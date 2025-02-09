إلى أي مدى يجب أن تعلق الستائر؟ فيما يلي نصائح خبيرنا للحصول على أفضل النتائج

عند تزيين منزلك ، هناك قائمة طويلة بشكل مدهش من نصائح الديكور والحيل التي ستجدها تبحث عنها. حتى فعل اختيار وتعليق الستائر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في المظهر النهائي لمساحتك. سواء كنت عالقًا في معرفة كيفية تزيين الستائر أو كيفية اختيار قضيب الستار المثالي ، فمن الضروري تقديم مشورة الخبراء قبل الاستثمار في الستائر التي قد تنتهي في نهاية المطاف بطول أو لون خاطئ لمنزلك. لحسن الحظ ، لدينا نصيحة ممتازة حول المعضلة الكلاسيكية حول مدى ارتفاع ستائرك. الإجابة المختصرة: تهدف إلى وضع قضيب الستار من 4 إلى 6 بوصات من السقف (مع بعض الاستثناءات).

بحثًا عن القواعد المثالية للإبهام لتهدئة الستائر ، تحدث House Digest مع Erika Dale ، المصمم الداخلي ومؤسس Erika Dale Interior Design. في مقابلة حصرية ، كشفت Dale عن جميع نصائحها والحيل النموذجية لإيجاد الارتفاع المناسب لقضيب الستار. كما لاحظت أهمية التفكير في الارتفاع ، ولماذا يمكن أن يؤثر ارتفاع الستائر على شكل الغرفة ومظهرها بطرق كبيرة. تابع القراءة لسماع كل نصيحة الخبراء.