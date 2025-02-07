إليكم سر جعل خزائن المطبخ المختلطة تبدو متماسكة

مصطلح “خزائن المطبخ المختلطة” هو شيء من إعادة مُعيد مجد – كلمة تم اختراعها لجعل الفكرة القديمة أو الأصلية تبرز من المفاهيم الأحدث ، مثل “Cloth Diaper” أو “Watch Adalog Watch” أو “Dumbphone”. لقد أثرت لنا الثورة الصناعية والثورة الناتجة عن التسويق الجماعي في القرن العشرين لدرجة أن “الخزانة المخصصة” تعني الآن إجراء تعديلات طفيفة على ما لدى أي شخص آخر ، و “الخزانات المختلطة” هي شيء تفعله أختك الخارقة. لكن تركيب المطبخ لاحتياجاتك وأسلوبك يدور حول اتخاذ الخيارات بحرية حتى عندما يكسرون القواعد. يمكنك أن تجعل مطبخك خاصًا بك ، مع التماسك والأناقة ، من خلال معرفة ماهية نسختك من التماسك والأناقة. لذلك ، فإن القاعدة الأولى لجعل خزائن المطبخ المختلطة هي أن يكون لها موضوع أو جمالية في الاعتبار. القاعدة الثانية هي التخلص من القواعد.
تحدث House Digest حصريًا مع مؤرخ تصميم الخبراء ، سارة بيلوتا ، حول كيفية الحفاظ على خزائن المطبخ المختلطة من تقويض أهدافك الجمالية. وقالت: “الأفكار الأصلية التي قد تبدو خارج الصندوق تميل إلى التفوق على الاتجاهات في عالم التصميم”. أوضح بيلوتا أن خلط الخزانات أو إضافة عناصر مثل خزانة مخزن لتخزين المطبخ الإضافي يمكن أن يساعد في تقسيم وتحديد مساحات المطبخ الأكبر ، ولكن يمكن أيضًا جعل المطبخ الأصغر يظهر “تشوش وغير متكافئ”. ومع ذلك ، أضافت Bilotta أن الخلط والمطابقة يمكن أن يكون خالدًا عند القيام به بعناية. “لا تنظر فقط إلى الاتجاهات ؛ استخدم إحساسك الجمالي بمطاردة جمالية أنيقة ، واضحة ، ومثيرة.”
حافظ على تصميم المطبخ الخاص بك متماسكًا مع موضوع
نظرًا لأنه مفهوم مفتوح على مصراعيه-يمكن أن يطلق على أي مزيج من الخزائن تقريبًا “خزائن مختلطة”-قد يكون تجميع كل شيء معًا أمرًا صعبًا. عندما تحدثت House Digest حصريًا مع مؤرخة التصميم سارة بيلوتا ، أخبرتنا أن الخزانات الخلط يمكن أن تعني كل شيء من ظلال الطلاء المختلفة إلى الهياكل والأنماط والمواد المختلفة تمامًا. في بعض الأحيان ، قد يكون استخراج التماسك من أصغر الاختلافات أمرًا صعبًا. وقال بيلوتا: “أحد اتجاهاتي المفضلة هو استخدام ظلال مختلفة قليلاً عن نفس اللوحة – ظل أغمق للخزانات السفلية ، وأخف وزنا للخزانات العلوية”. “الاتجاه الأكثر حداثة قد يتطلب عين تصميم قوية هو طلاء صناديق الخزانة والأبواب نغمات مختلفة” ، مضيفة “إنه أمر صعب ويمكن أن يجعل التصميم الخاص بك يبدو مفصولًا إذا لم يتم القيام به بعناية”.
هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه إنشاء موضوع مقدماً مغيرًا للألعاب. على سبيل المثال ، أوضح Bilotta ، “إذا كنت ترغب في الذهاب لإلقاء نظرة حيوية ، التمسك بالأسطح الطبيعية: الخشب غير المصقول ، والحجر الصلب ، ونغمات الأرض. إذا كنت ترغب في الذهاب إلى نظرة معاصرة أنيقة ، تركز على غرايز باردة ، السود ، وأجهزة الكروم الأنيقة. ” إنها تجد لوحات مزاجية مفيدة لإنشاء موضوعاتك واتخاذ قرارات بشأن استخدام النغمات الدافئة مقابل البرودة ، والطلاء أو وصمة عار ، ولوحة صامتة أو ألوان مشرقة ، وخصائص أخرى مثل الثوابت. يمكنك أيضًا مزج أجهزة خزانة المطبخ باستخدام قاعدة واحدة من Jenn Todryk من HGTV. يقترح Bilotta الاحتفاظ بقائمة للعناصر الأساسية للموضوع والتحقق منه خلال عملية التثبيت للتأكد من أنك لا تنحرف عن رؤيتك.
كسر القواعد عند خلط خزائن المطبخ
بمجرد إنشاء موضوع العمل الخاص بك ، يصبح هذا مجموعتك الجديدة من القواعد ، ويحل محل الكثير من حكمة التصميم التقليدية. عندما تحدثت سارة بيلوتا حصريًا مع House Digest ، اقترحت أن تعزيز التماسك هو هدف جيد ، لكن الاختصارات المعتادة ليست هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى هناك. “هناك العديد من الإرشادات التي أعتقد أنها تهدف حقًا إلى كسرها!” قال بيلوتا. “على سبيل المثال ، إذا كان لديك أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فيجب أن تكون أجهزتك” فضية أو كرومًا. لكنني لا أوافق “. لاحظت خبير التصميم أن مطبخها يحتوي على خزائن الكرز ، وأجهزة النحاس الدافئ ، والأجهزة غير القابل للصدأ ، والتي لا تصطدم سوى “تخلق شعورًا لطيفًا بالبعد في الفضاء”. يعد خلط الأجهزة والمطابقة أيضًا وسيلة جيدة لترقية الخزانات بصريًا دون اللجوء إلى الطلاء. وأشار بيلوتا إلى أنه لا ينبغي أن يتم اختيار اللهجات بالضرورة في خدمة التماسك ، حيث يتم تحقيق لهجات في كثير من الأحيان مع النقيض.
كما هو الحال مع معظم الأشياء ، تعتمد الدرجة التي يمكنك من خلالها كسر القواعد التقليدية على تجربتك الشخصية. ضع في اعتبارك ، على سبيل المثال ، النصيحة المشتركة لسحب الخزانات المختلطة معًا بصريًا عن طريق الحفاظ على عنصر ما على حاله (الأجهزة وأسطح كونترتوب ، على سبيل المثال) والحد من لوحة الألوان التي تستخدمها. وقال بيلوتا “بالنسبة للمصممين الأكثر خبرة ، فإن السماء هي حقًا الحد الأقصى”. “أحب عندما يعامل المصممون جزيرة المطبخ كقطعة من الأثاث في حد ذاتها ، حيث يعاملونها كقطعة مركزية مع كونترتوب أكثر دراماتيكية وربما نظام ألوان أكثر إشراقًا وأكثر وضوحًا.” إنها تقترح استخدام برنامج التصميم أو تحرير الصور لاختبار الأفكار حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما ينجح وما لا ينجح ، قبل الاستثمار في خزائن جديدة.