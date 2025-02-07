إليكم سر جعل خزائن المطبخ المختلطة تبدو متماسكة

مصطلح “خزائن المطبخ المختلطة” هو شيء من إعادة مُعيد مجد – كلمة تم اختراعها لجعل الفكرة القديمة أو الأصلية تبرز من المفاهيم الأحدث ، مثل “Cloth Diaper” أو “Watch Adalog Watch” أو “Dumbphone”. لقد أثرت لنا الثورة الصناعية والثورة الناتجة عن التسويق الجماعي في القرن العشرين لدرجة أن “الخزانة المخصصة” تعني الآن إجراء تعديلات طفيفة على ما لدى أي شخص آخر ، و “الخزانات المختلطة” هي شيء تفعله أختك الخارقة. لكن تركيب المطبخ لاحتياجاتك وأسلوبك يدور حول اتخاذ الخيارات بحرية حتى عندما يكسرون القواعد. يمكنك أن تجعل مطبخك خاصًا بك ، مع التماسك والأناقة ، من خلال معرفة ماهية نسختك من التماسك والأناقة. لذلك ، فإن القاعدة الأولى لجعل خزائن المطبخ المختلطة هي أن يكون لها موضوع أو جمالية في الاعتبار. القاعدة الثانية هي التخلص من القواعد.

تحدث House Digest حصريًا مع مؤرخ تصميم الخبراء ، سارة بيلوتا ، حول كيفية الحفاظ على خزائن المطبخ المختلطة من تقويض أهدافك الجمالية. وقالت: “الأفكار الأصلية التي قد تبدو خارج الصندوق تميل إلى التفوق على الاتجاهات في عالم التصميم”. أوضح بيلوتا أن خلط الخزانات أو إضافة عناصر مثل خزانة مخزن لتخزين المطبخ الإضافي يمكن أن يساعد في تقسيم وتحديد مساحات المطبخ الأكبر ، ولكن يمكن أيضًا جعل المطبخ الأصغر يظهر “تشوش وغير متكافئ”. ومع ذلك ، أضافت Bilotta أن الخلط والمطابقة يمكن أن يكون خالدًا عند القيام به بعناية. “لا تنظر فقط إلى الاتجاهات ؛ استخدم إحساسك الجمالي بمطاردة جمالية أنيقة ، واضحة ، ومثيرة.”