إكسسوار KALLAX الذكي من ايكيا الذي يحافظ على نظافة وترتيب ألعاب الطاولة

يعد نظام KALLAX الشهير من ايكيا رائعًا لتخزين مجموعة من الأشياء المختلفة. يمكنك استخدامها كخزانة كتب كلاسيكية، حيث تضع الكتب والحلي داخل حجراتها. يمكنك استخدام KALLAX لتخزين الأحذية بشكل أنيق، مع عرض زوج في كل مكعب. إنه أيضًا الحل الأمثل لمشاكل تخزين مشغل الأسطوانات لديك. وإذا كان لديك مجموعة واسعة من الألعاب اللوحية، فإن حجراتها الصغيرة هي المكان المثالي لتخزين ألعابك الإستراتيجية وألعاب الحفلات المتنوعة. ومع ذلك، هناك جانب سلبي في القيام بذلك. تمامًا كما هو الحال مع أي وحدة رفوف أخرى، فإن إزالة الألعاب السفلية أمر صعب، وقد يؤدي سحب واحدة للخارج في كثير من الأحيان إلى حدوث فوضى عارمة. لحسن الحظ، يوجد ملحق KALLAX من ايكيا يمكنه جعل هذا السيناريو بأكمله أكثر أناقة.
صُنعت حشوات الرف هذه من قبل العلامة التجارية LAX RAX، وقد تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أبعاد المكعب، مما يخلق ملاءمة مريحة. وهذا يعني أيضًا أنك لا تحتاج إلى حفر ثقوب في قطعة الأثاث. يحتوي المنظم على جوانب لاصقة، مما يسمح لك بلصقه على جوانب المكعب. ثم يمر عبرها عمودان خشبيان، حيث يتم وضع الألعاب.
ما تحتاج لمعرفته حول ملحقات رف ألعاب اللوحة LAX RAX
منتج LAX RAX ليس مفيدًا فقط عندما يتعلق الأمر بتخزين ألعاب الطاولة، بل من غير المحتمل أيضًا أن يكسر ميزانيتك. يمكنك الحصول على 12 حزمة، أي 12 فتحة، مقابل 34.99 دولارًا على Amazon. وهذا يساوي 2.92 دولارًا لكل رف.
ومع ذلك، إذا كانت لديك مجموعة أكثر قوة، فيمكنك أيضًا الحصول على 24 حزمة مقابل 59 دولارًا على Cloud Puncher Games، بإجمالي 2.46 دولارًا لكل وحدة. ويمكن لأولئك الذين لديهم مجموعات مترامية الأطراف الحصول على 48 حزمة مقابل 99 دولارًا، وهو ما يصل في المتوسط إلى حوالي 2 دولار لكل رف. لذلك كلما اشتريت أكثر، أصبح أرخص. يمكنك أيضًا اختيار رفوف باللون الأبيض أو الأسود لتتناسب مع وحدة KALLAX باللون الأبيض أو الأسود. يبدو المراجعون أيضًا سعداء بالمنتج، مؤكدين أنه استثمار جيد. كتب أحد المراجعين: “استلمتني اليوم. أحب الحجم والمتانة، فضلاً عن التركيبات الممكنة”. “وصل منتجي اليوم إلى هيوستن بولاية تكساس وهو لا تشوبه شائبة! منتج رائع يستحق الانتظار!” نشر آخر. إذا كنت تبحث عن طريقة منظمة لتخزين ألعاب الطاولة الخاصة بك، فقد يكون هذا هو الحل الأمثل.