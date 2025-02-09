إلى أي مدى يجب أن تعلق الستائر؟ فيما يلي نصائح خبيرنا للحصول على أفضل النتائج

عند تزيين منزلك ، هناك قائمة طويلة بشكل مدهش من نصائح الديكور والحيل التي ستجدها تبحث عنها. حتى فعل اختيار وتعليق الستائر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في المظهر النهائي لمساحتك. سواء كنت عالقًا في معرفة كيفية تزيين الستائر أو كيفية اختيار قضيب الستار المثالي ، فمن الضروري تقديم مشورة الخبراء قبل الاستثمار في الستائر التي قد تنتهي في نهاية المطاف بطول أو لون خاطئ لمنزلك. لحسن الحظ ، لدينا نصيحة ممتازة حول المعضلة الكلاسيكية حول مدى ارتفاع ستائرك. الإجابة المختصرة: تهدف إلى وضع قضيب الستار من 4 إلى 6 بوصات من السقف (مع بعض الاستثناءات).
بحثًا عن القواعد المثالية للإبهام لتهدئة الستائر ، تحدث House Digest مع Erika Dale ، المصمم الداخلي ومؤسس Erika Dale Interior Design. في مقابلة حصرية ، كشفت Dale عن جميع نصائحها والحيل النموذجية لإيجاد الارتفاع المناسب لقضيب الستار. كما لاحظت أهمية التفكير في الارتفاع ، ولماذا يمكن أن يؤثر ارتفاع الستائر على شكل الغرفة ومظهرها بطرق كبيرة. تابع القراءة لسماع كل نصيحة الخبراء.
لماذا ارتفاع يهم
لوضعها ببساطة: الارتفاع مهم. يمكن أن يجعل وضع قضبان الستار في حالة انخفاض كبير جدًا أو منخفضًا للغاية ، مما يجعل الحصول على أثاث كبير جدًا أو صغير جدًا يمكن أن يشوه المظهر المكاني والشعور بالمساحة. في مقابلة حصرية مع House Digest ، قال Dale لإعطاء الأولوية لأعلى. وقالت: “من خلال تعليق القضيب بأكبر قدر ممكن ، فإن تأثير الأقمشة الممتدة من الأرض إلى السقف يرسم العين ويجعل المساحة تبدو أطول”.
إن القيام بعكس ذلك – اختيار تعليق قضيبك على النافذة ، بعيدًا عن السقف ، على سبيل المثال – يعني أن مساحتك ستظهر أصغر. وهذا خطأ شائع: “غالبًا ما يعلق الناس الستائر مباشرة فوق النافذة ، مما يجعل الغرفة تبدو أقصر”. “لذلك ما لم يكن هذا هو الخيار الوحيد القائم على الميزات المعمارية ، فمن المدة دائمًا تمديدها على مقربة من الارتفاع الكامل قدر الإمكان.”
شنق قضيبك بأعلى قدر ممكن
لذا ، ما مدى ارتفاع جيد بما فيه الكفاية؟ يعتمد ذلك على المكان الذي تعلق فيه ستائرك. تأتي بعض النوافذ تقريبًا إلى سقف الغرفة ، بينما ينتهي البعض الآخر قبل خط السقف. في مقابلة حصرية مع House Digest ، شارك Dale قاعدة بسيطة من الإبهام. وقالت: “على الرغم من أن جميع الغرف سيكون لها متطلبات مختلفة قليلاً بناءً على الخصائص ، فإن القاعدة العامة هي تعليق قضيب الأقمشة العالي (وعريض) لجعل ارتفاع السقف ونافذة يبدو توسعيًا قدر الإمكان”. “يبلغ ارتفاع قضيب الأقمشة المفضل لدي حوالي 4 إلى 6 بوصات من السقف باعتباره افتراضيًا ، ولكن يتم إجراء التعديلات على أساس كل حالة على حدة.”
من بين استثناءات القاعدة الغرف الفخمة التي لها سقوف عالية للغاية. بالطبع ، إذا كانت جدران غرفتك طولها 20 قدمًا ، فلن تحتاج إلى الخروج وشراء ستائر 20 قدمًا ستأخذ الجدار بالكامل فقط للذهاب مع القاعدة المعتادة. أضاف ديل بعض النصائح لهذه الحالات القصوى. وقالت لـ House Digest “بالنسبة للغرف ذات الأسقف الطويلة الفائقة أو قوالب التاج المزخرفة ، فإنها تدعو في بعض الأحيان إلى انخفاض أقل قليلاً من ثلثي الطريق بين الجزء العلوي من صب النافذة والسقف لغرفة تنفس أكثر قليلاً”. . “لن أذهب أبدًا من منتصف الطريق بين النافذة والسقف إن أمكن ، لأنه يقتطع الغرفة.”