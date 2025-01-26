إليك كيفية تنظيم الدفيئة الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من المساحة

لقد وجدت الموقع المثالي للدفيئة في الفناء الخلفي الخاص بك. لقد أمضيت عطلة نهاية الأسبوع في طرحها. الآن ماذا؟ هذا هو الوقت المناسب للتراجع والتفكير في كيفية استخدام الدفيئة – بدءًا من سير العمل اليومي وحتى الأنشطة المختلفة التي ستحتاج إلى أدائها على مدار العام. كيف ستتغير تلك الاحتياجات من موسم إلى آخر وكيف ستحتاج مساحات العمل الخاصة بك إلى التغيير معها؟ خذ بعض الوقت للجلوس مع قلم رصاص وورقة لإعداد قائمة بكل ما تخطط للقيام به في الدفيئة الخاصة بك على مدار العام، من الزراعة إلى النباتات التي تقضي فصل الشتاء. بمجرد أن تكون لديك فكرة عن المهام التي تحتاج إلى تنفيذها، فكر في المناطق التي ستحتاج إليها في الدفيئة. فكر في رسمها لتحصل على فكرة أفضل عن المساحة التي يمكنك ملاءمتها، لكن لا تنس المساحة الرأسية.
يعد استخدام كل المساحة الخاصة بك، غالبًا بطرق متعددة الوظائف، أمرًا أساسيًا لزيادة مساحة الدفيئة الخاصة بك. فكر في كيفية تحقيق المزيد من الكفاءة من كل زاوية وركن، حتى لو كان عليك التفكير خارج الصندوق. على سبيل المثال، هل يمكنك استخدام منظم سوزان البطيء المخصص للمكتب لحفظ الأدوات؟ يمكن أيضًا للعربة الدوارة التي يتم وضعها أسفل طاولة العمل أن تسهل عليك الوصول إلى مستلزماتك. الأمر كله يتعلق بحشر أكبر قدر من الاستخدام في أقل مساحة!
تنظيم دفيئة لتحقيق أقصى قدر من المساحة والوظائف
يحتاج كل بستاني إلى منطقة تأصيص. بشكل عام، تعمل طاولة بارتفاع الخصر مع حوض لخلط التربة. ابحث عن شيء به مساحة تخزين بالأسفل، وربما بالأعلى، لتحقيق أقصى استفادة من تلك المساحة المربعة والاحتفاظ بالتربة أو الأواني أو الأدوات الإضافية في متناول اليد. على سبيل المثال، تعمل الطاولة الشرائحية أو الشبكية بشكل جيد لزراعة الشتلات، لأنها تسمح بتصريف المياه بعيدًا وتحافظ على تدفق الهواء. يمكنك استعادة المساحة الموجودة بالأسفل للاحتفاظ بالخراطيم أو أوعية الري أو أي شيء لن يزعجه تصريف المياه من الأعلى. وبدلاً من ذلك، قد تسمح لك وحدة الرفوف بإيواء المزيد من الشتلات في نفس المساحة، لكنك ستحتاج إلى وضع احتياجات الإضاءة الخاصة بهم في الاعتبار.
إذا كنت ترغب في قضاء فصل الشتاء في نباتاتك في الأصيص، فستحتاج إلى مكان مشمس بعيدًا عن تيارات الهواء، لذا قد تكون الطاولة المحمولة خفيفة الوزن مفيدة. يمكن أن تسهل عليك الطاولة أو الرفوف القابلة للطي تغيير إعداداتك عندما تتغير متطلبات نباتاتك. لا تنس استخدام المساحة العمودية الخاصة بك. يمكن أن توفر الرفوف والخطافات مكانًا رائعًا لتخزين قفازات البستنة ومقاييس الحرارة والمالج. ابحث عن المساحات غير المتوقعة أيضًا، مثل دعامات الرف. ما الذي يمكنك تعليقه أو دعمه هناك للتأكد من أنك تستخدم كل بوصة مربعة؟ أخيرًا، أثناء تنظيم المساحة، فكر في طرق أخرى يمكنك من خلالها استخدام الدفيئة عندما لا تقوم بزراعة النباتات – سواء كان ذلك كمساحة صالة أو صالة ألعاب رياضية – لتحقيق أقصى استفادة منها على مدار العام.