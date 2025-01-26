إليك كيفية تنظيم الدفيئة الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من المساحة

لقد وجدت الموقع المثالي للدفيئة في الفناء الخلفي الخاص بك. لقد أمضيت عطلة نهاية الأسبوع في طرحها. الآن ماذا؟ هذا هو الوقت المناسب للتراجع والتفكير في كيفية استخدام الدفيئة – بدءًا من سير العمل اليومي وحتى الأنشطة المختلفة التي ستحتاج إلى أدائها على مدار العام. كيف ستتغير تلك الاحتياجات من موسم إلى آخر وكيف ستحتاج مساحات العمل الخاصة بك إلى التغيير معها؟ خذ بعض الوقت للجلوس مع قلم رصاص وورقة لإعداد قائمة بكل ما تخطط للقيام به في الدفيئة الخاصة بك على مدار العام، من الزراعة إلى النباتات التي تقضي فصل الشتاء. بمجرد أن تكون لديك فكرة عن المهام التي تحتاج إلى تنفيذها، فكر في المناطق التي ستحتاج إليها في الدفيئة. فكر في رسمها لتحصل على فكرة أفضل عن المساحة التي يمكنك ملاءمتها، لكن لا تنس المساحة الرأسية.

يعد استخدام كل المساحة الخاصة بك، غالبًا بطرق متعددة الوظائف، أمرًا أساسيًا لزيادة مساحة الدفيئة الخاصة بك. فكر في كيفية تحقيق المزيد من الكفاءة من كل زاوية وركن، حتى لو كان عليك التفكير خارج الصندوق. على سبيل المثال، هل يمكنك استخدام منظم سوزان البطيء المخصص للمكتب لحفظ الأدوات؟ يمكن أيضًا للعربة الدوارة التي يتم وضعها أسفل طاولة العمل أن تسهل عليك الوصول إلى مستلزماتك. الأمر كله يتعلق بحشر أكبر قدر من الاستخدام في أقل مساحة!