداد الغسالة الأقل شهرة هو سر أحلام الغسيل النظيفة؟ يسمى الإعداد “قبل الغسيل”. كما يوحي الاسم ، تم تصميمه ليتم استخدامه قبل تشغيل دورة طبيعية. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن الغسيل المسبق ، فهناك المزيد الذي تريد أن تتعرف عليه حول إعداد الغسالة هذا.

إعداد ما قبل الغسيل ليس دورة من تلقاء نفسها ، ولكنه مصمم لاستخدامه جنبًا إلى جنب مع دورات مشتركة. ذلك لأنه ينطوي على إضافة الماء والمنظفات إلى الحوض ، والاستمتاع بملابسك ، وتحويل المحرض أو الأسطوانة ، والخروج من الماء الزائد قبل تشغيل الدورة المحددة. يمكن أن يكون إعداد ما قبل الغسيل فعالًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتخفيف الأوساخ والبقع التي لا تزال قائمة في ألياف النسيج. سيكون الأمر متروكًا بعد ذلك إلى الدورة العادية للحصول على “نظيف” للغسيل بالمعنى التقليدي. على الرغم من أن إعداد ما قبل الغسيل موجز في الطول-حيث تستغرق بعض الآلات خمس دقائق فقط لإكمال العملية-قد تجد أن هذه الدقائق القليلة المضافة تستحق ذلك ، خاصة إذا كان نمط حياتك على الجانب الأكثر فوضى.