إكسسوار KALLAX الذكي من ايكيا الذي يحافظ على نظافة وترتيب ألعاب الطاولة

يعد نظام KALLAX الشهير من ايكيا رائعًا لتخزين مجموعة من الأشياء المختلفة. يمكنك استخدامها كخزانة كتب كلاسيكية، حيث تضع الكتب والحلي داخل حجراتها. يمكنك استخدام KALLAX لتخزين الأحذية بشكل أنيق، مع عرض زوج في كل مكعب. إنه أيضًا الحل الأمثل لمشاكل تخزين مشغل الأسطوانات لديك. وإذا كان لديك مجموعة واسعة من الألعاب اللوحية، فإن حجراتها الصغيرة هي المكان المثالي لتخزين ألعابك الإستراتيجية وألعاب الحفلات المتنوعة. ومع ذلك، هناك جانب سلبي في القيام بذلك. تمامًا كما هو الحال مع أي وحدة رفوف أخرى، فإن إزالة الألعاب السفلية أمر صعب، وقد يؤدي سحب واحدة للخارج في كثير من الأحيان إلى حدوث فوضى عارمة. لحسن الحظ، يوجد ملحق KALLAX من ايكيا يمكنه جعل هذا السيناريو بأكمله أكثر أناقة.

صُنعت حشوات الرف هذه من قبل العلامة التجارية LAX RAX، وقد تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أبعاد المكعب، مما يخلق ملاءمة مريحة. وهذا يعني أيضًا أنك لا تحتاج إلى حفر ثقوب في قطعة الأثاث. يحتوي المنظم على جوانب لاصقة، مما يسمح لك بلصقه على جوانب المكعب. ثم يمر عبرها عمودان خشبيان، حيث يتم وضع الألعاب.